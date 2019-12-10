Глава фудтех сегмента в Яндексе Максим Фирсов рассказал "Коммерсанту", что купленный год назад проект Яндекс.Шеф (тогда "Партия еды") отказывается от подписной модели. "Шеф" закроет приложение, продажи подписных недельных наборов продуктов через сайт и станет поставщиком полуфабрикатов для Яндекс.Лавки. В феврале 2020 наборы с рецептами от "Шефа" будут продаваться только через службу быстрой доставки "Лавка", встроенную в Яндекс.Еду. Наборы продуктов с рецептами появились в "Лавке" 5 недель назад, рассказал глава и основатель "Шефа" Михаил Перегудов:

"За это время стало ясно, что мы нашли более выгодный канал продаж, с гораздо более низким порогом входа. Значимый процент (около 60%) потребителей "Лавки" никогда не пользовались такими наборами ранее".

"Шеф" — появился на базе основанной в 2014 году Михаилом Перегудовым "Партии еды". Яндекс купил "Партию" осенью 2018, позднее переименовал её. Эксперты считали, что Яндекс потратил 700 млн. рублей, Перегудов продолжил руководить проектом после сделки. По его утверждению выручка "Шефа" росла на 60% год к году (319,7 млн рублей в 2018, и 511,5 млн рублей в перспективе по итогам 2019). По собственным данным "Шефа" у сервиса около 10 тысяч подписчиков, в сумме хотя бы раз попробовали воспользоваться предложением более 70 тысяч семей, 80% из них москвичи, 20% петербуржцы. "Шеф" производит наборы на фабрике-кухне в Санкт-Петербурге, по планам её площадь увеличится с нынешних с 1 тыс. до 3 тыс. кв. м. в ближайшие месяцы.

Районы работы Яндекс.Лавки на 10 декабря 2019 года

"Лавка" объединяет 28 точек в Москве и Подмосковье. Максим Фирсов считает, что за 2020 число точек увеличится десятикратно. "Лавки" — гиперлокальный сервис, специализирующийся на бесплатной доставке продуктов покупателям за 15 минут или быстрее. "Лавка" предлагает всё, что можно найти в привычном супермаркете.