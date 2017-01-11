Помните, как несколько лет назад все смеялись над миллиардом долларов за Инстаграм? И как все оказались неправы?

Тут история, пожалуй, даже оригинальнее. Meitu — компания, которая делает приложения по улучшению селфи инстаграм-подобными фильтрами. Приложений этих очень много разных, все они между собой немножко отличаются, потестировать можно, например, само Meitu. Мне, кстати, не понравилось, но кого волнует мнение взрослого мужчины о фильтрах для селфи.

Суммарное MAU этих приложений полмиллиарда. 500 миллионов человек. Пятьсот миллионов. Да, это Китай, там людей много, но даже там это больше трети всего населения, включая младенцев. В России такого проникновения нет ни у кого кроме Мейла-Яндекса-Гугла.

Тем не менее, даже с такой популярностью деньги на фильтрах у них заработать не получилось. Да, часть приложений платные, часть фильтров платные, где-то реклама показывается — но технология порчи фотографий не уникальна, платить за неё никто не готов (особенно в Китае), а контекстно получается рекламировать только конкурентов — ну и кому это нужно?

В итоге люди подумали следующим образом:

1) у нас очень мощный бренд по красивым селфи, давайте применим его где-нибудь ещё;

2) когда ещё люди задумываются о качестве селфи кроме самого момент фотографирования?

3) при выборе смартфона:

4) О! Давайте делать свой смартфон.

И сделали. Естественно, паяли не сами, и даже проектировали, наверное, не сами, а через железячную компанию, но важен же бренд. Итак, приложение для обработки селфи запустило свой смартфон с позиционированием, естественно, на качественные селфи. Кстати, премиальный, а не дешевый, как когда-то Facebook. И дело пошло, в 2016-ом году выручка была под $200 миллионов, компания вышла на IPO, стоит 4.5 миллиарда долларов, всё у неё хорошо. Смартфоны в Россию вроде бы официально не возятся, но на AliExpress есть, если кому-то интересно.

#стартапдня

Posted by Alexander Gornyi on Wednesday, 11 January 2017