Ашманов нормально так в СПЧ выступил перед Путиным



Путин согласился, попросил поскорее прислать конкретные предложения.

В этот раз хотелось бы поговорить о другой проблеме цифровой, а именно о таком галопирующем, чрезвычайно быстром внедрении искусственного интеллекта в первую очередь в социальную сферу и в государственное управление.

Я хотел бы вспомнить Ваши слова недавние, когда на конференции по искусственному интеллекту Вы сказали о том, что ведь если школьники будут непрерывно спрашивать искусственный интеллект о своих заданиях и так далее, они просто перестанут думать и просто не научатся это делать.

Это довольно очевидные вещи. Казалось бы, это просто простой здравый смысл. Более того, это сейчас происходит уже массово. То есть когда разговариваешь с учителями, с родительским сообществом, они говорят, что происходит массовое, обвальное выхолащивание образования: школьники и студенты получают задания, отдают их искусственному интеллекту и потом, не читая, сдают обратно, и у них возникает идея, что, в общем, знать необязательно, надо сдать. При этом рушится авторитет преподавателя, для них авторитетом сейчас становится искусственный интеллект. Они прямо говорят преподавателю: мне ИИ сказал вот так, а он умнее Вас, поэтому Вы просто ошибаетесь.

И при этом, поскольку наши люди любят всё фирменное, они, как правило, используют западные системы, при этом часто взломанные, то есть те, которые не имеют ограничений по плохим и вредным советам. И такие советы эти системы дают, вплоть до побуждения к суициду и так далее.

В вузе тоже подавляющее количество работ сейчас генерируется автоматически. Преподаватели вынуждены теперь снова перейти на опрос вживую. Очень часто человек приносит диплом и не может объяснить основные термины в этом дипломе. Пустые работы, компилятивные. Профессора говорят, что сейчас они не знают, кого они выпускают, знают эти люди предмет или нет. А через год, два, три эти люди попадут в промышленность, в оборонку и так далее и будут там тоже, возможно, имитировать работу.

Только что я был в храме Христа Спасителя, там выступал Патриарх, и он очень много сказал, прямо минут 10 говорил, именно об этих проблемах с образованием. Там была встреча с преподавателями, и, собственно, Министр просвещения Кравцов вслед за ним повторил примерно то же самое. Да, есть проблема, и действительно происходит нехорошая метаморфоза образования, причём на нижнем уровне.

Вы, конечно, слышите о том, что искусственный интеллект надо внедрять как можно быстрее, и он, возможно, решит все наши проблемы. Я сам разработчик искусственного интеллекта последние десятки лет, и это верно только отчасти. Нам, конечно, ни в коем случае нельзя отстать в обороне, в промышленности. Искусственный интеллект чрезвычайно важен для наведения на цель, для контрбатарейной борьбы, в сельском хозяйстве для анализа посевов или контроля качества продукции, для транспорта и так далее. Но в социальной сфере и в госуправлении, кроме вот этой метаморфозы в образовании, сейчас назрели довольно серьёзные проблемы, такие предвестники.

Первое – это, конечно, утечки. То есть сейчас самые-самые продвинутые менеджеры госкорпораций, госорганов, крупных корпораций, крупных компаний в области критической инфраструктуры поручают своим помощникам с помощью западных, в основном западных, облачных сервисов организовывать свою коммуникацию и переписку в самых разных мессенджерах, в электронной почте. И вся, в том числе дээспэшная, переписка улетает противнику, а это, собственно, наш противник. Потому что это облачные сервисы в основном американские. А наши люди хотят самое лучшее и фирменное, а именно американское.

Второе – это, конечно, попытки замены чиновников на роботов. Очень многие чиновники сейчас с удовольствием выставляют перед собой чат-боты. Это нужно, чтобы досужее население, противное, склочное и так далее, до них не добиралось, а робот их отбивал. На самом деле, конечно, чат-боты не решают даже мелких проблем. Это фактически просто способ отогнать граждан, такой способ снятия ответственности.