Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал документ, опубликованный Buzzfeed. Американское издание разместило сканы документа, якобы содержащего секретную часть доклада американских спецслужб по поводу активности российских хакеров и их вмешательства во внутреннюю политику США.

В частности в докладе упоминается факт взлома Telegram, якобы осуществленного ФСБ. Сам документ подвергся критике со стороны ряда источников, среди которых ресурс WikiLeaks и избранный президент США Дональд Трамп. Эксперты высказывают точку зрения, что часть документа, или весь он целиком были фальсифицированы.

В разговоре с изданием «Секрет Фирмы» Дуров выразил недоверие к подлинности документа, отметив, что речь, скорее всего, идёт о взломе аккаунтов российских оппозиционеров с помощью оператора сотовой связи. «Присоединяюсь к Трампу и Wikileaks. Если доклад имел место, он, скорее всего, подразумевает перехват авторизационных SMS Козловского и Албурова в апреле 2016 года», — сказал Дуров.

Весной прошлого года оппозиционеры Георгий Албуров и Олег Козловский пожаловались на взлом своих аккаунтов в Telegram. Они предположили, что спецслужбам удалось получить доступ к их переписке при помощи оператора МТС. Оператор заявил, что не имеет отношения к инциденту. Пострадавшие заявляли о намерениях подать жалобу в Роскомнадзор и обратиться в суд в США. Однако ни о каких санкциях и решениях в отношении МТС на данный момент неизвестно.