Международный венчурный фонд 500 Startups отказался от идеи открыть подразделение в России из-за санкций и по другим политическим и экономическим причинам, о чем сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на основателя компании Дэйва Макклюра. Представители компании объявили о запланированном запуске подразделения для стартапов в России и Восточной Европе еще в сентябре 2015. Диана Молдавская, партнер 500 Startups, которая отвечала за Россию, СНГ и Восточною Европу, сказала «Роем!», что займётся ангельскими инвестициям и консультацией стартапов, в том числе по привлечению финансирования, и фондов.

Кроме того, фонд приостановил сбор средств в Индии, Норвегии, Швеции, а также закрыл микрофонд в Китае. Как пишет издание, 500 Startups расстался с партнерами, которые отвечали за развитие международных направлений. «Некоторые проекты мы не заканчиваем. Мы осознаем, что это сложно, но запуск в правильное время даёт нам преимущество», — отметил Дэйв МакКлюр.

500 Startups продолжит инвестировать в скандинавских странах, но не через микрофонды, с помощью которых осуществляется деятельность за пределами Америки. Также компания планирует открыть новые фонды в регионах от Канады до Ближнего Востока и собрать вторые фонды в странах Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.