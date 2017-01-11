Стартап Hitbox, аналог Twitch, продался своему «коллеге» Azubu. Белорусский разработчик и издатель игр Wargaming владел пакетом акций в Hitbox, и это первый выход компании из стартапа. По данным базы CrunchBase, Wargaming всего сделал пять инвестиций в три компании — Hitbox, «мессенджер для параноиков» Wickr и мессенджер для скриншотов Kamcord. Причём в последнюю компанию Wargaming вкладывались уже трижды.

Разработчик World of Tanks вложился в Hitbox в ноябре 2015 года в ходе раунда на $4 млн. Неизвестно, какую именно сумму вложила белорусская компания, но лидирующим инвестором тогда стал европейский венчурный фонд Speedinvest. Сейчас издания Los Angeles Times и VentureBeat со ссылкой на свои источники написали, что Azubu заплатил несколько десятков миллионов долларов за Hitbox. «Роем!» спросил представителей Wargaming о деталях новой сделки, но пока не получил ответа.

И Hitbox, и Azubu — платформы для трансляции игр. Однако Hitbox наиболее популярен в Европе, в том время как Azubu в основном пользуются жители Южной Америки и некоторых районов Азии. Объединение компания сможет дать достаточную синергию для борьбы с Twitch, который принадлежит e-commerce-гиганту Amazon. Вместе с географической экспансией Hitbox может помочь Azubu и с качеством трансляций — технологии компании известны за лучшее качество картинки и меньшую задержку.