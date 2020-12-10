Платформа аналитики мобильных приложений App Annie показала статистику по 2020 году. Первое место по скачиваниям и в России, и в мире занял TikTok, попав туда с 5 места в 2019 году. Telegram прорвался в тройку с 7 места. Zoom улучшил свое положение в рейтинге на 444 позиции, завершив собой первую десятку. В мировой топ-10 впервые попал, и сразу на 7 место, конкурент Zoom от Google (Google Meet).
По количеству потраченных в приложении денег в России лидируют ВК и Boom (музыка в соцсетях Mail.ru Group). В мире -- Tinder и TikTok. Российские пользователи тоже тратятся на дейтинг: Tinder на 7 месте, Mamba поднялась на десятое.
В мире первую четверку лидеров по MAU сформировали продукты Facebook: сама соцсеть и её мессенджер, WhatsApp и Instagram. В России топ возглавили WhatsApp, Instagram и ВК, в десятку попали поиск и браузер Яндекса, на 4 месте -- Sberbank Online.
Игры App Annie считает отдельно. My Talking Tom Friends появилась в 2020 и сразу заняла в России первое место по скачиваниям. Больше всего денег потратили в Hero Wars и Brawl Stars
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Россиянам нужно
а) общение и коммуникация
б) знакомства и секс
в) развлечения
г) платежку за ЖКХ
Пирамида Маслоу никогда прежде не была столь очевидной ;)
Нет здесь никакой пирамиды Маслова.
Пирамида Маслова фейк — но легко сообразить, что данный список даже не похож на этот фейк.
Пирамида Маслова? Не слыхал ;)
Тогда психология фейк и все труды по маркетингу — фейк.
#ИХТАМНЕТ
Во-первых, не надо писать про то, в чём не разбираешься.
Во-вторых, пирамида Маслова — не имеет отношения к психологии, в психологии не признана, никакими экспериментами не подтверждена.
Это чистая выдумка начала 20 века, позитивистский мемасик, примерно как 25-й кадр, левое полушарие для логики или количество слов для снега у эскимосов.
В-третьих, к маркетингу пирамида Маслова тоже не имеет никакого отношения.
В-четвёртых, психология — конечно, фейк. И большинство «трудов по маркетингу» — тоже.
Пирамида Маслова — довольно грубый мемасик, выдумка, к реальной жизни не имеющая отношения.
А если хочется понять, как люди принимают экономические решения, почитай Канемана, получившего Нобеля как раз за то, что пирамиды тут не при чём.
А, ещё аналог:
Оооо, у вас дети рисуют/лепят/вышивают — это очень хорошо, это же развивает мелкую моторику!
И все как идиоты повторяют про моторику. И про пирамиду Маслова. И про левое и правое полушария.
Но ты, болтун, верящий в «пирамиду Маслова» настолько, что называешь его «Маслоу», покажи, где в этом списке уровни твоей любимой пирамиды Мааааслоооууу?
«а) общение и коммуникация
б) знакомства и секс
в) развлечения
г) платежку за ЖКХ»
Где тут уровни-то? Чем знакомства и секс отличаются от развлечений и общения?
Голову-то надо включать, даже если веришь в глупости и фейки.
Хех, товарищ Ашманов не понял намек, на то что у россиян едва на первую-вторую ступень потребностей нашлось времени и денег. Вас снова понесло не в ту степь. Можно иронизировать над этим, но труды Ашманова пока не цитируют.
«В-четвёртых, психология — конечно, фейк. И большинство «трудов по маркетингу» — тоже.» После таких пояснений…Без комментариев. Товарищ Канеман — тоже лженаучный товарищ, следуя вашей логике.
Действительно, давайте достанем счёты и будет продавать по-старинке, как лапти и валенки. Вон Microsoft уже отказал Бауманке в офисных продуктах. Пора пилить Ведомости на бересте.
Мели, Емеля.
>Действительно, давайте достанем счёты и будет продавать по-старинке, как лапти и валенки.
Игорь Станиславович это часто предлагает — вернуться в госплан, говорит, только ИИ к нему прикрутить надо.
Видимо, чтобы люди не конкретных чинушей проклинали за обязательные просчеты, а ИИ.