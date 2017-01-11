Создатель языка программирования Swift Крис Латтнер собирается уйти из Apple, о чем он сообщает в своем письме разработчикам. Теперь Латтнер займет место вице-президента по программному обеспечению системы автопилота в компании Tesla Motors Inc. Он не назвал причину, по которой официально покидает команду, однако сообщил, что планирует остаться активным участником в Swift. Раньше Латтнер писал, что «найдет применение своим возможностям в другом месте».

В феврале 2017 года его место займет Тед Кременек, а Латтнер в Tesla Motors Inc — место Джинна Хосейна. «Сегодня Swift находится в отличном состоянии, и вместе с Тедом получится очень сильный релиз Swift 4», — добавил Латтнер.

Крис Латтнер присоединился к команде Apple в 2005 году, а до того занимал должность главного архитектора Open Source проекта LLVM Compiler Infrastructure. Созданный Латтнером язык программирования, который Apple представил в 2014, стал вторым в списке самых любимых, по данным Stack OverFlow.