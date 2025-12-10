Проблема с муниципальной уборкой, в отличие от обычной маршрутизации по точкам, заключается в том, что убирать приходится не только дороги, но и тротуары, парковые зоны, которые автомобили и дворники должны обойти отдельно в ходе уборки.

Продавать эту систему в ЖКХ достаточно сложно: у городов с крупными IT-бюджетами, вроде Москвы, которые, вдобавок для «Яндекса» являются источником данных, есть свои департаменты по цифровизации, в том числе и ниши коммунальных услуг, в том числе и уборки, которые не заинтересованы в приобретении сторонних решений и, более того, часто разрабатывают конкурирующие с сервисами «Яндекса» приложения. Например, в Москве развивается сервис перевозок «По пути», оптимизирующий перемещения общественным транспортом в малонаселённых районах города за МКАД и снижающий спрос на каршеринг и такси.

Тем не менее, что касается маршрутизации, «Яндексу» удалось пристроить «Вектор» в Подмосковье, где пилот системы обкатывался ещё летом, впрочем, условия сотрудничества с регионом «Яндекс» не уточняет.

На сейчас, со слов представителя компании, пилот уже завершён, к снегоуборочному периоду «Яндекс» раскрыл, что была достигнута, в частности, экономия топлива в размере 17%, при этом к системе были подключены тысячи исполнителей, что делает данные компании достаточно репрезентативными и может в будущем помочь «Яндексу» при продвижении «Яндекс.Вектора» как решения по управлению парком уборочной техники в различных регионах.

