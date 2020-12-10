«Тинькофф» объявил о запуске Tinkoff Call Defender и о том, что «стал первым российским банком, который протестировал и внедрил в свою антифрод-платформу технологию, разработанную крупнейшими операторами мобильной связи». Партнёрами стали Tele2, Мегафон, МТС и «Тинькофф Мобайл». Пользователей защитят от звонков с подменой номера и с потенциально опасных номеров. Им дадут принять вызов, но не дадут потратить деньги по инструкциям мошенников.

Антифрод-платформа предусматривает обмен данными между банком и мобильными операторами в режиме реального времени. В момент вызова происходит автоматическая синхронизация данных участников сервиса и выявление подозрительных телефонных звонков. Одна из распространенных схем мошенничества — звонки с подменных банковских номеров. Во время таких вызовов платформа устанавливает, действительно ли вызов инициирован банком. Если подтверждение о подлинности не приходит, платформа фиксирует номер как подозрительный и отправляет сообщение об этом в банк. Такой сигнал может служить дополнительным маркером для защиты денежных средств клиента от несанкционированного списания — в совокупности с собственными антифрод-технологиями банка. Например, Тинькофф может приостановить нетипичные операции по банковской карте после подозрительного звонка клиенту до выяснения обстоятельств.

В тот же день «Сбер» заявил, что «первым из российских банков начал выявлять телефонное мошенничество в режиме реального времени, объединив усилия с операторами связи в рамках уникального технологического антифрод-решения».

Партнёрами стали Tele2 и Мегафон, МТС и Билайн подключатся позже.