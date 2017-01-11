Компания ZeniMax подала в суд на принадлежащего Facebook производителя очков виртуальной реальности Oculus, требуя $2 млрд в качестве компенсации за украденные технологии. Представители Oculus утверждают, что создатель серии игр Doom Джон Кармак, ранее работавший в ZeniMax, переходя на работу в Oculus передал ей часть разработок, созданных для прошлого нанимателя. ZeniMax в частности намерена вызвать в суд в качестве свидетеля основателя Facebook Марка Цукерберга. Если компании удастся выиграть дело, это может создать проблемы для всей индустрии VR, объем которой, по мнению экспертов, в 2020 году достигнет $84 млрд.