Для желающих «свалить» на Запад было бы справедливо ввести обязательную отработку в России, чтобы компенсировать ранее вложенные государством средства в бесплатное получение образования, рассказал известный российский предприниматель в сфере информационных технологий Игорь Ашманов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Там эта бизнес-модель работает, для них – хорошо. Для тех, кто решил перейти на ту сторону и жить там, тоже хорошо. Особенно если получил здесь бесплатное образование, вывез его в голове и там продал. Поди плохо – когда здесь получил бесплатно или очень дёшево», – рассказал эксперт.
Половина российских IT-студентов мечтает работать в России, чуть больше трети — уехать → Roem.ru
«Если ставить барьеры, начинается бешенный крик: «Опять хотите сталинские шарашки, железный занавес!» и так далее. Даже если скажешь простую вещь: «Давайте оценим бесплатное образование в деньгах, и если человек отработал 3-5 лет в народном хозяйстве, оно списывается, если хочет уехать, пусть вернёт образовательный кредит». Поднимается совершенно дикий крик, несмотря на то, что на Западе все, кто учился, закредитованы, и они все это отдают. Там-то это принято.
То есть у нас люди хотят, чтобы был абсолютно либеральный капитализм по типу Штатов, но чтоб все «ништяки» были социалистические», – добавил Ашманов.
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Как-то он переоценивает количество студентов уезжающих после вручения дипломов в США.
После вуза хантят тех, кто съездил пару раз на стажировки во время летних каникул или хорошо проявил себя на международных олимпиадах по программированию (как правило эти два сообщества сильно пересекаются). Таких думаю человек 100−200 максимум по всей России.
Остальных студентов особо никто не ждет.
Другой момент — рекрутинг опытных профессионалов. Конечно российские инженеры востребованы, но это задача компании создавать конкурентные условия. Причем не только по зарплате. Кстати зарплаты в Москве (не говорю про всю Россию) для людей с опытом от 4 лет одни из лучших в Европе после вычета налогов и затрат на жилье.
Тем более, сейчас H1-B получить сложно — даже если на руках оффер — всегда надо участвовать в лотерее (вероятность выиграть 30%). Ещё можно попытаться сделать O1 визу (виза для одаренных), но это нужно долго и уныло доказывать, если у вас нет большого количества публикаций, например, то шансов почти нет.
Я давеча прочёл, что российский рубль — самая недооценённая валюта в мире. Исследователи из The Economist ссылаются на индекс бигмака. Который у нас, например, почти втрое дешевле американского. Предлагаю со всех кто уезжает в страны с дорогими бигмаками, вернуть все, что они наели тут нахаляву за счёт недооцененности рубля. Это гораздо больше пополнит бюджет чем жалкие крохи от образования.
Товарищ Ашманов, наверное, забыл (гоню прочь от себя мысль, что не знал), что, например, в Германии образование в государственных университетах в том числе для иностранцев бесплатно или почти бесплатно. Если ввести плату у нас тут за образование для уезжающих, то, боюсь, это приведёт лишь к оттоку светлых голов в Германию.
Видос не смотрел, но по тексту (кроме того, что это уже баян) возникло 3 вопроса
1. В штатах ж кто-то учится бесплатно. Заставляют ли платить, если студент отучился бесплатно, а потом решил поехать работать в Россию, например
2. Надо ли узжающему из России выплачивать деньги за «бесплатную» медицину?
3. Платить нужно только за высшее образование или начиная с детского сада
А так, уныло это. Скучно и некреативно.
Цель этих препон какая? (риторический вопрос)
Остановить текучку мозгов? дык они уже вытекли давно и не только мозги (посмотрите где учатся дети у элиты и какое гражданство имеют).
Наполнить бюджет? да это копейки.
А при чём тут пополнение бюджета?
Помимо того, что затея бредовая, как это вообще технически
В какой момент требовать денег? когда чел уезжает по рабочей визе? :) дык он может вернется еще с новыми компетенциями. В момент когда будет отказываться от рос. гражданства. Да это уже поздно
Ерунда короче это все. Мозговая импотенция.
С другой стороны
Как будто «уезжающие за рубеж» это какая-то проблема для власти. Для власти это наоборот спасение — тупые и лояльные остаются. Умные и нелояльные — уезжают. Профит
>в Германии образование в государственных университетах в том числе для иностранцев бесплатно или почти бесплатно.
Германия хочет развивать мягкую силу и влиять таким образом на весь Евросоюз, нужно ли нам такое влияние?
Готовы ли налогоплательщики РФ это оплачивать?
Я лично считаю, что нужно всем выдавать образовательный кредит, без процентов, без сроков отдачи, без залога, но который бы погашался при выплате белой зарплаты, скажем 3−5%, т.е. будет ставка НДФЛ не 13%, а 16%.
Пока кредит не погасишь, загранпаспорта не получишь, таким образом будешь косвенно компенсировать проценты по кредиту, отдыхая в России.
Погасил образовательный кредит, получи загранпаспорт, хочет загранпаспорт сразу? Иди на платное отделение.
>Цель этих препон какая? (риторический вопрос)
Вкладывать общие деньги в то, что даст пользу стране, я как физ. лицо, ИП и ООО плачу много налогов, почему за мой счет должны готовится специалисты для США?
Толсто уже совсем стало от Председателя. Видимо вокруг кормушки иначе уже никак.
>нужно ли нам такое влияние?
А это не мы решаем. От слова вообще. Нас никто не спрашивал ни про Украину, ни про Крым, ни про Сирию, ни про…. список бесконечный
Ну я думаю что да, нужно. Вы думаете — что не нужно. Но у нас нет «прямой демократии»
«я как физ. лицо, ИП и ООО плачу много налогов, почему за мой счет»
а когда Сирию за Вас счет утюжат у Вас не возникает вопросов ? (риторический вопрос)
ну хотя на уровне математики посчитать, что мы потеряли на бесплатном обучении и что «нашли» в Сирии?
>Ну я думаю что да, нужно.
Только для тех, кто из стран, где нам нужна мягкая сила, например СНГ.
>Но у нас нет «прямой демократии»
Тут согласен, по тому же Крыму, можно было провести федеральный референдум, все бы дружно проголосовали ЗА, но уже потом не ныли бы, что нас не спросили.
>а когда Сирию за Вас счет утюжат у Вас не возникает вопросов ?
Сирию утюжат, чтобы рубль не обвалился от газопровода Катар — ЕС.
Это самая выгодная операция за всю историю современной армии.
Мало того, что идет реальная боевая подготовка, вместо сжигания ресурсов на пустых учениях, так еще какая реклама российского оружия, Сирия очень выгодное предприятие, со всех сторон.
«где нам нужна мягкая сила»
Кому «вам». Вы и я — ничего не решаем. По мне- так нам в Европу надо, интегрироваться дальше. . Может вместе с украинцами, а может и порознь. Иначе никак. Тренд то такой. Либо вместе, либо никак. И тут любые силы пригодятся
Помимо отсутствия прямой демократии, в стране в принципе отсутствует политика и демократия. Нет в принципе партий и президента, который бы представляли разные точки зрения, слои населения и тд и тп.
Поэтому все эти разговоры — пуки в лужи.
Гос. мужи без нас разбираются, че надо, че не надо.
>Пока кредит не погасишь, загранпаспорта не получишь
то есть сознательно закрываем кругозор для молодых и перспективных (в том числе ученых) Или как, будете выдавать загран, но брать в заложники семью уезжающего?
Ребята, вы упоролись вконец
>По мне- так нам в Европу надо, интегрироваться дальше.
Вы все 90-ые пропустили? Изо всех сил же пытались интегрироваться, не взяли, в извращенной форме надругались, не женились.
>Тренд то такой. Либо вместе, либо никак.
У вас тренды тоже из 90х — 2000х, сейчас тренд N1 деглобализация, сворачивание свободной торговли — разумный тренд, да будет депрессия и обвал, но появится возможность пережить новую технологическую революцию.
>Нет в принципе партий и президента, который бы представляли разные точки зрения, слои населения
и т. д. и т. п.
Люди имеют то правительство, которое
его потом имеетзаслуживают.
>Поэтому все эти разговоры — пуки в лужи.
Да нет никаких разговоров, людям пофиг политика, только сейчас, после пенсионной реформы начали появляться какие-то разговоры по мелочи, людям класть хотели на свои гражданские обязанности.
>Или как, будете выдавать загран, но брать в заложники семью уезжающего?
Можно выдавать загран под залог квартиры, например, если скрылся, т.е. в течении года нет погашения образовательного кредита, в виде белой зарплаты или прямого погашения (можно из-за границы кредит погашать), квартира выставляется на торги, нужная сумма изымается, остальное отдается обратно.
Вы поймите, государство это мы, мы все, все что делается, все за наш счет, вы хотите за свой счет учить сотрудников для США?
Я нет.
Идею поддерживаю и считаю её правильной.
Знаю примеры когда уезжали группами после окончания магистратуры в Англию, Германию, Финляндию. Уезжали после учёбы на бюджете.
Идеально, если бы была возможность проходить практику в местах где потом будешь востребован.
Насколько понимаю советский механизм заказа предприятиями нужных специалистов у ВУЗов сломан давно, а нового не создано. Ребята порой выходя из ВУЗа просто теряются и уходят кто куда.
Общие проблемы которые вижу:
1. Нет планового заказа специалистов предприятиями.
2. Нет учебных програм нацеленных на нужды заказчиков.
3. Нет плана практик.
4. Студент не имеет понимания куда подаваться на выходе (чтобы применить полученные знания).
5. Студента переманивают все подрят без ограничений (любая страна, любая компания), зачастую иностранные компании сидят прямо в ВУЗах.
6. Множество Outsource контор местных, которые не оставляют в местном бюджете практически ничего, но работают на запад в основном.
7. Конроль за качеством образования слабый.
Идея ужасная. Стоит прежде всего понимать, ради чего среднестатистический выпускник средней школы идёт в ВУЗ:
1. Отсрочка от службы в рядах ВС РФ (за время действия которой легально или нелегально оформляется военный билет).
2. Попытка определиться, чего же именно он хочет в жизни, как в плане профессии — так и в плане личностных качеств.
Очень редко речь идёт о сознательном выборе (ну какой сознательный выбор в 17 лет?!). И потому любая компенсация за неосознанно выбранное будет восприниматься как грабеж и принуждение.
А те молодые люди, что сознательно выбирают получать ВО с целью дальнейшей эмиграции за рубеж — просто не будут получать ВО в России, а уедут сразу. Многие страны — Германия, Чехия как пример — дают своё высшее образование бесплатно на немецком и чешском языке соответственно. Таким образом, для России ничего не изменится — даже экономии не выйдет, так как бюджет и подушевое финансирование распределены заранее.
>Очень редко речь идёт о сознательном выборе (ну какой сознательный выбор в 17 лет?!).
Почему я, как налогоплательщик, должен за это платить?
Пусть как я в 17 лет идет работать и размышлять о своем месте в обществе, потом берет у государства кредит без залога, поручителей, без процентов и идет учиться СОЗНАТЕЛЬНО выбрав куда и на кого.
>И потому любая компенсация за неосознанно выбранное будет восприниматься как грабеж и принуждение.
Тут вы 100% правы, никакой закон не должен работать задним числом, если вы уже получили бесплатное образование, то нельзя вас обязать за это платить при выезде за границу.
>просто не будут получать ВО в России, а уедут сразу.
Здорово же, никаких трат, освободят место тем, кто не собирается уезжать, хорошие вузы не резиновые, бюджетных мест всегда мало.
>Таким образом, для России ничего не изменится — даже экономии не выйдет
Потратить деньги на того кто уедет и на того, кто останется, продолжит работать на экономику, по моему, есть разница.
Но самое главное, образовательным кредитом, получится решить одну из главных проблем, создания армии никому ненужных специалистов, когда ты тратишь свои деньги, пусть и виртуальные в качестве кредита от государства, ты делаешь осознанный выбор.
Усё просто — давать вышку только военным.
Хочешь быть тыжпрограммистом — надень погоны, дай присягу, отслужи в Ольгино 3 года.
>Хочешь быть тыжпрограммистом — надень погоны, дай присягу, отслужи в Ольгино 3 года.
Вариант, в штатах так и сделано, хочешь бесплатное образование? Давай в армию, служба в Ольгино важнее Байконура, надо же как-то участвовать в выборах в США…
Встречное предложение — возвращать выезжающим за рубеж потраченные зря налоги.
Если «бесплатным» образованием не воспользовались — за него. За «бесплатную» медицину тоже — за каждый год, когда к ней не обращались. Всё пошедшее на оборону страны обязательно — что логично, они ж теперь с другой стороны. Выезжающим в развитые страны — отдельный бонус за вредность: житьё в России сокращает ожидаемый срок и уровень жизни. И т.д.,
и т. п.
Это будет просто окукливание. На маленьком рынке.
Игорь, скажи, пожалуйста, что это было просто в рамках растрясти журналистов, а? Ты же сам должен это понимать.
> Почему я, как налогоплательщик, должен за это платить?
Потому что у нас социальное государство.
Образовательный кредит — звучит красиво, но осознанность выбора и возвратность денег не гарантирует никак. В США, например, с кризисом совпал вал невозвратов по образовательным кредитам — особенно у тех, кто брал их на обучение gender, простите, studies.
>хорошие вузы не резиновые, бюджетных мест всегда мало
Это в хороших ВУЗах. А в остальных бюджетных мест дофига и в три раза больше. В одном Московском областном педагогическом институте сейчас учится 10 тысяч студентов, и большинство — на бюджетной основе. Слышали когда-нибудь про МГОУ? Я вот тоже.
Возможно, если вас так волнует налогообложение — стоит начать с этих славных богаделен?
>Встречное предложение — возвращать выезжающим за рубеж потраченные зря налоги.
У вас либералов, государство услуга, как можно вернуть деньги за оказанную услугу?
Раз вы выезжаете за границу, значит услуга оказана нормально, вы ведь живы, государство смогло сохранить вашу жизнь.
>За «бесплатную» медицину тоже — за каждый год, когда к ней не обращались.
Для этого есть налоговый вычет, вы можете вернуть часть налогов, если обратились в платную медицину.
