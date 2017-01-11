Дуров нашёл объяснение для «взлома Telegram ФСБ»


Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал документ, опубликованный Buzzfeed. Американское издание разместило сканы документа, якобы содержащего секретную часть доклада американских спецслужб по поводу активности российских хакеров и их вмешательства во внутреннюю политику США.

В частности в докладе упоминается факт взлома Telegram, якобы осуществленного ФСБ. Сам документ подвергся критике со стороны ряда источников, среди которых ресурс WikiLeaks и избранный президент США Дональд Трамп. Эксперты высказывают точку зрения, что часть документа, или весь он целиком были фальсифицированы.

#РусскиеСделалиЭто. Или нет?

В разговоре с изданием «Секрет Фирмы» Дуров выразил недоверие к подлинности документа, отметив, что речь, скорее всего, идёт о взломе аккаунтов российских оппозиционеров с помощью оператора сотовой связи. «Присоединяюсь к Трампу и Wikileaks. Если доклад имел место, он, скорее всего, подразумевает перехват авторизационных SMS Козловского и Албурова в апреле 2016 года», — сказал Дуров.

Весной прошлого года оппозиционеры Георгий Албуров и Олег Козловский пожаловались на взлом своих аккаунтов в Telegram. Они предположили, что спецслужбам удалось получить доступ к их переписке при помощи оператора МТС. Оператор заявил, что не имеет отношения к инциденту. Пострадавшие заявляли о намерениях подать жалобу в Роскомнадзор и обратиться в суд в США. Однако ни о каких санкциях и решениях в отношении МТС на данный момент неизвестно.

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