Объем инвестиций, привлеченных компаниями Кремниевой долины в 2016 году составил $24,9 млрд, что на 28% меньше, чем годом ранее, говорится в совместном отчете PwC и CB Insights MoneyTree. Объем венчурных инвестиций на рынке США в целом составил в 2016 году $58,6 млрд, число сделок и объемы финансирования падали во втором и третьем квартале года. Рекордное падение у сегмента кибербезопасности, в четвёртом квартале 2016 активность в секторе сократилась на 51% в денежном выражении, число сделок сократилось с 40, в предыдущем квартале, до 32.

В среднем в 4 квартале прошедшего года сектор венчурных инвестиций в интернет-проекты показал падение объема вложений на 26% по сравнению с третьим кварталом 2016 года. Телеком-сектор, напротив, вырос на 19%. Среди наиболее быстро растущих сегментов авторы отчета выделяют искусственный интеллект — этот рынок вырос на 16% в 4 квартале в денежном выражении.

В июне 2016 года The Washington Post опубликовала репортаж о том, как российские хакеры, якобы связанные с силовиками из России и действующие в интересах президента Владимира Путина, взломали компьютерную сеть сторонников Демократической партии. О взломе сети партии демократов сообщила компания CrowdStrike, которую наняла организация Национальный демократический комитет (Democratic National Committe — DNC), она управляла избирательной компанией Хиллари Клинтон. Взломы обсуждались весь выборный для Америки год, и чуть ранее. В мае 2016 года российских хакеров обвинили в кибератаках на инфраструктуру правительства Германии, в августе 2015 года их стараниями якобы была взломана почтовая система Пентагона, а в октябре 2015 года Хиллари Клинтон сообщала, что злоумышленники из России атакуют ее подчиненных при помощи почтовых троянов.

Инвестиционные фонды прислушались к перепуганной прессе, но своеобразно.

Крупнейшими сделками в интернет-сегменте в конце прошлого года стали инвестиции в сервис по продаже недвижимости OpenDor Labs, издание Buzzfeed и в платежный сервис Stripe. В результате основатель Stripe двадцатишестилетний Джон Коллисон даже отобрал у основателя Snapchat Эвана Шпигеля титул самого молодого миллиардера, который заработал состояние сам.

Кибербезопасность — не единственный увядший сектор. Как ранее подсчитали аналитики Reuters, фонды Кремниевой долины в 2016 году разочаровались в ряде популярных ранее направлений, связанных с заказом различных услуг через интернет, «Uber для чего-то…». За прошедшее десятилетие венчурные фонды вложили 44 млрд в платформы по вызову такси, доставки еды и товаров и логистические сервисы. Сейчас интерес инвесторов к Uber-сектору пошел на спад.