Но опять же, гос. медицина это еще и страховка, сегодня вы не обращаетесь к стаматологу, а завтра вас автомобиль собьет и вы будете лечиться у государственного нейролога, вряд ли к частному обратитесь.
>Это будет просто окукливание. На маленьком рынке.
Это будет оптимизация, зачем тратить ОБЩИЕ деньги на выезжающих?
>Потому что у нас социальное государство.
Социальное государство было в СССР, вместе с запретом на выезд.
Вы предлагаете запретить выезд вообще?
Я убежденный сторонник социального государство, именно поэтому описал образовательный кредит без процентов, залога и сроков отдачи, которые бы погашался уплатой НДФЛ в бюджет.
Социальное государство ≠ бесплатная подготовка специалистов для других стран.
>но осознанность выбора и возвратность денег не гарантирует никак.
Если человек не хочет работать, и таким образом погашать образовательный кредит, т.е. перечислять НДФЛ, то можно его отправить на общественные работы вместо гастарбайтеров.
>Возможно, если вас так волнует налогообложение — стоит начать с этих славных богаделен?
Я это всегда говорю, выпускать нужно тех, кто реально нужен стране, а не по инерции штамповать «дипломированных специалистов» которые потом занимаются черт знает чем.
тема хорошая, но дьявол, как всегда, в деталях.
во-первых, нужно чётко определить, за какое обучение человек должен возвращать $$.
За детсад и школу возвращать стоимость странно было бы. Получение среднего образования в нашей стране — обязательное. Человек несовершеннолетний, ничего не выбирает — это фактически, обязанность.
А вот за высшее образование — дело другое. Высшее образование — гораздо более осознаный выбор и самого учащегося, и его родителей наверное. Плюс вовсе не является обязательным для граждан.
во-вторых, требовать поголовно возмещение за высшее образование с каждого уезжающего из страны — нонсенс.
У моей супруги несколько подруг получили гуманитарное образование и уехали заграницу замуж. И не работают там, а нарожали детей и выполняют роль домохозяйки. Или работают совсем не по профилю своего образования. И что, брать с них или их мужей «приданое» как право выезда за рубеж в виде платы за высшее образование?
Нужно сформировать четкий список специальностей и ВУЗов — наиболее конкурентных и востребованных «за бугром», после окончания которых чел должен либо отработать в стране N лет, либо платить колым за полученное высшее образование.
ну и, в-третьих, нужно четко определить, в каком случае данное требование применимо.
Скажем, в случае выезда со сменой гражданства — 100% применима. В случае заключения бессрочного контракта — применима, если экс-учащийся отработает за рубежом более N лет. В случае выезда и заключения срочного контракта — применима, если контракт более N лет или если чел проживет за рубежом более этих N лет.
и в-четвертых, какое ведомство\ ведомства будут это контролировать и в каком режиме.
ВУЗы? Налоговая? МинТруда? МинОбразования? Пограничная служба? или все вместе и понемногу?
Вот это будет взвешенный подход!
В сети, кстати, клевещут, что в США объём долгов по образовательным кредитам превысил полтора триллиона долларов.
Не отдают кредиты - нечем, потому что после квазиколледжей не могут найти обещанную работу.
Я читал подробный разбор воровских схем в США, построенных на том, что у получателя образовательных субсидий на юридическое образование от государства есть полная цепочка от фонда, выдающего кредиты — через серию колледжей — до коллекторского агентства и нескольких подставных юридических фирм, изображающих демонстрационный найм некоторых выпускников — для буклетов колледжей.
«Это будет просто окукливание. На маленьком рынке.»
Это, на мой взгляд, просто чужая мантра. Про маленький рынок — это же Чубайс. Фу таким быть хипстор, не будь как Чубайс.
Крошка-Картошка на этом рынке может существовать?
А 1С? А Яндекс? А ЛК?
Игорь, скажи, пожалуйста, что это было просто в рамках растрясти журналистов, а? Ты же сам должен это понимать.
Там не было журналистов, по-моему. Была какая-то тусовка неизвестного мне формата, в кафе в центре, зашёл на пару часов перед новым Годом, уже были свободные дни, очень зазывали.
Я сказал только, что нужно изменить нынешнее положение, когда мы фабрика бесплатных отличных кадров для США.
И это не решается выкриками идиотов «ааа, просто нужно нормально платить, как в Долине, и всё!!111111», «ааа, надо повысить оценку стартапов, чтоб как в Долине!!!1111».
Как в Долине — не будет.
Когда спросишь такого идиота — «ОК, и если платить 800 тысяч рублей в РФ программисту, как в Долине, ты готов построить прибыльный софтверный бизнес в РФ, гений бизнеса»? — он обычно куда-то девается из дискуссии.
Там, естественно, нужны комплексные действия — большой рынок для отечественного ПО (Реестр), большие государственные бабки в отрасль (как минимум в железо), гранты, инвестиции в образование, дешёвая ИТ-ипотека, дешёвые длинные деньги для стартапов, пропаганда, многочисленные технопарки возле моря, льготы для ИТ, материнский капитал и всё такое.
Ну и — в общем ряду мер — запрет грубого западного рекрутинга на олимпиадах и в зданиях вузов — тоже. И «распределение» или образовательный кредит в каком-то виде — то есть денежный барьер — тоже.
Не кажется реализуемым. Что значит «уезжающих»? По смыслу это означает, что в образование человека инвестируют здесь, но работает это образование — в другой стране. Это как бедным фирмам нет смысла вкладывать в развитие сотрудников, потому что их потом сманят более крупные и богатые конкуренты. В условиях, когда США (а потом и их конкуренты, если дорастут) сознательно делают ставку на скупку всех мозгов дотла (чтобы некому было изобретать оружие), маленькая фирма без наступательной стратегии вообще ничего сделать не сможет. Само собой оно превращается в ситуацию, когда на самом деле половина студентов — платные, и платят астрономические суммы, что позволяет админработникам получать конкурентную зарплату. С этим ничего сделать нельзя, поскольку бухгалтер и кадровик без зарплаты сидеть не будут. А педнагрузка сдвигается на престарелых совместителей и почасовиков, и на энтузиастов. То есть образование всё равно — платное, но плохое. Если наша стратегия заключается в построении сословного общества, когда богатство закрепляется за ханом, ханским двором и членами семьи хана (пусть даже многочисленные), то сделать тоже ничего нельзя — хан просто проигрывает заморскому королю, которому, к тому же сам все свои деньги отдаёт взаймы (потому что двор ворует и сбегает). В таком варианте всё просто закончится тогда, когда хан выторгует себе свою виллу во Флориде, и сделает ноги. Либо его отравят как-нибудь, и наступит что-то по типу Центральной Азии. Соответственно, единственный вариант удержать таланты (необходимые для создания оружия) — это межсословные браки. Талантливый парнишка, который выигрывает олимпиады, должен вместе с дипломом получать возможность жениться на ханской дочке или дочке ханского визиря, или как-то ещё войти в клан хана. Тогда, в принципе, его позиции будут лучше, чем пахота на какую-нибудь софтверную фирму на Мидвесте, и он будет работать тут.
>нужно изменить нынешнее положение, когда мы фабрика бесплатных отличных кадров
В смысле бахнуть. Весь мир в труху? Вы ж не думаете, что мы экономику тут так поднимем, что все наоборот к нам побегут :)
Или это было просто «за все хороше, против всего плохого».
Направляйте туда Демидова, у него еще много интересных идей «как надо лучше» :)
Ну вот, ты всё расписал, Лёня, осталось только исполнить.
господин Ашманов видимо не понимает что львиная доля этих знаний, кроме глубоко теоретических вроде дисциплин математики и теории компиляторов получены ЗА ПРЕДЕЛАМИ вуза
Этим знаниям и цена соответствующая. Получи-ка фундаментальные знания «за пределами вуза», а я посмотрю.
Речь, наверно, про то, как шаблоны вёрстки в интернетах находить и CRM настраивать, да?
Для того, чтобы получать полторы-две сотки или больше в Долине, нужны фундаментальные знания, как это ни грустно для троешников.
За умение решать дифференциальные уравнения деньги никто платить не будет. Теория мертва и не нужна без практики, а практики в наших вузах мягко говоря не хватает.
А если студент отучился, а потом без работы сидит? Или в декрете? Он зачем такой красавец учился бесплатно? Какая разница — уехал он на совсем или просто в отпуске на 3 года?
Замечу, что похожая схема есть в Беларуси уже давно. Только там все завязано на распределение. То есть по окончании учебы молодому специалисту дают работу, на которой он и должен отработать определенный срок (минимум 2 года вроде). А если распределение не дали, то и все — свободен и никому не должен.
> «Давайте оценим бесплатное образование в деньгах, и если человек отработал 3−5 лет в народном хозяйстве, оно списывается, если хочет уехать, пусть вернёт образовательный кредит»
Идея правильная, давно пора. Но оформить нужно красиво, чтоб либерасты не вопили.
У вас в загашнике нет технологии тестирования оформления идей на рядовых гражданах? Чтобы не только фактические настроения смотреть, но и тестировать настроения на будущее?
> во-вторых, требовать поголовно возмещение за высшее образование с каждого уезжающего из страны — нонсенс.
У моей супруги несколько подруг получили гуманитарное образование и уехали заграницу замуж. И не работают там, а нарожали детей и выполняют роль домохозяйки. Или работают совсем не по профилю своего образования. И что, брать с них или их мужей «приданое» как право выезда за рубеж в виде платы за высшее образование?
Почему нет? Общественные деньги на образование потрачены.
Домохозяйкам кредиты можно не возвращать?
До этого мне казалось, что все тут плоско шутят. Даже сам поучаствовал.
Только не говорите, что все тут собравшиеся и впрямь считают образование бесплатным, что его нам оплатило некое «государство».
Но нельзя ведь просто лишить новые поколения их куска приватизации. Для моего поколения это была приватизация советского богатства. Выдающиеся миллиардеры — почти все мои ровесники. Каждому следующему поколению достаётся меньше и меньше, потому что получив свободу, мы так творчески работаем, что как-то не очень много богатства создаём. Возможность слинять и работать за зарплату под крышей большой бомбы — это их кусок приватизации, новых поколений. Что ещё мы им можем дать? А если мы им объявим- нет ребята, и этого вы не получите, потому что нам как-то западло это оплачивать — то они поставят вопрос — а почему вы распоряжаетесь, тем что построили деды и прадеды? А через десять лет, когда встанет вопрос о новом консенсусе вокруг нового национального лидера, этому новому лидеру нужна будет поддержка этих поколений.
> Но нельзя ведь просто лишить новые поколения их куска приватизации.
Ага, а мне еще за татаро-монгольское иго не до конца расплатились.
Мы можем действовать силой и просто отнять, что и предлагается. Но ведь не факт, что они все мазохиты и любят пострадать. Им представится шанс поучаствовать в следующей перестройке, и они поучаствуют. Так и будем ходить по кругу.
Ну так и объявите что тут вечная сословная монархия и не будет гражданского общества — может мы тоже уедем.
>и впрямь считают образование бесплатным, что его нам оплатило некое «государство».
Что значит «некое»?
Государство это мы, все кто платит налоги.
Мы оплатили это образование, я точно, налогов плачу в сотни раз больше, чем получаю от государства. Я как предприниматель, хочу чтобы мои день ввиде налогов, работали на экономику моей страны, увеличивая таким образом мой доход в том числе, я не хочу оплачивать кадры для иностранного государства.
Бюджетного образования и так останутся жалкие крохи, за которые будут биться толпы абитурьентов — и, действительно, разъезжаться уже не только в Германии с Чехиями, а в африку и латинскую америку.
Более того, в эти остатки вгрызаются студенты-целевики, которые вроде считаются бесплатными, но по факту вынуждены отрабатывать.
Что делать будете с платниками? Заставлять их потом ещё по второму разу заплатить? :)
>Но нельзя ведь просто лишить новые поколения их куска приватизации.
Уже все приватизировали, в том числе, квартиры предков нового поколения, которые им достанутся по наследству.
>то они поставят вопрос — а почему вы распоряжаетесь, тем что построили деды и прадеды?
Вы бы с этого и начинали, вы просто хотите сохранить то, что урвали.
Я ничего не урвал от приватизации, у меня даже квартиры нет из советских времен, предки ее продали и на эти деньги в США уехали.
Я не против, чтобы новое поколение у вас спросило насчет приватизации, ведь легко вопрос решить, достаточно обложить тотальными налогами отрасли, где до 90% активов еще с СССР, не придется ходить по кругу, зачем собственность отнимать? Прибыль важнее.
>и, действительно, разъезжаться уже не только в Германии с Чехиями, а в африку и латинскую америку.
Потратить общественные деньги на тех, кто уедет, или НЕ потратить на тех, кто все равно уедет?
Трудный выбор…
«которые им достанутся по наследству»
это слабый аргумент, на который никто не клюнет, особенно, если эта квартира — в удаленном регионе.
>Вы бы с этого и начинали, вы просто хотите сохранить то, что урвали.
И для этого мне нужен солдат, верный долгу, и готовый отдать жизнь за священное право частной собственности. Если в мой лес зайдёт сельский пьяница за валежником, и мои дворовые люди отстегают его розгами, а он поднимет бунт, то усмирять его придётся вызывать солдат.
А он спросит солдата — сынок, да ты на кого руку поднял?! За что ты в меня стреляешь?
Солдат ответит — стреляю в тебя за священное право частной собственности. Это лес господина Цукерберга, ты не должен тут собирать валежник! Ба-бах!
Но для того, чтобы солдат отвечал, он должен видеть впереди ясную карьеру службы, которая закончится для него генеральскими погонами и большим хорошим поместьем с таким же лесом. То же касается программиста, преподавателя, рабочего и всех прочих. В противном случае они в некоторый момент решат, что настал их час совершить переворот.
Чувак, ты точно не оплачивал никакого образования, ты вечный халявщик.
«У вас в загашнике нет технологии тестирования оформления идей на рядовых гражданах? Чтобы не только фактические настроения смотреть, но и тестировать настроения на будущее?»
Оно, может, и есть, но там тестировать нечего: одна неизбывная жажда халявы, и чтоб у меня всё было и мне ничего за это не было.
>он должен видеть впереди ясную карьеру службы, которая закончится для него генеральскими погонами и большим хорошим поместьем с таким же лесом.
