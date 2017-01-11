Китайский интернет-холдинг Alibaba Group планирует выкупить контрольный пакет акций крупного оператора торговых центров Intime Retail, которая управляет 29 универмагами и 17 торговыми центрами в стране, за $2,6 млрд, сообщает издание The Financial Times, ссылаясь на заявление группы. Предложение Alibaba включает премию в 42,3% к рыночной цене акций Intime на момент закрытия торгов 28 декабря, когда торги ценными бумагами компании были приостановлены.

В настоящее время Alibaba владеет пока 27,82% акций Intime (в 2014 холдинг инвестирует в Intime $692 млн), а основатель оператора Шэнь Гуо Цзюню — только 9,17%. После заключения сделки Alibaba станет акционером Intime с долей почти 74%.

Основатель группы Джек Ма собирается разработать новую модель онлайн и офлайн-торговли. Имеется в виду возможность использовать офлайновые точки для выдачи онлайн-заказов, а также использование Big Data онлайновых покупателей для улучшения выкладки товара в физических магазинах.