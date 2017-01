Сооснователь LinkedIn Рейд Хоффман и сооснователь aBay Пьер Омидьяр пожертвовали $20 млн в фонд The Ethics and Governance of Artificial Intelligence, который должен следить за тем, чтобы решения в области искусственного интеллекта не нанесли вред обществу. Также организацию поддерживают фонд основателя HP Вильяма Хьюлетта, Массачусетский технологический унивреситет и Гарвард. Схожие цели преследует некоммерческая организация Open AI, одним из основателей которой является предприниматель Илон Маск.