Как это соотносится с тем, что деньги солдата (налоги) должны тратиться на тех, собирается уехать за границу?
>В противном случае они в некоторый момент решат, что настал их час совершить переворот.
Чтобы этого не случилось, необходимо, чтобы человек ощущал себя учредителем своего государства, чтобы он сам решал через референдум когда ему выходить на пенсию.
Когда программист, преподаватель, рабочий начнут себя считать государством, государственные деньги своими — они будут против тратить их на образование тех, кто хочет уехать.
Удивительная, право, компания собралась. Послушайте, а если кто-нибудь захочет наоборот — приехать к вам и чему-нибудь вас научить — вы ему приплатить то готовы?
Смотри, Илья, ты перескочил, как всякий программист, от «что» сразу к «как». Тебе кажется, что если ты навскидку не придумал «как», то и «что» не имеет смысла. Это неверная логическая схема.
Это как либералы любят говорить, что если всех преступников на 100% не поймаешь — то и вовсе ловить не надо. А то несправедливо — кто-то сидит, а кто-то бегает, и вообще неаккуратненько.
То есть либо 100% - либо никак. Это ложная дилемма.
Вообще Сколково, например, приглашало профессоров на большие оклады, а также выдавало (или это по отдельной программе было) лаборатории с несколькими миллионами долларов.
замечу, что похожая схема есть в Беларуси уже давно. Только там все завязано на распределение."
И что, страна рухнула?
Все уехали?
Все рабы?
Поднялось восстание?
Все ушли в дворники?
Да, но там, вроде, невидимая рука не с такой силой трудилась. По Москве пройдёшься, кругом вывески — обувь из Белоруссии, белорусская мебель, продукты
и т. п. А у нас дитё спросит — папа, а где моё образование, такое же, как у моего эффективного менеджера, а папе что ответить? — извини, сынок, но твоё я всё сам проел… Видишь вот, автомобиль — мой, квартира — моя, а ты уж в кредит как-нибудь, по ипотеке как-нибудь, ну и потом через сорок лет я помру, и моя квартира твоей будет. Так что уж прости, но ты просто опоздал родиться, а твой эффективный менеджер — успел проскочить, когда что-то ещё оставалось…
>>>А если студент отучился, а потом без работы сидит? Или в декрете? Он зачем такой красавец учился бесплатно? Какая разница — уехал он на совсем или просто в отпуске на 3 года?
Ну, право, тут же всё прозрачно, как слеза ребенка.
Тема про «отработай или заплати, если отучился» — вовсе не монетарная. А снижающая стимулирование отъезда за рубеж людей с институтской скамьи. Когда юного человека с головой, забитой революционными настроениями, желанием «попрощаться с немытой Россией» и подогреваемого амбициозными обещаниями развития + бабла вывозят работать в «демократическое» государство.
А коли возникает необходимость найти пару миллионов резко или отработать N лет в родной стране — глядишь, и интересы профессиональные тут появятся, и семейными обязанностями товарищ обрастёт, и мозг научится отличать тёплое от мягкого.
Человек в декрете или временно без работы, как минимум, не производит добавленную стоимость во благо дяди Сэма + имеет гораздо бОльшие шансы вскоре всё-таки начать увеличивать российский ВВП в ближайшем будущем, чем уехавший.
Почему бы и нет, если государство будет гарантировать, что дипломы будут котироваться за рубежом. А не так, что врач отучился 15 лет, а потом заново переучивайся в той же Европе или США :)
>Социальное государство было в СССР, вместе с запретом на выезд.
Социальным государством декларирует себя и Российская Федерация.
>описал образовательный кредит без процентов, залога и сроков отдачи, которые бы погашался уплатой НДФЛ в бюджет.
А что делать ИП и самозанятым?
Идея в теории интересная, на практике — любые ограничительные меры в такой области вызовут бунт и массовое недовольство. Особенно в вашем варианте, а не в варианте господина Ашманова — хотя и в его варианте потенциальные студенты сто раз подумают, прежде чем добровольно подписываться на запрет выезда хотя бы на отдых.
Чтобы не теоретизировать, я приведу яркий пример — Республика Беларусь, где по-прежнему сохранена система распределения на государственные и частные предприятия после окончания. Многие белорусские родители отдают своих детей на коммерческую форму обучения — специально, чтобы не терять год на отработке за почти символические деньги. Есть ли выгода от этого государству? Сомнительно — потому что многие родители после такого посматривают в сторону России или европейских ВУЗов, после которых потенциальный работник в страну уже точно не вернётся.
>выпускать нужно тех, кто реально нужен стране
Только это подразумевает существенную перестройку нынешней системы образования. Потому что СПО и НПО по факту уничтожены, а большая часть «реальных профессий», включая даже программистов, покрывается именно ими.
> И «распределение» или образовательный кредит в каком-то виде — то есть денежный барьер — тоже.
Однако это увеличит популярность зарубежного образования — поскольку на данный момент основным сдерживающим фактором для довольно немалого числа потенциальных абитуриентов является финансовый фактор. Не только в плане стоимости образования — но и в плане проживания, и сопутствующих расходов, чаще всего лежащих на плечах родителей потенциального студента.
По статистике ЮНЕСКО, в 2015 году за рубежом обучались 56.5 тысяч россиян, или около 1%. Что немного. Пример соседней Республики Беларусь, где распределение живо еще с советских времен, практически на порядок печальнее — около 30 тысяч белорусов из 284,3 тыс. обучались за рубежом. То есть более 10%. Конечно, существенная часть из этого количества приходится на Россию — но свято место пусто не бывает.
IT-сфера в целом и программирование в частности в этом плане не самый показательный пример. Поскольку в силу специфики глобального рынка и наличия аутсорсинга российские программисты заведомо имеют намного большие зарплаты, чем россияне со схожим стажем, ЗУНами и квалификацией в иных сферах. Обычно там в причинах переезда лежит отнюдь не финансовый фактор — и поэтому закидывание денег действительно не поможет.
Не хочу показаться адептом Айн Рэнд и фразы «рыночек порешает», но без местного рынка любые попытки построить свою IT-индустрию не работают. И упомянутые вами компании — тому прекрасный пример; они зарабатывают деньги отнюдь не только в России (и я не уверен, что в случае с Лабораторией Касперского российский рынок является наибольшим), они зарабатывают на глобальном рынке. Прежде всего — экономически и политически союзных стран. Но не только. В этом плане еще более показательна игровая сфера — в лице белорусской Wargaming и российской Gaijin Entertainment.
Зацикливаться именно на российском рынке, на мой взгляд — тупиковый путь. Экономия на отдаче с высшего образования путём финансовых барьеров — тоже, социальные потери будут выше экономических преимуществ. А вот кардинальная реформа системы образования, в сторону профессионального труда, того же «образовательного кредита» (но без принуждения, а в качестве опции — таковая уже существовала, но умерла в 2016 году) и оптимизации бюджетных средств в пользу нужных стране специальностей (что тоже существует в виде системы «целевого направления» — опять же, в форме опции) может дать толчок в сторону положительного сдвига.
Китай — хороший пример развития индустрии преимущественно на своём рынке. Но мы не в Китае. И здесь нет миллиарда потенциальных потребителей, а также культурного и языкового барьера.
> Это как либералы любят говорить, что если всех преступников на 100% не поймаешь — то и вовсе ловить не надо
Не соглашусь. Правовая система условного Запада, которую многие берут за эталон, основана на незыблемости закона и неотвратимости наказания за его нарушения. Либеральная ли она при этом? Зависит от самой системы — есть образцы, попадающие под это определение, а есть образцы почти оруэлловского тоталитаризма.
Но если возвращаться к образованию — то вы тем самым подразумеваете, что необходимо разрабатывать способы противодействия описанному сценарию (утечки абитуриентов за рубеж), при признании правильности самой концепции и идеи. И это действительно так — при условии, что данное ограничение не содержится в концепции by design.
А данный случай — как раз о таком содержании. В нынешнем мире, где различные системы образования, — государственные, частные, американские, европейские, наши, китайские, африканские — часто могут конкурировать, конкуренция неизбежно будет. Более того — она уже существует. И изменяя параметры образования — мы неизбежно изменяем и позицию в этой конкурентной гонке. Таково физическое ограничение, связанное с глобализацией и открытыми границами в целом ряде государств, а также с распространением Интернета как среды, стирающей большую часть этих границ.
>> И что, страна рухнула?
Страна не рухнула. В целом опыт Беларуси стоило бы учитывать. Но этот опыт подразумевает, что имеется какая-никакая система прогнозирования потребностей страны в специалистах определенных специальностей (учителя, врачи, технологи
и т. п.). А главное — система, позволяющая предоставлять работу молодым специалистам по распределению.
Подозреваю, что в России даже цифры кто куда уезжает и работает ли по специальности весьма умозрительны, поскольку нет никакой системы для отслеживания дальнейшей судьбы выпускников с момента, когда они покидают свои альма-матер. Это просто никого не интересует. Возможно, что масштаб работы не по специальности в разы превыешает масштаб отъезда зарубеж. Но тогда именно такую проблему и нужно решать в первую очередь — обученные специалисты должны быть востребованы экономикой — только после этого с них самих можно что-то требовать.
«нет никакой системы для отслеживания дальнейшей судьбы выпускников с момента, когда они покидают свои альма-матер. Это просто никого не интересует».
Точно нет? Или это из серии «ну всегда же в паршивой рашке, чего ни хватишься, ничего нет»?
«Не соглашусь. Правовая система условного Запада, которую многие берут за эталон, основ«на незыблемости закона и неотвратимости наказания за его нарушения. «
Вы не соглашаетесь с одним утверждением — что наши пустоголовые либералы предлагают нам ложные дилеммы, а говорить начинаете зачем-то про идеальной образ правовой системы Запада (в реальности не существующей).
«Да, но там, вроде, невидимая рука не с такой силой трудилась. «
Поэтому, стало быть, дадим ей ещё потрудиться, пусть транснациональные корпорации с бесконечным карманом метут здесь кадры во славу глобальной конкуренции?
Пусть на ринге-рынке свободно конкурируют бык Тайсон и пятнадцатилетний второразрядник, а чё, всё по-честному, ринг решит.
«а умение решать дифференциальные уравнения деньги никто платить не будет. Теория мертва и не"на без практики, а практики в наших вузах мягко говоря не хватает.»
Ну вообще то, что я лично вижу на примере собственных детей, этого теоретического высказывания не подтверждает.
Вот, например:
Сын закончил с красным дипломом Мехмат, кафедру теории вероятностей и матстатистики — теоретическую кафедру, сдавал 100 экзаменов и зачётов чисто по теории, последние пару лет работал в разных стартапах — делал роботов, приложения для мобильных и прочее.
По окончании с несколькими такими же краснодипломниками открыли свою компанию по нейронным сетям. Человек, кончивший кафедру тервера, выучивает эту недонауку примерно за два-три месяца.
Сначала делали на заказ нейронные сети на чужих фреймворках (Торч, Тензор Флоу), потом написали с нуля свой фреймворк.
К ним стоит очередь из клиентов. Я почти ничем в бизнесе не помогал, всё взлетело само.
Сын жены кончил ВМиК, сдавал примерно те же 100 экзаменов и зачётов по чистым теориям, работает в крупнейшей интернет-компании, программирует, хорошо зарабатывает, кем-то там руководит. Устроился тоже сам, никто не помогал.
Что они делают не так?
Можно перечислить десяток европейских стран, где граждане бесплатно получают высшее образование со степендией, на которую можно снять простенькую однушку. Отдавать деньги никто не просит.
Здесь две фундаментальные проблемы: как сделать так, чтобы люди не уезжали? Как повысить эффективность образования? Усложнить отъезд — очевидное решение и в современном мире это уже не работает. Деградация только ускорится.
>Усложнить отъезд — очевидное решение и в современном мире это уже не работает.
Да что вы все заладили то одно и тоже, речь идет не о усложнение отъезда, а о необходимости перестать тратить ОБЩИЕ деньги на тех, кто хочет уехать, чтобы тратить ОБЩИЕ деньги на тех, кто не собирается уехать, чтобы эти ОБЩИЕ деньги увеличивали таким образом ОБЩУЮ экономику за счет увеличения человеческого потенциала.
Возможность получения любого образование должен иметь каждый кто собирается жить в России, вне зависимости от его дохода.
Необходимо выплачивать приличные стипендии, чтобы человек мог нормально учиться и не тянуть деньги из семьи, но если человек собирается уехать, то пусть будет любезен вернуть потраченные на него ОБЩИЕ деньги.
Мне кажется, что в случае тех, кто очень крут, и при этом хочет трудиться в другой экономике играют роль и нематериальные факторы, и не только связанные с интенсивным импортом духовных ценностей. Нужно поле для самореализации, для воплощения амбиций. Например, несколько раз стартаперы, окончившие очень хорошие вузы, жаловались мне, что им не нравится работать в крупных стабильных фирмах, дескать нет движения и скучно. Думаю, что в американских крупых стабильных фирмах было бы в целом то же самое, за исключением того, что обстановка вокруг была бы новой, и это вносило бы разнообразие. Поэтому эти стартаперы открывали электронные магазины и тому подобное. Для чего, на мой взгляд, такого уж образования не требуется, поскольку люди с совсем другим образованием, делали магазин гораздо лучше. А однажды я был в физтехе, и венчурные капиталисты, которые тогда были преуспевающими и весёлыми рассказывали студентам, как здорово делать мобильные приложения. Студенты поморщили носы и сказали, мол кодируйте сами, а мы с нашими знаниями лучше -на PhD в Гарварде. Потому что интереснее. В силу сознательной американской политики вливания колоссальных средств в вузы и науку (в том числе и за счёт долгов населения, вообще долгов), тут соотношение сил — хуже, не то, что между Тайсоном и пятилетним малышом, а между Тайсоном и дедушкой Тайсона, который, возможно, уже в гробу. Когда толком нет заказов от государства и промышленности, которые всё берут на рынке, фундамента для какой-то жизни в этом плане в вузах нет. И тут надо что-то делать. Поскольку предлагать молодёжи надо не только зарплаты, но и амбициозные проекты. Кстати, знатной молодёжи это всё и дают в разных институтах развития. Вопрос о способных детях бедноты (тех, кому, в основном, и нужно бесплатное хороше образование).
