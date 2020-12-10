Платформа аналитики мобильных приложений App Annie показала статистику по 2020 году. Первое место по скачиваниям и в России, и в мире занял TikTok, попав туда с 5 места в 2019 году. Telegram прорвался в тройку с 7 места. Zoom улучшил свое положение в рейтинге на 444 позиции, завершив собой первую десятку. В мировой топ-10 впервые попал, и сразу на 7 место, конкурент Zoom от Google (Google Meet).

По количеству потраченных в приложении денег в России лидируют ВК и Boom (музыка в соцсетях Mail.ru Group). В мире -- Tinder и TikTok. Российские пользователи тоже тратятся на дейтинг: Tinder на 7 месте, Mamba поднялась на десятое.

В мире первую четверку лидеров по MAU сформировали продукты Facebook: сама соцсеть и её мессенджер, WhatsApp и Instagram. В России топ возглавили WhatsApp, Instagram и ВК, в десятку попали поиск и браузер Яндекса, на 4 месте -- Sberbank Online.

Игры App Annie считает отдельно. My Talking Tom Friends появилась в 2020 и сразу заняла в России первое место по скачиваниям. Больше всего денег потратили в Hero Wars и Brawl Stars