Глава по развитию бизнеса KasperskyOS Григорий Сизов рассказал «Коммерсанту», что «Лаборатория Касперского» начала переговоры с производителями мобильных чипсетов и производителями смартфонов. В «Лаборатории» изучают возможность создания защищённого корпоративного телефона на собственной операционке: спрос на подобные решения есть только в корпоративном сегменте, на рынке b2c «такого запроса практически не существует».

«Лаборатории» предстоит разработать концепцию и изучить возможные бизнес-модели — в конце 2020 года будет принято решение о выпуске телефона или отказе от проекта.

В сентябре представители «Лаборатории Касперского» и CommuniGate Systems рассказали о начале работы над клиентскими приложениями для KasperskyOS. Ранее ЛК проектировал свою ОС лишь для встраиваемых систем, управления станками, устройств IoT. Самые известные продукты CommuniGate автоматизируют ежедневные бизнес-процессы: среди них платформа защищённого email, средства голосовой и видеосвязи, обмена файлами.

В декабре 2019 Наталья Касперская (не имеет отношения к «Лаборатории») рассказала, что её компании InfoWatch не удалось создать защищённый телефон на Android. «Тайгафон» получался слишком дорогим и одновременно медленным. У корпораций различаются требования к необходимому им ПО, а для удовлетворения всех пожеланий нужны намного большие средства, чем потраченные на эксперимент 40 млн рублей — речь идёт о миллиардных инвестициях.