Так ведь молодое поколение в ответ предъявит ровно такие же претензии — папа, а почему ты рассекаешь на иномарке и зыришь в импортный смартфон, вместо того, чтобы развивать наш общий АвтоВАЗ и отечественную технику? Сколько десятилетий ты уже прилежно борешься за звание крупнейшего рынка сбыта среди стран EMEA, то есть за звание образцового покупателя импортных товаров?
Но вообще есть определенные вопросы к деятельности некоторых из этих приглашенных на большие оклады профессоров.
«Сын… с несколькими такими же… открыли свою компанию по нейронным сетям… Что они делают не так?»
Пока сложно понять, что они вообще делают. Тут же буллшит бинго на одной странице https://sova.ai/ru/
> Точно нет? Или это из серии «ну всегда же в паршивой рашке, чего ни хватишься, ничего нет»?
15 лет назад например на мехмате не было. Разве сейчас где-то есть?
> Оно, может, и есть, но там тестировать нечего: одна неизбывная жажда халявы, и чтоб у меня всё было и мне ничего за это не было.
Ну почему же, например между «поднять бездетным налоги» и «дать льготы всем у кого есть дети» практической разницы нет, а лозунги воспринимаются очень по-разному.
«Сын закончил с красным дипломом Мехмат, кафедру теории вероятностей и матстатистики — теоретическую кафедру, сдавал 100 экзаменов и зачётов чисто по теории, последние пару лет работал в разных стартапах — делал роботов, приложения для мобильных и прочее.»
ну этому же его не в вузе научили
Предложение сделать условия работы лучше чем на западе естественно не рассматривается. можно кстати еще ноги сломать или язык вырвать. чтобы по английски не смог говорить. Как там., слыхал конструктору королеву говорят челюсть сломали. чтобы работал лучше?
Да, он маленький.
И вышеупомянутые 1С, Яндекс, ЛК меньше одного только MS.
Надо понимать, что если будет нарушаться текущий status quo, будут подниматься встречные вопросы насчет образования в РФ.
Во-первых, насколько оно вообще нужно. Во-вторых, если так уж требуется корочка, сейчас вполне можно её получить за мелкий прайс. И тут-то, когда программисты будут уезжать, Ашманову придется замолчать. Но программистов он все равно не получит.
Часто, не так уж и нужны все эти ВУЗовские знания, чтобы работать программистом. Ну или нужны в объеме 2−3 лет обучения, вместо 5. Нужны кое-какие иные навыки. Например, чисто практические. Наподобие умению рисовать.
В-третьих, если мне нужно много платить за образование, я буду поднимать вопросы о его целях и содержании. И подозреваю, наша образовательная система тут сядет в лужу, ибо не готова она к такому. От моей учебы, у меня осталось впечатление, что наша система образования живет где-то на луне, и совершенно оторвана от реальности. Какие-то дяди в высоких кабинетах диктуют студентам, что они должны изучать, руководствуясь чем угодно, но не их потребностями. Нет ориентации на рынок труда. Нам часто заявляют, что высшее образование призвано дать «фундаментальные знания». «Научить учиться». Тут вообще без комментариев, ибо 5 лет — высоковатая цена для этого. Названия специальностей и предметов подчас не соответствуют содержанию. Отсутствует возможность широкого выбора предметов для обучения и дифференциация их по уровням сложности. Студентам навязывают вещи, имеющие политическую природу. Ряд предметов дается чисто балластом «для общего развития».
Еще часто говорится, что системе образования не выгодно готовить программистов, т.к. они уедут на запад. Но только почему-то нет даже платных программистских отделений.
Вот говоря о зарубежном обучении, у меня есть пример. Сын русского эмигранта, вырос в Германии, получил за 3 года бакалавра Computational Informatics в местном университете, работает программистом. Сравните с нашими 5 годами ВМиК, где студенты большую часть времени тратят на математику. Хотя факультет позиционируется как CS. Я уважаю математику, она нужна в некотором количестве. Но увы, большой мат. базис — это нишевая область. Налицо запудривание мозгов, ведь компьютеры так модны нынче, не так ли? Факультету же нужны студенты, чтобы осваивать бюджет.
>> необходимости перестать тратить ОБЩИЕ деньги на тех, кто хочет уехать
Ты борешься со следствием, а не с причиной. Пример из жизни: лицо Рогозина еле помещаетс в кадр, сам он летает на спецборте, а инженеры в Роскосмосе получают копьё. Пока пачки этих «управленцев» не захлопнутся, ничего не изменится.
Насчет зарплаты программиста 800 тысяч и успешного софтверного бизнеса в РФ. А как, скажите, выживает авиационная отрасль? Там та же проблема. Лицензия пилота международна и универсальна. Английский является частью профессии. Азиатским и арабским аивакомпаниям нужны пилоты и они готовы платить в разы больше, чтобы переманить к себе кадры. И при этом Аэрофлот как-то выживает. И даже прибыль показывает.
Просто если требовать какой-то отработки (или оплаты) за образование, то только с одновременной отменой призыва и переходом на полностью контрактную армию. И с одновременным изъятием 82% дохода от продажи нефти в бюджет и зачислением их на индивидуальные пенсионные счета (как в Норвегии), а не 34%, идущие неизвестно куда.
>Предложение сделать условия работы лучше чем на западе естественно не рассматривается.
Всю страну поставили раком, чтобы в Москве все хорошо было, все равно уезжаю, причем из Москвы в основном.
Чтобы были условия как в долине, нужно как США поставить всю планету раком и печатать баксы за ее счет, не потянем, кац предлагает сдаться?
>Пока пачки этих «управленцев» не захлопнутся, ничего не изменится.
Смысл это обсуждать? Тут все понятно и однозначно, требуется их утилизация.
Идея вообще на самом деле хорошая, если речь будет идти не об обязательной отработке, а именно о платном обучении, с адекватной стоимостью. Думаю стоимость должна коррелировать со средними зарплатами по региону и рейтингом ВУЗа.
Ну и хочешь — гаси отработкой в какой-нибудь жопе, зато с льготными условиями погашения, хочешь выплачивай деньгами.
Ведь когда речь идет о том, чтобы заплатить денежку за образование, нормальный человек сразу начинает считать. Начнут задумываться о том, что можно получить бесплатное образование в Европе, а эту самую денежку отдать за документы, переезд и само начальное проживание, начать там же сразу подрабатывать, а по окончанию сразу трудоустраиваться на месте.
Думаю, потенциальная стоимость обучения в топовых русских вузах с лихвой покроет вообще жизнь и учебу за границей в бесплатных вузах даже и без подработки (учтем, что чтобы учиться в Москве/Питере, провинциалу все равно нужно где-то брать деньги на жизнь даже сейчас).
А в случае обучения в своей же провинции все куда проще, стоимость обучения в них будет такая, что если после окончания вуза, ты решишь начать работать на западе, то будущая зарплата в западной конторе легко этото долг покроет.
Плохо будет только в том случае, если эта самая стоимость будет раздута до поднебесных цифр, вне зависимости от рейтинга ВУЗа.
В итоге учиться у нас + отрабатывать долг тут же впоследствии будут только те, кто и сейчас никуда не едет и спокойно работает тут.
Денис так ведь уезжают не только в США, а и в другие страны - Канаду, Германию и даже Австралию. Как бы повод призадуматься. А многие валят по принципу куда угодно, но подальше отсюда. А все почему, если США ставят раком планету, то путинисты по факту ставят раком 99% россиян
>А однажды я был в физтехе, и венчурные капиталисты, которые тогда были преуспевающими и весёлыми рассказывали студентам, как здорово делать мобильные приложения. Студенты поморщили носы и сказали, мол кодируйте сами, а мы с нашими знаниями лучше -на PhD в Гарварде. Потому что интереснее.
О, физтех, по рассказам слышал, как в ОАЭ хантят в KAUST. И из UK даже едут туда.
«""уважаю математику, она нужна в некотором количестве. Но увы, большой мат. базис — это нишевая область. Налицо запудривание мозгов"‘" на Хабре была статья, которая вызвала большой резонанс — чем плох Python в качестве первого языка программирования. Всем было, конечно, любопытно, какие у автора аргументы, и накололись на аргументацию совсем иного рода. Мол, вот у нас на рынке Туруханска есть спрос на JS и PhP, а Python не нужен. Это, конечно, не о том, чем плох или хорош тот или иной язык. А о том, что такой аргумент универсален. Всегда можно найти регион, в котором ничего, кроме умения подносить туристу лежак или долбить киркой грунт, ничего не требуется. Всё остальное уже есть на рынке, и уже продают американцы (и китайцы). Поэтому тут надо смотреть не только с точки зрения рынка в Туруханске (который тоже меняется)
В своем посте я и слова не говорил про географические особенности рынка труда. Это вы уже что-то от себя придумываете.
Речь шла, понятно, о том, что если взять всех программистов на свете, какая доля будет заниматься задачами, требующими математику? Ну ясно, что куча будет заниматься вещами, не требующими особенной квалификации, и будет иметь соответствующие зарплаты. Отбросив их, все равно придем к выводу, что в массе вакансий глубокая матподготовка не требуется. Там свои заморочки.
О чем и речь не знаю как сейчас, но в конце 90/начале 2000х меня в институте (СпбГЭТУ «ЛЭТИ» ФКТИ) половину времени учили всякой совершенно бесполезной херне. К примеру вместо химии которая нахрен невсосалась айтишнику лучше бы что-то полезное дали. И вот иногда общааясь с нынешними магистрами сдается мне с тех времен немногое поменялось
Там вроде есть еще такая фишка с нашими образовательными стандартами, что ты просто обязан потратить N часов на те или иные вещи, независимо от их полезности. И тыщ 5, что ли часов, чтобы вообще считалось, что ты получил высшее образование.
Прибавь к этом отсутствие дифференциации по уровням сложности предметов, когда есть один стандартный курс предмета, и его читают всем в полном объеме, независимо от того, сколько кому его на самом деле нужно.
Я от себя придумываю, что вы смотрите на жизнь с позиций аборигена Туруханска. Вы, безусловно, этого не говорите! С моей точки зрения не важно, какая доля людей, которым приходится убирать снег на улице, продавать чупачупс или игрушку лол, или писать аналитические отчёты, помогающие продавать эту ерунду, или делать фронтенд для сайта, где лежат аналитические отчёты, которые помогают продавать игрушку лол. Это несчастье сегодняшнего состояния мира, которое состоит в том, что люди, которых учили интересным вещам, вместо этого ломают голову над тем, как эффективнее завернуть чупа-чупс, чтобы отравить им побольше детей, или как сделать сайт, чтобы лучше рекламировать чупа-чупс, или как натренировать нейронную сеть, чтобы получше продавать чупа-чупс. У меня есть знакомый, у которого было три семестра функционального анализа, а он автомобили продаёт. Даже не программирует! И зарабатывает больше программиста, поскольку работает директором автоцентра. Его вместо функционального анализа надо бы учить — продавать подороже. Но человечество всё-таки решило в вузах этому не учить — этому научат на бизнес-тренингах. Или жизнь научит. Но раз в жизни даже мой друг имел право пройти курс функционального анализа, а не только облапошивания клиентов или правил использования каких-нибудь шаблонов или библиотек. А уйма народу — в сегодняшнем мире перепроизводства — будет перекладывать товары с полки на полку. Но это ж не значит, что они не заслуживают хотя бы права пройти перед этим три семестра чего-нибудь другого!
Пока сложно понять, что они вообще делают
Почему-то наш савейский сетевой интеллигент зачастую считает, что «не понимаю» — это не стыдно, и не повод подумать, а типа аргумент.
Они прибыльные, у них очередь из клиентов. Клиенты, очевидно, понимают.
Этот конкретный проект — не клиентский, а опенсорсный, инвестиционный, это-то можно было понять, казалось бы. Там прямо написано.
Но зачем понимать-то, да?
Не право, а ОБЯЗАННОСТЬ пройти три семестра матана.
«Отбросив их, все равно придем к выводу, что в массе вакансий глубокая матподготовка не требуется. »
Матподготовка почти нигде не требуется.
100 экзаменов и зачётов хорошего матвуза — это мастер спорта или чёрный пояс по умению мыслить и рассуждать.
Точнее, это скорее кмс, а мастер — это кандидатская.
Это пять лет разнообразных упражнений для ума, приседаний, подтягиваний, отжиманий, растяжки, кувырков и штанги для разных отделов ума.
Можно брать на работу людей и без разряда/чёрного пояса по уму-разуму. Есть самородки. Но в среднем не хочется.
Ещё раз про
Пока сложно понять, что они вообще делают
Вот же их основной сайт:
https://ashmanov.net/ru/
Вот что они делают:
Что тут не понятно? Деятельность такого рода сейчас хорошо окупается, рынок быстро растёт, для работы требуется именно обучение в матвузе.
>уезжают не только в США, а и в другие страны — Канаду, Германию и даже Австралию. Как бы повод призадуматься.
Для «призадуматься», повод не нужно искать, это очень полезное дело само по себе.
Перечисленные страны это спутники США, у них нет своего гугла, фейсбука и амазона, они часть большой экосистемы возглавляемой США.
В свое время, мы тоже возглавляли крупную экосистему, но проиграли холодную войну.
В начале-середине 20 века, было очевидно, что выиграет тот, кто сможет построить большую вертикаль, но оказалось, что выиграет тот, кто сможет задействовать максимальное кол-во своего мозгового потенциала, рыночная экономика с этим справляется кратно лучше плановой, частные компании эффективнее государственных.
>путинисты по факту ставят раком 99% россиян
Нет, если бы они ставили раком 99% россиян, то не продержались бы у власти и полгода, они действуют по классическому канону политики «Разделяй и властвуй».
Они противопоставили Москву остальной Россию, накачивая ее деньгами без меры, они противопоставили предпринимателей и всех остальных, например, называя уголовников бизнесменами в эфирах гос. каналов, коммунистов — националистам, поддерживая и тех и этих.
Власть они держат очень грамотно, риски ее потерять у них минимальны, за исключением того, что бесконечно разделяя людей, падает мобилизационный потенциал, а значит возможность противостоять внешним вызовам.
