У вас нет ощущения, что деятельность АЗАПИ, к примеру блокировка RuTracker и Flibusta, может негативно сказаться на имидже «Эксмо-АСТ» как учредителя ассоциации?

Если борьба с преступлениями может негативно сказаться на имидже, с этим, наверное, ничего не поделаешь. У нас выхода нет, мы обязаны защищать своих авторов и правообладателей от пиратов. А волна пиратства и объем нелегальных скачиваний убивали рынок. Рынок падал, авторы переставали писать, была реальная угроза, что мы лишимся национальной литературы, потому что лучшие, наиболее талантливые авторы, не зарабатывая на литературных произведениях, будут зарабатывать на чем-то другом. Никто не хочет работать безвозмездно, и тут авторов можно понять. Многие издательства из-за пиратства приостанавливали свою деятельность, а это так или иначе имеет значение и для экономики страны, и для культуры, поэтому, нравится вам это или не нравится, блокировка была вынужденной мерой.

Мы пытались договариваться со всеми пиратскими ресурсами и сейчас это делаем, предлагая им легализовать работу, подписать соглашение, но для них пиратство является источником дохода, и мы вынуждены идти на крайние меры в рамках закона — в том числе и на обращения о блокировке ресурсов. Но пиратские ресурсы — это нелегальная форма зарабатывания денег, и работают они, не исходя из своих социальных убеждений и идей, а чтобы получать деньги, что, на мой взгляд, не очень справедливо по отношению к создателям контента.