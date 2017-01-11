Принадлежащий «Ростелекому» поисковик «Спутник» запускает собственную электронную почту, сказал «Роем!» глава «Спутника» Максим Хромов. Стоимость проекта составит 60 млн рублей, его реализацией занимается ООО «Спутник», управляющее одноименным порталом. По словам Хромова, проект создается для удобства уже существующих пользователей поискового портала:

Это будет служебный сервис. Конкурировать с Mail.ru и «Яндексом» мы не планируем, сказал он.

Почта «Спутника» будет работать через web-приложение, также планируется выпустить мобильную версию. «Спутник» еще в момент запуска поисковика заявлял, что намерен создать собственный бразуер и почтовый клиент. По словам источника, знакомого с ситуацией в компании, работа над этими двумя проектами была запущена в начале 2015 года. Браузер «Спутника» запустился осенью 2015 года, почтовый проект потребовал больше времени на разработку.