>К примеру вместо химии которая нахрен невсосалась айтишнику лучше бы что-то полезное дали.
Вы не правы, «непрофильные» направления заставляют покидать зону комфорта, кратно развивая мозги, Ашманов выше хорошо расписал, как «непрофильные» предметы прокачивают мозг — главный актив в современной экономике.
В будущем, почти не останется чистых программистов, читать и писать алгоритмы станет таким же базовым знанием, как сейчас читать-писать тексты, будут программисты-химики, программисты-физики, программисты-ленгвисты
и т. д.
Ой как взвыли любители считать неэффективно потраченные государством деньги. Чуть коснулось их права те самые деньги брать на халяву, в их же категориях — читай воровать.
А идея верная, я только за.
>Сколько десятилетий ты уже прилежно борешься за звание крупнейшего рынка сбыта среди стран EMEA, то есть за звание образцового покупателя импортных товаров?
В покупке импортных товаров нет ничего плохого, более того, если пытаться все производить самим, то придется обвалить производительность труда, так как потребуется отказаться от мировой кооперации и специализации.
Главное, придушить компрадорский капитал, чтобы создать по настоящие равные условия для нашего бизнеса, нивелирующие, в том числе, разницу в стоимости денег, чтобы насаждение импорта не было искусственным, чтобы если имеется малейшая возможность что-то выгодно производить у нас, то это производилось у нас.
Такие стратегические отрасли как С/Х, фармацевтика, ВПК и IT, конечно, должны иметь доп. преференции, в том числе и защиту утечки кадров, о которой говорит Ашманов.
Я бы IT вообще на первое место по важности поставил, скоро без него вообще ничего не получится делать что-то конкурентоспособное, даже зерно выращивать.
То есть по вашему чтобы натренировать баскетболиста надо заставлять регулярно плавать? А по-моему лучше бы он броски, прыжки и бег отрабатывал вот о чем речь.
Раньше эта стратегия может и имела смысл, сейчас все очень быстро меняется и время потраченное на обучение ненужной шелухе в большей степени слито в унитаз
Будущего баскетболиста, обязательно нужно учить плавать, вдруг это его подлинное призвание
Нет, не так. Будущего баскетболиста нужно обязательно учить математике, потому что мозг ему потребуется в любом случае: и с женой строить отношения, с начальством, и расписание строить, и большие данные по баскетболистам понимать, с детьми домашние задания делать.
И для того, чтобы успешно встроиться во вторую половину жизни в другой профессии, когда ноги перестанут прыгать.
Но вообще «будущий баскетболист» отдаёт евгеникой, генной инженерией и специализацией муравьёв.
А ещё должны быть будущие официанты, солдаты и проститутки. Всем и каждому — лучшие гены для будущих профессий и лучшее специализированное образование.
Баскетболисту удлинённые ноги, ген резиновых жил кузнечика и кислородный ген шерпы с Эвереста, проститутке стопроцентно упругие сиськи и слизистую, вырабатывающую натуральную виагру, официанту опять же ноги, ген шерпы и железу, вырабатывающую Прозак.
Учить всех разному, во сне.
Ну вот шутки шутками, а в этом и есть разница подхода к образованию у них «ну тупыыыыыыыыыые» и «смеКАЛочка» у нас. В итоге кругом люди оркестры. специалисты во всем, а по факту ни в чем не имеют достаточной квалификации.
Только что наши биатлонистки завоевали золото на чемпионате мира. У них тоже нет «достаточно квалификации»? Или это всё допинг, я правильно понял?
Недавно наши оборонщики гиперзвуковой ракетой поразили через 7 000 км полигон Кура, как принято. Люди, которые запустили ракету на 27 махов, они тоже не имеют «достаточной квалификации»?
>Но вообще «будущий баскетболист» отдаёт евгеникой, генной инженерией и специализацией муравьёв.
Поэтому, я категорически против глобального мира, хоть под американским, китайским или даже нашим командованием.
Опасно двигаться всем в одном направление, которое может оказаться пропастью, китайцы уже делают практические шаги в сторону евгеники.
http://www.forbes.ru/tehnologii/369823-kitayskie-bliznecy-otkryli-novuyu-eru-evolyucii-cheloveka
>в этом и есть разница подхода к образованию у них «ну тупыыыыыыыыыые» и «смеКАЛочка» у нас.
Это их кадровая стратегия, свой человеческий потенциал особо не развивают, наоборот, отупляют травкой, зато высасывают талантливые кадры со всей планеты, чтобы они конкуренцию не составляли.
Этот пылесос пора останавливать, по крайней мере в нашей стране, так как интегрироваться с ними нам все равно не светит, только в качестве корма.
У меня есть знакомый, у которого было три семестра функционального анализа, а он автомобили продаёт. Даже не программирует! И зарабатывает больше программиста, поскольку работает директором автоцентра. Его вместо функционального анализа надо бы учить — продавать подороже. Но человечество всё-таки решило в вузах этому не учить — этому научат на бизнес-тренингах. Или жизнь научит. Но раз в жизни даже мой друг имел право пройти курс функционального анализа, а не только облапошивания клиентов или правил использования каких-нибудь шаблонов или библиотек.
Лёня, спасибо, что вспомнил про меня в такой высокой дискуссии:)
Глядя на своих руководителей, сплошь имеющих хорошее образование (МГУ, Бауманка, МФТИ и др) прихожу к мысли, чтобы стать «директором» надо-таки развивать ум в том числе и математикой.
А те, кто смог освоить только методы облапошивания — так и работают на исполнительских должностях независимо от отрасли. Хоть машинами торгуй хоть ПО.
А еще один известный тебе человек (ныне проживающий в сопредельном государстве) говорил, что любой бизнес кажется простым и выгодным пока сам не начнешь им заниматься.
Да я предположу, что и плавание нужно каждому. И чтобы развить все группы мышц, сосуды и лёгкие которые оно развивает, как говорят, и выправить позвоночник, который оно, говорят, лечит, и чтобы не утонуть, если чё.
В общем, почти как математика.
не надо успех в развитии собственных детей записывать на счет системы образования. вот если бы вы были, скажем, слесарем или таксистом, а ваш сын всё вышеперечисленное — тогда да, можно было бы сказать что система образования огого, и что всего в ней хватает. а то получается: папа делает роботов, и сын — внезапно! кто бы мог подумать! — стал делать роботов. у папы компании — и у сына — ну надо же! — компания. а точно все, кто умеет решать дифф уравнения, но не имеет таких продвинутых во всех отношениях родителей, программируют теперь роботов и к ним стоит очередь? или кто-то из них всё же работает таксистом? «работать в стартапах» можно, если родители тебе обеспечивают жизнь. а студентам, которым родители не могут обеспечить жизнь, приходится зарабатывать здесь и сейчас, а не дай бог молодая семья, какие там стартапы, быть бы живу. так что получается что имущественное расслоение определяет, кто будет в стартапах роботов программировать под зонтиком у папы, а кто таксистом или не приведи господь фрилансером.
можно эту глубокую мысль высказать короче: хорошо быть здоровым и богатым.
Я этому самородку ответил бы: а где оно бесплатное-то? Сейчас в вузах бесплатные места достаются либо блатным, либо нацменьшинствам.
У первых еще не факт что хватит мозгов, чтобы работать на Западе, даже если и уедут. У вторых вообще нет никаких шансов работать на Западе ввиду непроходимой тупости, а образование им нужно чтобы тепло пристроить свою задницу на должности у знакомого/родственника в пределах России или СНГ.
Все более-менее талантливые ребята вынуждены выживать и оплачивать свое обучение родительскими либо своими деньгами.
Может хватит черпать суждения из газет «времен очаковских и покоренья Крыма»?
Ашманов вообще в курсе, что такое почти в 90% случаев «образовательный кредит»?
Живет в какой-то вакуумной реальности.
В регионах и не только родители берут кредитные ресурсы, чтобы ребенка собрать в школу, во многих случаях оплата обучения в вузе, особенно в городах-миллионниках (100−400 тыс в семестр) — это госпрограмма? Кого хотите насмешить? Давайте лучше приведем статистику по бюджетным местам в вузах, относительно к общему количеству набранных обучающихся. Это будут смешные цифры, потому что вузы давно уже стали коммерческими организациями по сути, с главной целью — извлечением прибыли.
Ведь расходы на образование год от года все сокращаются, а ДАМ вообще призвал педагогов идти в бизнес.
И кредит, те, кто не располагает крупной суммой, чтобы оплатить весь срок обучения, берут не у государства, а у частных коммерческих банков.
Я не просто не поддерживаю данную идею, но считаю ее крайне мстительной, выраженной человеком, который видимо, не смог закрепиться нигде, кроме РФ, а что такое ИТ-бизнес в РФ, это, смешно сказать, пародия на бизнес.
Как можно вообще развивать ИТ сегмент в стране, где отсутствует какая-либо гарантия защиты прав субъекта интеллектуальной собственности? Где любое правовое решение осуществляется с оглядкой на людей, далеких от ИТ и от науки, которые оперируют только категориями крышевания и отжатия?
Так зачем вообще высказывать такие мысли? В чьих интересах? Ну уж точно не в интересах этих молодых умненьких парней и девчонок, которых российская бюрократическая машина обяжет отрабатывать после получения диплома энное количество лет в убогом российском бизнес или госсекторе. Разумеется вне зависимости от того, платили они за обучение или нет.
Ашманов получил свое образование в СССР, и разумеется, не платил за свое обучение в МГУ.
Когда команда проекта ОРФО поняла, чем тут все закончится еще в 1991-м, и просто уехала в США, наш герой то ли сглупил, то ли понадеялся влиться в рынок поконкретнее — но остался. С тех пор все его попытки включить патриота напоминают остаточные рефлексы находящегося в коме.
Не надо ломать жизни тем, кто еще может хоть как-то развивать этот мир, не надо вставлять палки в колеса тем, кто является по сути, движущей силой мирового интеллекта.
Потому что поработав в России, они, как правило, тупеют, так как в содружестве с нашим чиновничеством и бизнесом, крышуемым силовиками, ничего толкового родить не получается.
А за примером долго ходить не надо — вон, существуют центры разработки высоконагруженных приложений в Ростелекоме и его аффилированных предприятий. Ни одна разработка профильного характера не выпускается без огромного количества багов и дыр, которые потом правятся «на живую».
Биатлон это спорт который интересен только 1. жалкой горстке им занимающихся (на всю россию наверное и 1000 чел не наберется) 2. еще 3.5людям которые пилят гос бабло на нем
Что касается ракет я в этой теме не разбираюсь однак была информация что это бздеж т.к. на определенной скорости нагрев больше чем выдерживают известные материалы
В России если не все, то очень многое идет ко дну.
— в ракетостроении балансируют на грани между откровенной ложью и сказками и отмазками для людей не разбирающихся в теме (если бы президент хотя бы на йоту понимал о чем говорит, он никогда бы не сморозил то, что сморозил — это зашквар глобального уровня, ложь намазанная на ложь и посыпанная ложью). Это полный кабздец — когда глава государства не понимает, о чем говорит.
- в самолето- и двигателестроении также констатированы провалы по всем фронтам. Фактически провалили проект истребителя 5 поколения, чем воевать с вероятным противником, который их уже сотнями штампует? ВВС РФ будут разбиты в первых же сражениях.
Провалили даже гражданский проект МС-21, который оказывается был дико зависим от санкций и непосредственно от США.
Ежедневно бубнящие дауны-столоначальники пытаются оправдаться, делают хорошую мину при плохой игре. А кто виноват-то? Кто их всех поставил на места? Кто их назначил или согласовал назначение?
>Да я предположу, что и плавание нужно каждому.
Начальное и среднее образование нужно такое, чтобы человек попробовал как можно большее кол-во сфер, от плавания до астрономии, так получится в полной мере задействовать потенциал страны.
У китайцев же, евгеника государственная мечта, пока несбыточная…
http://expert.ru/2013/04/3/genij-iz-probirki/
Ну откуда этот бред про то, что в США отупляют свой кадровый потенциал?
Ну что вы несете? Как это вообще в ваших мозгах такое родилось?
Просто откройте сайты, ютуб каналы ведущих вузов США — в том числе и частных. Caltech, Stanford, Maryland, John Hopkins, Duke — да куда ни ткни, везде существуют и целевые наборы, и льготные условия для одаренных абитуриентов. США — точно такая же многонациональная страна, только там не принято иностранцев называть «чурками». А среди обучающихся на фотографиях представлены почти все национальности планеты.
И в каждом университете существуют НИОКР -подразделения, которые выполняют или заказ крупных государственных или бизнес-компаний, или ведут собственные исследования на свои средства.
Качественно другой подход к образованию, вам это понятно. Они - перенимают советскую систему качества, интегрируют ее в капитализм, на выходе получают сумасшедший гандикап надо всем миром.
Ну откуда у вас это снобское мышление?
> Такие стратегические отрасли как С/Х, фармацевтика, ВПК и IT, конечно, должны иметь доп. преференции, в том числе и защиту утечки кадров, о которой говорит Ашманов.
Так может проще вообще запретить выпускникам соответствующих специальностей работать где-то еще, кроме как в рамках предназначенной им отрасли? Ну как касты индуистские примерно. А дети стартаперов пусть создают стартапы, кто не создаст — того на галеры …
В России сегодняшнего дня максимум что могут придумать — это гарантированные бесплатные места в детсаду, школе, вузе — для детей депутатов, прокуроров, судей, сотрудников МВД.
Ну разумеется, именно данные детишки не продолжат родительскую стезю, а разработают новый тугоплавкий материал для косм. ракеты, синтезируют новые лекарства, придумают новые алгоритмы для работы с биг дата, построят новые эффективные электродвигатели для автотранспорта.
Да-а-а, Россию ждет Великое Добивание до крепостного права. Даунгрейд в масштабах страны.
только там не принято иностранцев называть «чурками».
Ну что вы несете? Как это вообще в ваших мозгах такое родилось?
Просто откройте их книжки и кина. Ниггер, мекс, чиканос, даго, рашки, крауты, педди, чинки, спинки, ….
Это полный кабздец — когда глава государства не понимает, о чем говорит.
По-моему, вы просто, элементарно, фактически, механически глупый человек.
