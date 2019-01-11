Реестр, созданный в рамках меморандума о совместной борьбе с пиратством между правообладателями, «Яндексом», Mail.Ru Group и другими, содержит уже почти 30 тысяч ссылок; «В среднем ежедневно правообладатели заявляют о 200−300 фактах нарушения их прав. Общее количество внесенных в реестр ссылок на страницы, содержащие пиратский контент, приближается к 30 тысячам», — сообщил «Интерфаксу» президент Медиа-коммуникационного союза (МКС) Михаил Демин […]

Поисковики обязались сверяться с реестром каждые 5 минут и удалять ссылки в течение шести часов. Договор охватывает только два поисковика и нескольких держателей прав на видеоконтент.

По оценкам подразделения «Anti-Piracy» Group-IB в 2018 пираты тратят на создание пиратского ресурса 10 — 15 минут → Roem.ru

Mail.Ru Group, «Яндекс», Rambler&Co (собственного поиска давно не имеет и использует механизм «Яндекса»), договорились о внесудебном удалении ссылок на пиратские копии материалов «Кинопоиска», ВГТРК, «Газпром-медиа», «Национальной Медиа группы», «Первого канала», «Руформа», «СТС медиа», членов ассоциаций «Интернет-видео» и продюсеров кино и телевидения 1 ноября 2018 года — подписание документа произошло на фоне преследования правообладателями «Яндекса» за ролики с пиратским контентом в домене «Яндекс.Видео». Предполагается, что к меморандуму могут подключаться и другие участники.