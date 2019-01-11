Реестр, созданный в рамках меморандума о совместной борьбе с пиратством между правообладателями, «Яндексом», Mail.Ru Group и другими, содержит уже почти 30 тысяч ссылок; «В среднем ежедневно правообладатели заявляют о 200−300 фактах нарушения их прав. Общее количество внесенных в реестр ссылок на страницы, содержащие пиратский контент, приближается к 30 тысячам», — сообщил «Интерфаксу» президент Медиа-коммуникационного союза (МКС) Михаил Демин […]
Поисковики обязались сверяться с реестром каждые 5 минут и удалять ссылки в течение шести часов. Договор охватывает только два поисковика и нескольких держателей прав на видеоконтент.
По оценкам подразделения «Anti-Piracy» Group-IB в 2018 пираты тратят на создание пиратского ресурса 10 — 15 минут → Roem.ru
Mail.Ru Group, «Яндекс», Rambler&Co (собственного поиска давно не имеет и использует механизм «Яндекса»), договорились о внесудебном удалении ссылок на пиратские копии материалов «Кинопоиска», ВГТРК, «Газпром-медиа», «Национальной Медиа группы», «Первого канала», «Руформа», «СТС медиа», членов ассоциаций «Интернет-видео» и продюсеров кино и телевидения 1 ноября 2018 года — подписание документа произошло на фоне преследования правообладателями «Яндекса» за ролики с пиратским контентом в домене «Яндекс.Видео». Предполагается, что к меморандуму могут подключаться и другие участники.
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>ежедневно правообладатели заявляют о 200−300 фактах нарушения их прав.
Слабаки, в гугл отправляют на блокировку 3 000 000 ссылок в день
https://roskomsvoboda.org/32905/
Доля нашей страны в населении планеты 2%, т.е. если бы наши правообладатели нормально работали, то в день, отправляли бы минимум 60 000 ссылок, но по факту должны больше, так как уровень пиратства у нас намного выше средне мирового.
>Слабаки
И чему радуетесь и чем понтуетесь? Хотите жить среди необразованных людей, взрощенных на низкокачественном бесплатном контенте (на платный мало у кого есть деньги, а качественный бесплатный (благодаря стараниям тех, кого сильно били в детстве,) становится недоступным).
Ах, да, у вас же родители в США, в ваших интересах, чтобы россияне платили за каждый чих и фильм, чтобы деньги шли в США. Понимаю. Но не поддерживаю.