Президент, значит, не понимает — говорит про гиперзвук, потом тестируемая ракета пролетает несколько тысяч километров на 27 Махах, поражает цель.
Но понимает всё аноним на форуме.
Вы, похоже, герой анекдота про встречку «да их тут тысячи!». У вас кругом дураки, видимо.
«разработают новый тугоплавкий материал для косм. ракеты, синтезируют новые лекарства, придумают новые алгоритмы для работы с биг дата, построят новые эффективные электродвигатели для автотранспорта.»
Чувак, похоже, всё это уже делается без тебя. Ракеты летают, алгоритмы придумываются, двигатели есть, лекарства синтезируются.
Новые станции метро и дороги ты хотя бы в состоянии заметить, чучело?
Ты, похоже, Рип Ван Винкль, заснул вроде бы только вчера в 1998 году.
А, кстати, где пятиминутка ненависти про АвтоВАЗ?
Ты не увиливай, работай по плану.
«так что получается что имущественное расслоение определяет, кто будет в стартапах роботов программировать под зонтиком у папы»
Во-первых, обобщать не надо — особенно если не понял, что тебе рассказано.
Конкретно у меня сын программирует отдельно, никакого особенного зонтика нет, денег на бизнес я ему не давал. Там рынок такой горячий, что только пеки пирожки.
Во-вторых, что-то у меня есть большие сомнения, что выпускники Мехмата годов водят такси. Это какой-то горячечный бред.
Все нормальные из них — где-то работают в хороших местах.
И есть сомнения, что у них у всех родители богачи и алегархи. Они просто умные, смогли поступить — с помощью проклятого ЕГЭ.
В-третьих, имущественное расслоение у нас с начала девяностых. Капитализм не нравится? Ах вононочо.
Ну надо же.
Ок, не годится капитализм, какие предложения?
Я бы понял, если бы были претензии про культурное и образовательное расслоение, когда у одного три поколения с детства по маткружкам и секциям, четыре поколения на Мехмате, два (скоро три) поколения кандидатов наук, а у другого ничего, бедняги.
Как говорится в старом английском анекдоте:
— Скажите, а какое образование нужно, чтобы стать членом парламента, как аы?
— Нужно три высших образования.
— Да?! А каких?
— У вашего деда, отца и у вас.
С этим накоплением не денег, а культуры в семье что будем делать, тоже отвергать, как несправедливое?
Игорь, ничего никуда не летало на 27 махах. Это был мультфильм. Метро есть, дороги есть, крымский мост есть, но вот конкретно этого нет.
Давайте уже без оскорблений.
Ракеты у них падают — еще год назад одна маленькая американская компания опередила по количеству успешных запусков весь гига-а-нтский российский Роскосмос. И это без учета других смежных сегментов, например которыми занимаются ULA и Northrop-Grumman.
Какие алгоритмы придумываются? Важнейшая государственная система заказа — Госзакупки — после каждого обновления постоянно глючит — функционал, выборка данных, интеграция с криптографией — все не то что не идеально, а реализовано спустя рукава. Что это вообще? Ее там студенты троечники обслуживают за три копейки или выпускники МФТИ?
Метро у нас не развивается нигде, кроме как в мордор-полисе «City of Moscow». В России есть метро в 7 городах. В США — в 11 городах. И даже в мелкой Японии — в 10 городах. А знаете почему? Потому что непомерно растет у нас только Москва.
Что касается синтеза лекарств, то импортозамещение препаратов иностранного производства сейчас выглядит так — в России при отсутствии надлежащего контроля качества сейчас навыпускали такой жести, что уж лучше постараться не болеть, чем лечиться тем, что продают в аптеках. Гарантированы побочные эффекты, которых при приеме ипортных препаратов не было. А вы лично будете лечиться при случае дженериками, у которых побочные эффекты просчитаны только в теоретической модели на компьютере?
Все чисто по русски — сначала запретили, а потом заполнили нишу низкокачественным фуфлом.
Насчет дорог это просто замечательный вопрос. Я наблюдаю сибирские дороги. Здесь нет ни одной качественно нормально сделанной дороги, которую не нужно было бы ремонтировать уже через год. Крадут все, что только можно украсть.
А что с Автовазом что-то не так? Еще немного и будет честный 100% Renault.
Для сравнения, в США средняя минимальная зарплата примерно 1392 доллара в мес. Цена Chevrolet Cruze - 18000 долларов. Или 13 МРОТ.
Давайте посчитаем сколько российских МРОТов стоит скажем, ее одноклассник — Lada Vesta. 614000 р без учета всяких сезонных скидок. При повышенном МРОТе в 10466 руб — 58 минимальных зарплат.
Ну или до повышения (по факту-то зарплаты у людей не растут) - 82 минимальных зарплаты.
Вот такая вот доступность средств передвижения для своих граждан.
>Ну откуда этот бред про то, что в США отупляют свой кадровый потенциал?
В США высшее образование еще менее доступно, чем медицина, вы с этим будете спорить?
Давать гранты только одаренным, все равно, что в золотоносной руде выбирать только самородки, без обогащения самой руды, это и есть отупление масс, неиспользование собственного человеческого потенциала.
>Так может проще вообще запретить выпускникам соответствующих специальностей работать где-то еще, кроме как в рамках предназначенной им отрасли?
Если образование сделать платным и выдавать гражданину безпроцентный кредит без залога и сроков отдачи (в зачет кредита пускать НДФЛ), НО только раз в жизни, то выбирать образование будут тщательнее, и вряд ли придет в голову мысль давать преподам взятки за зачет.
Процент неработающих по специальности существенно снизится.
Но вы сами-то, выпускник мехмата, понимаете, что такое 27 Махов? Это может быть чисто теоретически и то, при отсутствии сопротивления воздуха.
Все, не надо тут пожалуйста этого петросянства про 27 Махов.
Американцы испытали еще в 2011 году свой прототип AHW, летящий на скорости 5−8 Махов — вот реальные цифры.
В отличие от большинства русскоговорящих жителей России, я не сужу о жизни другого государства по продуктам пропаганды — кино, литературе (хотя литература литературе рознь — для меня США это Стейнбек, Драйзер и как минимум Говард Зинн. Главным образом для меня имеют значение живые документальные свидетельства происходящего «там где нас нет».
27 махов ~ 9 км/c? Это больше первой космической и что-то около нижней скорости вхождения метеорита в атмосферу. Соответственно, ЛА должен выгорать так же, как и метеорит. Какая, к черту, ракета на 27 махах?
PS: я за платное ВО, потому что, иначе оно окончательно умрет. Сейчас ППС это обуза для управленцев ВУЗов, которым нужно осваивать финансирование, отношение соответствующее, качество преподавания не оценивается, поскольку это не нужно никому. А образовательные кредиты может быть заставят осознанно выбирать ВУЗ и спрашивать с руководства за то, чему и как учат.
Самое понятие гранта являет собой поддержку каких-то исследовательских работ с прицелом на внедрение результатов исследования в прототипирование, и в итоге получение фактической отдачи от гранта. Американцы еще с момента появления первых ростовщиков в Новом Свете славились тем, что не вкладываются непонятно во что (всякие пирамиды и прочие мошенничества не в счет).
Все что добралось до наших дней в виде огромного наследства корпораций, компаний, выросших на ряде изобретений — это следствие грамотного использования человеческого капитала.
С точно таким же подходом крупный кредит в банке не может получить мутный субъект безо всякого обеспечения данного кредита.
>С этим накоплением не денег, а культуры в семье что будем делать, тоже отвергать, как несправедливое?
Он же коммунист, у них есть ответ, отбирать детей, чтобы в детдоме у всех были равные возможности. Надо развивать коммунистическую мысль, чтобы не было генетических различий, отец должен быть один, а лучше и мать…
Образовательных кредитов с приемлемыми процентным ставками, как в США, Италии, Франции, Южной Корее, в России не существует — виновата непомерная жадность ростовщиков и упор деятельности государства на истребление отрасли образования (наследство Фурсенко).
Кто-то не верит?
Сделайте выборку по новостям — закрытие сельских школ, нехватка специалистов пед.состава. Сейчас основной упор делают на ССУЗы и последующую доподготовку в вузах. Когда народу станет еще меньше, начнут прикрывать и техникумы.
До того, как попасть в вуз, учащийся должен быть где-то подготовлен. Так вот, подготовленными являются далеко не все. В регионах качество образования катастрофически падает. Идет подстройка под ЕГЭ, а люди, натасканные на ЕГЭ, это вам не ашмановский мехмат МГУ. Это во — тук-тук-тук, дерево.
Главный вопрос, который необходимо задать — кто отвечает за процесс? С кого нужно спрашивать за образование?
>это следствие грамотного использования человеческого капитала.
США никогда грамотно не использовали свой человеческий капитал, просто сама страна изначально состоит из самых предприимчивых и отъявленных, другие туда не ехали, страна эммигрантов.
Мы такого себе позволить не можем, мы должны «обогощать руду», т.е. давать возможность получения ВО каждому желающему, но ввиде беспроцентного кредита, без сроков отдачи и без залога, погашаемый НДФЛ-ом, с запретом выдачи загранпаспорта до погашения.
Далеко ходить не надо — минобр Карелии, наши дни. Министр образования Карелии Александр Морозов имеет предложение ликвидировать сельские школы, в которых стало некого учить, образовать при городах интернаты, сдать детей туда. Учиться будут вдали от дома. Все по коммунистическим канонам.
проведите исследование, что там у «нормальных» с имущественным положением родителей. но с другой стороны могут и правда работать «в хороших местах» — они же выпускаются в средоточье «хороших мест» — в Москве.
а вот эти «просто умные» — откуда взялись? неужели система образования сделала? чо, правда? так нет же, сами признаётесь, что семья. а молодого аспиранта кто кормить будет? опять семья. а аспиранту свою семью не надо заводить? о том и речь, что система образования не может вырастить кандидата в доктора, если в семье нет достаточного богатства плюс остепененных родственников. в качестве исключения если только. у меня несколько друзей таких, один самый молодой доктор наук, другие кандидаты. просто папы у них доктора, имеющие бизнес, порой тесно связанный с госкормушкой, в котором их сыновья участвуют, если не найдут чего получше сами — опять же, не без папиных связей. так что истории «сами, всё сами, просто такие вот умные уродились» — оставьте для самых маленьких.
да всё нормально с капитализмом, Игорь Станиславович, всё оу-кэй. только знакомые бизнесмены почему-то в один голос заговорили «нас будут вешать». вы, кажется, говорили, что у вас ружье есть? человека убить сможете?
в ином обществе семья от сохи могла обрести городскую культуру и длить её, чтобы несколько поколений кандидатов и всё как вы говорите. а как вы себе представляете в современном обществе обретение семьёй культуры, если везде нужно бабло, которое есть только у обеспеченных семей, да и эти самые обеспеченные семьи как правило далеки от культуры? для большинства населения ситуация такая: если ребенок сможет втиснуться на бюджет — ну, повезет, выучится. но только если семья найдет денег на подготовку к ЕГЭ — потому что система образования не готовит к своему же экзамену.
когда сын чиновника становится чиновником, сын доктора наук — кандидатом наук, а сын сантехника — сантехником, это, конечно, несправедливо. и вина по большей части лежит на экономической системе, которая сбросила развитие на семью. и тогда неравенство экономическое превращается в неравенство умственное, неравенство культурное. вам такое положение вещей нравится? деньги должны определять развитие человека? в качестве умственного упражнения — что делать умному парню из Ульяновска, если у его родителей нет денег на Москву?
Интересно когда ж уже эти долб.бы от государства поймут простую истину — не хочешь чтобы от тебя уезжали — создай условия не хуже чем там.
Других вариантов нет.
Ашманов ну какая нах отработка — совсем что ли охренели? Если человек не хочет здесь работать то он и не будет работать. Вы предлагаете его тут насильно трудоустроить и платить ему еще зарплату за «не работу».
Ну будет он ходить отмечаться для галочки и отбывать срок, а сам на удаленке там трудоустроится или если не дай бог вы такого во что то интересное и серьезное привлечете, так еще начнет сливать информацию.
Вы вообще думаете хоть иногда прежде чем рацухи такие кидать ?
Обычное состояние студента после ВУЗа — где бы найти хоть какую то работу чтобы платили достойно — и вот реально не видно очереди желающих студентов брать, нахрен они никому не нужны в основном…
Вот над этой ситуацией надо бы подумать, тогда и не будут уезжать
>ввиде беспроцентного кредита, без сроков отдачи и без залога, погашаемый НДФЛ-ом, с запретом выдачи загранпаспорта до погашения.
И где расписаться то? Где кредит то? У меня вот сын подрастает, скоро уже школу как раз закончит, благо в столице живем — что выбрать есть. Ну так где кредиты то дают на обучение в МГУ, ВШЭ, Бауманке
и т. п., так чтобы гарантированно поступить, ничего не платить и потом еще получить гарантированное место на престижной профессии с приличной зарплатой с которой и расплатиться за кредит? Хотя не те вузы написал… престижка у нас счас где на гос. службе, ну можно и такие вузы подобрать… ну блин где деньги то, Зин ?
А пока я тока вот думаю на сколько смогу потянуть наше «бесплатное» если вдруг что, ибо реально попасть на бюджетные места можно только по большому блату даже если ты вундеркинд…
Безусловно высшее образование должно быть платным. Я бы еще платным сделала образование и после 3 класса и далее. И нет, не потому, что я забочусь о мифических ОБЩИХ тратах государства. А потому что это просто неэтично воровать время у молодняка, заманивая в секту свидетелей высшего образования на почти десять лет (!). Бесплатных десять лет в нищете, с нулевыми гарантиями трудоустройства, и 1% шансов получить работу по специальности.
И раз уж тут высказывают идеи, кто во что горазд. Ок. У меня тоже есть — вне зависимости от того будет образование платным или бесплатным, нужно, чтобы в течение каждого года студент поработал не менее 2 месяцев где угодно, но за зарплату. Не отработал, а поработал. Тогда процент обманутой молодёжи, пойманной в цепкие лапки секты ВО, вероятно, может снизится. (Это я не про заочников. Заочники — молодцы. К ним претензий по низкому интеллекту нет).
