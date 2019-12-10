После запуска авторизации через «Sign in with Apple» (новая функция iOS 13, появившаяся осенью 2019), в первый же день, до 21% пользователей приложения «Утконос» предпочли авторизоваться именно через Apple ID, рассказал представитель сервиса «Известиям». Авторизация через сервис Apple второй по популярности метод входа после привычного метода с использованием email, подтвердил гендиректор MyBook Максим Гурец. Среди площадок, где уже можно регистрироваться по Apple ID, газета обнаружила Aviasales.ru, фитнес-сервисы и онлайн-магазины.

Идея единственного аккаунта для входа на множество площадок — не нова. В 2005 году создатель LiveJournal Брэд Фицпатрик предложил открытый стандарт децентрализованной системы аутентификации OpenID. На старте или чуть позже технологию поддержали Google, Facebook, Microsoft, Oracle, PayPal, Sun Microsystems, Symantec, VeriSign, Verizon, VMware и многие другие. Однако к 2013-у году гранды разочаровались в OpenID, так как посетители предпочитали авторизацию через учётные записи вышеупомянутых Facebook, Google или традиционную пару «email-пароль».

Ввод «еmail и пароля» сегодня менее удобен, чем нажатие единственной кнопки входа, преимущественно кнопок: Facebook, Google, «Войти при помощи ВКонтакте». Apple рассчитывает отобрать аудиторию у лидеров и для этого пообещала никогда не передавать (и не собирать) данных о человеке третьим сервисам.

Сотрудник одного из российских партнёров Apple оценивает российский парк iPhone в 20−22 млн аппаратов. За эту и более многочисленную аудитории с Android сейчас воюют коммерческие компании с едиными: Mail ID (авторизация работает на различных проектах Mail.ru Group), Сбер ID, Tinkoff ID. Ряд российских площадок поддерживают авторизацию через учётную запись официальных «Госуслуг». За исключением последних — коммерческие компании борются не только за возможность торговать обезличенными персональными данными, но и за удержание аудитории внутри собственной экосистемы.