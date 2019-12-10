Вице-президент Google Поиска Панду Найак рассказал, что благодаря технологиями машинного обучения и новым типам оборудования, в «Поиске» достигли больших успехов в области понимания языка, первоначально речь шла об английском, с декабря — и о русском языке. Найак назвал созданное: «крупнейшим прорывом за последние пять лет и одним из самых грандиозных успехов за всю историю Google Поиска».

Подходы BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) позволили Google учитывать взаимодействие слов друг с другом и учитывать контекст, а не последовательности разрозненных языковых единиц.

У Яндекса связь между смыслом поискового запроса и содержанием страниц учитывается с августа 2017 года (со смыслом заголовков с 2016). По интегральным оценкам сервиса «Анализатор поисковых машин» для Рунета Яндекс опережает Google по качеству поиска с ноября 2015.

Четыре года преимущество плавно нарастало и на момент публикации, по стобалльной шкале, Yandex заслуживает оценки в 92 балла против 86.8 баллов у Google.