У всех это впечатление остаётся. Но у большинства происходит так:
Они: Мозг, тебе не кажется, что мы потеряли более 5 лет впустую в неадекватной рынку системе образования и сейчас мы в глубоком минусе из которого будем оставшуюся жизнь выбираться?
Мозг: Нет, скажи, что ВО позволило тебе развить кругозор.
Они: Мозг, зачем нам нести этот бред самим себе?
Мозг: Ну, надо…
>>Но вы сами-то, выпускник мехмата, понимаете, что такое 27 Махов?
Дело в том, что 1 М или «один Мах» — это скорость звука в воздухе. Однако она различна для атмосферного воздуха разной температуры, давления и, как следствие, плотности и составляет 340 м/c на уровне моря, но лишь 282 м/с — для разреженной и холодной атмосферы Земли на высоте 80 километров. На большой высоте гиперзвуковая скорость ниже, как ниже там и плотность воздуха. Поэтому высказывания в духе «Да он улетел бы в космос на скорости 27 М!» скорее свидетельствуют о непонимании физики комментаторами — в реальности такая относительная скорость на высоте около 80 километров соответствует абсолютной скорости 7,6 км/с.
Да прекрасно понимаем, что ракета может летать на 27 Махах в термосфере, но этот участок траектории ракеты не очень уязвим, ракета уязвима на начальном и на конечном участке траектории. Скорость это один из основных способов повысить живучесть ЛА. Поэтому, когда говорят о скорости ракеты, то обычно имеют ввиду скорость на конечном участке траектории.
Поэтому получается, что если и не соврали, то ничего нового не сделали, т.к. и старые МБР на маршевом участке траектории скорее всего делали ~27 Махов. Если верить данным в википедии, то спуск к цели (начало конечного участка траектории) начинался на скорости более 6 км/c. Потом эта скорость быстро падает (атмосфера!), хотя именно там пресловутые Махи и нужны.
>>если и не соврали, то ничего нового не сделали, т.к. и старые МБР на маршевом участке траектории скорее всего делали ~27 Махов.
Новое -это возможность маненврировать на такой скорости. Собственно, гиперзвуквое оружие -это не только и не столько про скорость, сколько про возможность маневрирования на этой скорости
>> Только для тех, кто из стран, где нам нужна мягкая сила, например СНГ.
Мягкая сила нужна по всему миру. Например, RT круглосутолчно вещает на более чем 100 стран. И правильно делает
Вот ведь странное дело, еще несколько лет назад, тут наблюдались агитки, что мол — «никто никуда не уезжает, а если и уезжает — так это собачьи парикмахеры бегут, ненужные людишки». Теперь оказывается, что талантливая молодежь бежит от местных «предпринимателей» туда где больше платят. Интересный поворот.
Больше платят — это еще не самое главное. Молодые люди видят другое — другие государственные системы, другой подход к НИОКР, к образованию, к доподготовке кадров. За рубежом их ждут реальные проекты, которые сегодня в лаборатории, завтра в виде прототипа, а послезавтра могут быть внедрены IRL, а не как здесь, существующие только на бумаге для распила бюджетных денег.
Человеку действительно развитому, умному, еще не просравшему свой временной ресурс, не захочется тратить свой интеллектуальный потенциал на РФ.
Ну, а что ИТ по-российски может предложить такого интересного? Распил бабла в Сбербанке? Клепать очередную биг дата шляпу для выжимающего все соки из старых «боингов» Савельева? Или начать работать на оборонке и стать на много лет невыездным? Так можно работать на оборонку другого государства, но в месте с нормальным климатом и экологией.
Или может помогать реализовывать очередной сетевой торговый проект — какие нибудь пиццерии, кофейни, и прочие пирожковые?
При этом открытость информации тоже делает свое дело — молодые люди видят, как живут регионы, видят, как сосут страну «медвежьи» бюджетоначальники. Всепроникающая коррупция — это не пустой звук, это сегодня единственный способ существования государственной экономики РФ. Они видят нестабильность с одной стороны, и видят застой во всех сферах с другой стороны. Полагать, что границы открыты и можно интегрироваться с внешним миром — но тут принимается политизированное решение, роскомнадзор блокирует очередной пул сетей, и валятся сервисы, основанные на гугл и амазон.
Так к чему пытаются тут апеллировать? К национальному самосознанию? К патриотизму? К порядочности и честности?
Государство РФ, как выяснилось в 2018 году, ничего никому не должно.
Мозги вернутся в Россию только в одном случае. Когда государством будут править инженеры, а не менты.
>Интересно когда ж уже эти долб.бы от государства поймут простую истину — не хочешь чтобы от тебя уезжали — создай условия не хуже чем там.
Где взять еще одну планету, которую можно было бы поставить раком, как это сделали США?
>Мягкая сила нужна по всему миру. Например, RT круглосутолчно вещает на более чем 100 стран. И правильно делает
Мы за ценой не постоим?
Я думаю, RT дешевле выйдет, чем бесплатно учить студентов из других стран.
>> еще несколько лет назад, тут наблюдались агитки, что мол — «никто никуда не уезжает, а если и уезжает — так это собачьи парикмахеры бегут, ненужные людишки»
Неужели кто-то так говорил? «Собачьи парикмахеры -оплот оппозиции»- это многие говорили, и это так и есть. Но неужели кто-то говорил, что российский «креативный класс» конкурентоспособен на Западе? (я без иронии говорю, действительно сомневаюсь, что кто-то так говорил; хотя я, конечно, не завсегдатай Роема)
«""Мозг, тебе не кажется, что мы потеряли более 5 лет впустую в неадекватной рынку системе образования и сейчас мы в глубоком минусе из которого будем оставшуюся жизнь выбираться?»"" а могли бы те же 5 лет торговать обувью на вещевом рынке, и сейчас бы у меня была уже не одна точка, а три. Но двадцать лет назад. А сейчас — будешь 5 лет усердно торговать, а точка станет приносить всё те же деньги, а то и меньше. Да, бывает время, когда диалектику учат не по Гегелю. А бывает — когда по Гегелю. Заранее никогда не знаешь. Приведу свой личный пример. После третьего курса я отправился на практику на производство. Было это в 1985 году. Я попал во внесезонный период, а в сезон от меня требовалось бы монтировать и ремонтировать сейсмоприёмники и работать на станции Прогресс. Мой босс, начальник отряда, выпускник профильного техникума, всё это умел. А я — студент университета — никогда в глаза раньше эту станцию не видел. Проблема в том, что через несколько лет её не стало в природе. Рынок предпочёл сперва импортную технику, а потом — импортные компании. Что было бы со мной, если бы вуз учил меня тому, что было нужно рынку в 1985 году? Вуз дал мне такие знания, которые имели шанс пригодиться в течение всей жизни. И подверг определённым испытаниям, как тренер — спортсмена, чтобы я научился добывать эти знания. Как раз мой мозг всё это время тренировался. Но были у меня сокурсники, которые уже фарцевали. Среди больших бизнесменов я их не вижу. А был парень постарше, которого отчислили за неуспеваемость, а после армии он взялся за ум. Стал отличником, исследованиями занялся… ну и по партийной линии не зевал, конечно. В итоге дослужился до замруководителя администрации премьера. Что ему пригодилось больше? Армия? Комсомольская и партийная карьера? Интегралы, которые брали приближённо при помощи функций Ханкеля? Скорее всего — всё в комплексе. 30 тыс. роликов
Кто не хочет кормить свою мягкую силу, будет кормить чужую :)))))))
Представьте обратную ситуацию: американские кадры (по происхождению и образованию), наводняют российскую IT отрасль. Ашманов сошел бы с ума (от ужаса) первым, ген. Герасимов — вторым, Вы — третьим. А потом и все остальные подтянулись бы. Сейчас, к счастью, все наоборот. Американцы не знают, кто к ним едет. И ни в одном россиянине не могут быть уверены, что его любовь к ним вечна.
«"‘Так можно работать на оборонку другого государства, но в месте с нормальным климатом и экологией.»" Это и беспокоит тех, чью позицию озвучил Игорь. Чисто по-бухгалтерски. Как в любой фирме. Надо ли бесплатно учить сотрудников, если они уйдут к более крупному и богатому конкуренту, который жёстко выдавливает нашу фирму с рынка? И, скорее всего, если речь идёт о фирмах (а на о странах), то долго над ответом думать не придётся — не надо. (У меня нет фирмы, поэтому я могу лишь гадать). Наше бесплатное образование — это наследие другого государства. Вообще, отчасти вся наша дискуссия — о том, как жить не по средствам. Ответ тоже лежит на поверхности — увеличивать госдолг на триллионов долларов ежегодно и всё вкладывать в оружие. А иначе придётся жить по средствам — тускло, гадко и бесперспективно.
https://roem.ru/17−05−2012/127734/durov-raskritikoval-rossiyskuyu-sistemu-obrazovaniya/#comment-44659
https://roem.ru/24−04−2013/116586/polovina-studentov-tehnoparka-v-baumanke-mechtaet-uehat-iz-rossii/#comment-45920
Игорь Ашманов Сам себе компания
и т. п.
> Вот честно — я в свои 20 лет о ситуации в стране меньше всего думал. возможно, зря Не зря, в 20 лет надо думать о другом: о девушках, профессии, прикольных проектах, походах, пинг-понге, роликах и прыжках на батуте. Права надо получать. Свой проект замутить. С друзьями встречаться. В России не ты думаешь о стране, а страна думает о тебе. В России не ты выходишь на IPO, а IPO выходит на тебя. Не метеорит падает на Челябинск… Опрос, конечно, прикольный. С обвинительным уклоном: предлагаются варианты, по сути, «умереть здесь» или «потусить» там. Вы бы что выбрали в 20 лет? И все остальные провоцирующие суггестивные «вопросы» такие же — больше денег, надёжнее, съездить мир посмотреть
https://roem.ru/03−11−2014/108510/chistyy-ottok-rossiyan-v-razvitye-strany-za-2014-god-sostavil-1862-cheloveka/#comment-47563
https://roem.ru/20−11−2017/263606/ivanova-kolonka-17/#comment-264226
Вот еще прекрасный тред:
https://roem.ru/15−10−2015/210233/the-more-coders-the-fewer-coders/#comment-208203
Игорь Ашманов Сам себе компания
«Прав», по Гельвецию, у вас означает: «думает как я».
Меня лично тренд на восстановление страны, Крым, Олимпиада, бомбёжки в Сирии вполне устраивают. Как и новые эстакады в Москве, которые растут как грибы, прекрасные обустроенные парки, широкие шоссе вроде Симферопольского, по которым я доезжаю на дачу на полчаса быстрее. В Московской области я вижу, что проблема дорог решена.
Отличные школы, новые космодромы, самолёты, ледоколы, АЭС, Сочи, Севастополь, остров Русский. Метро ездит, новые станции строятся. Калибры, Булавы, МиГи и Су летают, наводят страх на врагов.
При этом свобода, говори что хочешь, езжай куда хочешь, открывай новый бизнес или покупай землю.
Мне это всё нравится. А вам с Ильяком нет, у вас что-то со зрением: света маловато, и он какой-то мрачный.
Проблема со зрением у Ильяка, возможно, даже операционно не лечится. Но мне кажется, что это небольшая проблема. Потому что упомянутые им тут где-то «сотни тысяч выезжающих из страны» — это тоже та же самая проблема со зрением, страшные видения в зрительном нерве, которым ничего в реальности не соответствует. Выезжает 2−3 десятка тысяч этих самых с самым креативным зрением.
Ильяков мало, уедут — не очень страшно. Жить станет лучше, жить станет веселее. Без их-то причитаний и вранья.
Кто-то же запускает вот это всё, без ильяков и их волшебных уникальных невосполнимых навыков программирования:
http://sdelanounas.ru.
*** Там вообще много чего Игорь наговорил.
Похоже, здесь у нас всё-таки с математикой не у всех было хорошо, а кто и вовсе учился баскетболу. Человек пишет в одном абзаце:
«вы предлагаете его тут насильно трудоустроить и платить ему еще зарплату за «не работу»……
Вы вообще думаете хоть иногда прежде чем рацухи такие кидать ?
Обычное состояние студента после ВУЗа — где бы найти хоть какую то работу чтобы платили достойно — и вот реально не видно очереди желающих студентов брать, нахрен они никому не нужны в основном…»
И ничего не замечает. Так надо трудоустраивать или не надо трудоустраивать?
Да неважно.
Похоже, нашего подписчика не надо — ему достаточно каменты фигачить, проворачивающиеся на 180 градусов за абзац. А так-то кто-то ему платит за сидение за столом.
Я вижу, что это — ссылки на посты Ашманова. Но ни в одной из них не говорится о том, люди, которые эмигрируют из России, относятся к худшей части в плане человеческого потенциала.
Собственно, в большинстве этих постов вообще ничего не говорится об эмиграции. Вы вообще к чему эти ссылки привели?
Но есть у нас подписчики и погуще, более матёрые:
Игорь, ничего никуда не летало на 27 махах. Это был мультфильм.
Вообще, если начинаешь отрицать реальность по идеологическим соображениям, скоро придётся признать, что и стола нет, одно воображение.
Майя. Морок. Это по буддизму известно — интеллектуальная честность велит принять 100% солипсизм.
Вот это, стало быть, мультик:
https://news.rambler.ru/weapon/41497047-raskryta-skorost-kompleksa-avangard/
Врут всё и вице-премьер, и премьер, президент.
Но подписчиков Роема-то не обманешь.
Непонятно только зачем вы поддерживаете путинскую ложь про Крымский мост. Нет же его. Почитайте разоблачения в украинской прессе. Это всё мультик.
Дальше, я думаю, количество несуществующих объектов, технологий и событий будет только расти. Нарастающим итогом.
Нет самолёта МС-21 (выше уже написали), нет истребителя Т-50, нет газосжижающего завода на Ямале, нет и не будет прибылей АвтоВАЗа, да и АвтоВАЗа нет, нет новых реакторов и АЭС, нет первого места по зерну, ничего нет.
Есть только труба, банда Путина, дорогие парковки, батуты Рогозина, 86% нищающего быдла, которому показывают мультики про выдуманные ракеты и успехи. Я верно изложил?
>Кто не хочет кормить свою мягкую силу, будет кормить чужую :)))))))
Автор же плохо кончил, не?
>Американцы не знают, кто к ним едет. И ни в одном россиянине не могут быть уверены, что его любовь к ним вечна.
У них богатый опыт, вспомнить хотя бы интернированных японцев
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90
>Ответ тоже лежит на поверхности — увеличивать госдолг на триллионов долларов ежегодно и всё вкладывать в оружие. А иначе придётся жить по средствам — тускло, гадко и бесперспективно.
Будет весело, с текущим развитием СМИ, будем как американцы во время карибского кризиса, будем периодически закапываться в землю, целая отрасль расцветет.
>>Это их кадровая стратегия, свой человеческий потенциал особо не развивают, наоборот, отупляют травкой
Ты хоть сам в эту чушь веришь?
Уезжающих немного. Страшные сказки про миллионы — лживы.
Идея, что «все умные уехали», «все знакомые едут» — она гуляет в медийной реде, где действительно латыниных, осетинских, пархоменок, адагамовых, каспаровых едет «туда» много. У них и так эффект «никто из моего окружения не голосовал за Путина». Вот и «едут вокруг все».
Этому есть причина — здесь русофобия перестала продаваться. Можно почитать, что они пишут: куда поехали, чем они там занимаются. Они там продают у же русофобию, кто смог. Остальные исчезают с горизонта вообще.
Это не проблема, очень хорошо, что едут, база с возу, кобыле легче.
Однако с теми, кто получил отличное образование и нужен стране — проблема есть. Это другая проблема.
Построена целая система высасывания их из нашей страны. Причём последние 25 лет административные и образовательные чиновники ей вовсю помогали. Я говорил про неё.
Систему эту нужно разрушить. Создать барьеры — не железные, деревянные, невысокие, экономические, а не политические. Выгнать рекрутеров из университетов, отогнать западных монстров от регионов.
Создать мотивацию: деньги, льготы, стартапы, проекты, ипотеку.
Просто интересно посмотреть как менялось мнение с годами на тему, как в России жить хорошо, и как относиться к специалистам.
Про «худшая часть человеческого потенциала», вот эта цитата подойдет:
«Выезжает 2−3 десятка тысяч этих самых с самым креативным зрением.
Ильяков мало, уедут — не очень страшно. Жить станет лучше, жить станет веселее. Без их-то причитаний и вранья.»
В целом, если отбросить гиперболы, которыми тут большинство страдает, то на протяжении последних 10 лет тут два очень явных лагеря было: одни про то, что тут в целом все хорошо: свобода, бизнес, образование отличное, много кадров, причем даже избыточно, и проблем нет,
в т. ч. и от отъезжающих, второй лагерь, соотв., наоборот: проблемы, нет кадров, многие уезжают, нет свободы, невозможно вести или начать высокотехнологичный бизнес и пр.
Понятное дело, что в первом лагере, те, кто уже устроился, а во втором те, кто еще нет.
И это было бы нормально (в какой стране по-другому говорят эти две социальные группы?), если бы первая группа вдруг не начала говорить о проблеме кадров, и что надо вводить новый налог/запрет/принуждение к чему-то. Что означает, что даже у тех, у кого все устроено, вдруг стало как-то не очень.
Мой взгляд на эту проблему ближе ко второму лагерю: молодые программисты и ученые массово уезжают, причем во все страны, большинство из моих знакомых уехало в близлежащие европейские, но некоторые и в США, Канаду и пр. Образование сильно отстает от потребностей бизнеса в России, а педагогические кадры вымирают. Обратной связи от бизнеса к университетам почти нет (институт базовых кафедр неплох, но до 3-го курса студенты занимаются непонятно чем, а учить их серьезным инженерным вещам, если они не знают матана бесполезно, причем не какого-то сложного, а даже экспоненту от матрицы не могут взять).
И поскольку текущая форма управления образованием в ВУЗах не создала эту обратную регулирующую связь от бизнеса к качеству образования, я считаю, что даже введение небольшой платы за образование (не 100%-ной) может помочь создать эту связь путем спроса абитурьентов.
Касательно физического запрета на выезд или обложения налогами на выезд — это мне кажется очень плохой идеей. Потому как принуждение редко ведет к росту производительности труда, не говоря уже о качестве продукции. Кроме того, часть все равно будет убегать, как убегали невыездные в СССР, и в этом случае их связь с Россией будет разорвана навсегда, они точно никогда не вернутся.
Нужно поднимать качество жизни. Причем не обязательно по всей России, достаточно сделать один-два города привлекательными, с работающей правоохранительной системой, медициной и жкх. Эмигрировать внутри страны проще, чем из нее. Не обязательно быть лучше чем там, достаточно быть не сильно хуже.
>Нужно поднимать качество жизни. Причем не обязательно по всей России, достаточно сделать один-два города привлекательными, с работающей правоохранительной системой, медициной и жкх.
>Эмигрировать внутри страны проще, чем из нее. Не обязательно быть лучше чем там, достаточно быть не сильно хуже
Вы в Москве давно были? А в других городах?
Москву сделали очень привлекательной со всех сторон, фактически, она мало в чем уступает европейским столицам, включая зарплаты.
Всю страну для этого поставили раком.
Но получается, что Москва не стала магнитом, больше трамплином.
>>Это их кадровая стратегия, свой человеческий потенциал особо не развивают, наоборот, отупляют травкой
>Ты хоть сам в эту чушь веришь?
Зачем мне верить, когда я это знаю?
У меня вся родня живет в США, мать, брат, сестра, дядька, отчим.
У сестры уже большая семья, она уже интересуется вопросом ВО для своих детей.
Получить ВО в США очень нетривиальная задача, широким массам недоступная, в основном, там идут в колледж, считай наше ПТУ.
Стратегия правительства США годная с рациональной точки зрения, своих подсадим на травку, чтобы не бузели, оружия то на руках много, чужие кадры высосем со всех планеты, чтобы не конкурировали.
Я понял (и принял), спасибо. Мое-то возражение было очень частным: насчет оценки тех, кто эмигрировал.
Сам я считаю, что (в условиях холодной войны!): свободная эмиграция- это очень хорошо и очень важно.
Во-1ых, она снижает напряженность здесь: недовольный человек внутри -это гораздо хуже, чем недовольный человек снаружи.
Во-2ых, она увеличивает напряженность там.
Пример паранойи, вызванной в США российскими мигрантами -пенсионерами: https://www.mcclatchydc.com/news/nation-world/national/article133879684.html
В 3-их, она дает людям опыт для более осмысленной оценки российской действительности. В прошлую холодную войну среди тогдашнего «креативного класса» болы в ходу наивные, идеализированные
представления о жизни «на Западе».
А требовать деньги за образование будущих сотрудников западных фирм — это все равно, что обложить налогом телепросмотр Киселева-Соловьева. Надо радоваться. Если что-то будет обостряться, то американцы сами сделают из них русских агентов влияния.
> Вы в Москве давно были? А в других городах?
Москву сделали очень привлекательной со всех сторон, фактически, она мало в чем уступает европейским столицам, включая зарплаты.
Всю страну для этого поставили раком.
Но получается, что Москва не стала магнитом, больше трамплином.
Бывал. Так в Москве сделали то не все, что нужно. Сделали зарплаты и улицы, а надо еще хотя бы институт аренды жилья и правоохранительную систему. Последнее сделать в столице России, где так сильно переплелись «бизнес» и «чиновники» мне кажется почти невозможным. Нужна спокойная жизнь, а Москва (как и Нью-Йорк) для этого не подходит, хотя зарплаты хорошие. В такие города не за спокойной жизнью едут, а заработать много денег, чтобы потом устроить спокойную жизнь. Вот и получается, что пункт, А сделали, а пункт Б, неотложно следующий за, А — нет.
PS: Москва всегда была магнитом, потому что столица, она и сейчас магнит.
>> Москву сделали очень привлекательной со всех сторон, фактически, она мало в чем уступает европейским столицам, включая зарплаты.
Всю страну для этого поставили раком.
Да, создание города-витрины привело к тому, что одну и ту же улицу могут крыть асфальтом или плиткой 2−3 раза в год (3 раза — это был только один случай, но двукратное покрытие или газон-асфальт-газон в течение одного года -таких случаев много). Целые отрасли полностью разрушены: вместо того, чтобы собирать налоги с частных перевозчиков, у нас дотируют и гоняют пустые автобусы Мосгортранса. Городу-витрине нет нужды иметь нормальную экономику, т.к. на него вся страна работает.
> Во-1ых, она снижает напряженность здесь: недовольный человек внутри -это гораздо хуже, чем недовольный человек снаружи.
Тут я бы поспорил. В небольших количествах — да, полезно, но если это принимает массовый характер, то это крайне вредно, т.к. это последняя форма протеста (или уже бунт?) который тут остался, голосование ногами. Эти люди отказываются жить по правилам российского государства, а государство их не слышит, оно вообще не особо слушает народ, у государства все хорошо: митингов нет, цифры показателей растут. Только вот людей создающих и поддерживающих работу сложных систем все меньше…
>А требовать деньги за образование будущих сотрудников западных фирм — это все равно, что обложить налогом телепросмотр Киселева-Соловьева.
Затраченные средства на обучение квалифицированного кадра, на многие порядки превосходят потенциальное политическое влияние этого кадра, типа мягкой силы.
и т. д.
Если вы хотите мягкую силу создавать любой ценой, то нужно давать бесплатное образование иностранцам, заселять в них русскую культуру, воспоминания о молодости в России
Наши соотечественники там все равно больших постов не достигнут в массе своей.
Но тут уже идеологическая проблема, давать бесплатное образование иностранцам и требовать его оплатить наших выезжающих…
Причем не обязательно по всей России, достаточно сделать один-два города привлекательными, с работающей правоохранительной системой, медициной и жкх. Эмигрировать внутри страны проще, чем из нее.
Ну, вроде несколько таких городов уже есть.
Проблема с климатом, а также с тем, что высасывание кадров — это не стихийный процесс, а технология.
>В такие города не за спокойной жизнью едут, а заработать много денег
Ранее вы писали:
>Нужно поднимать качество жизни. Причем не обязательно по всей России, достаточно сделать один-два города привлекательными
Дальше больше:
>Эмигрировать внутри страны проще, чем из нее.
Вы это как себе представляете?
Либо запретить миграцию в чудо-город, либо получится Москва.
Давайте уже без оскорблений.
С чего это вдруг без оскорблений-то?
Для меня лично оскорбительно, когда неизвестный и явно не очень умный подписчик Роема пишет про президента моей страны, что тот не понимает, о чём говорит.
Ну и фактически это самостоятельная и абсолютная декларация своей глупости. Это классический анекдот про езду по встречке: «да их тут тысячи».
Есть только труба, банда Путина, дорогие парковки, батуты Рогозина, 86% нищающего быдла, которому показывают мультики про выдуманные ракеты и успехи. Я верно изложил?
Нет, Игорь, вы зачем-то приписали мне классический набор либеральной чуши, чтобы сделать из меня карикатурного либерального всепропальшика. С которым и спорить не надо — все вокруг и так видят, что он идиот. Видимо, это такой дискуссионный прием у вас.
Много чего есть, мост, метро, пшеница, АЭС, существенное улучшение уровня жизни, безопасность в городах по сравнению с 90-ми. Но вот конкретно гиперзвукового оружия нет.
Причем я допускаю, что это целенаправленная дезинформация противника, ну как СОИ.
> Ну, вроде несколько таких городов уже есть.
Проблема с климатом, а также с тем, что высасывание кадров — это не стихийный процесс, а технология.
Мне кажется, что больше проблема с полицией и судами, т.е. с основными элементами гражданского общества.
Высасывание кадров — да, это технология, но нехватка кадров в России это в первую очередь следствие обрушения высшего образования, и только во вторую — эмиграция студентов. Просто если из 100 студентов, 95 студентов получает дипломы, а из них по факту только 5−10 взяли образование, то разумеется будет нехватка. И это в топовых ВУЗах, что уж говорить об эффективности образования в остальных…
Либо запретить миграцию в чудо-город, либо получится Москва.
Ну, он хотел бы не один мегаполис с пробками и плохим климатом, а 1−2, как он написал выше.
На самом деле, городов уже больше, и будет ещё больше. Будет развиваться Крым, уже сейчас в Севастополе очень прикольно, Синодов не даст соврать. Сочи разовьётся, на Русском сделали прикольный ДВФУ с офигенным кампусом, Томск, опять же — суперкластер университетов.
> Вы это как себе представляете?
Либо запретить миграцию в чудо-город, либо получится Москва.
Вот почему-то в США есть чудо-города со спокойной жизнью и это не Вашингтон ДС, и не Нью-Йорк…. Есть много небольших городов около университетов и научных центров, там и зп хорошая (но слиьно меньше, чем в Нью-Йорке), и полиция дружелюбная, и населения немного и туда ведь едут. Спокойный город не обязательно должен быть миллионником или финансовым центром, я бы даже сказал, что он точно не должен быть финансовым центром.
>Ну, он хотел бы не один мегаполис с пробками и плохим климатом, а 1−2, как он написал выше.
Именно поэтому, Москва трамплин, а не магнит, развитие города и доходы на уровне, да, а пробки сводят все на нет, климат тоже наверное, но мне кажется в меньшей степени.
>На самом деле, городов уже больше, и будет ещё больше.
Не будет, кто Москву сверхдоходов лишит?
Всем остальным скажут как моему губернатору: «не нужно вам метро, не окупится"
https://news.rambler.ru/moscow_city/39189915-golubeva-prizvali-otkazatsya-ot-metro-v-rostove/
Максимум с Питером поделятся, не более, не хватит ресурсов просто, не для этого олигархи СССР распилили.
Если олигархи хотят удержаться у власти, им надо строить нормальную диктатору, без всех этих соплей в виде свободы слова и перемещения.
Закрывать гугл и фейсбук, ограничить выезд, делать ставку на национальный фашизм, иначе им кирдык.
это в миллионах человек сколько? а в стране сколько всего миллионов? потемкинских деревень в истории не было, только мем, но теперь, видимо, будут.
не спасут эти несколько городов, которые можно будет пересчитать по пальцам руки. вы, небось, думаете, что вам несколько миллионов человек на прогресс и съеживающуюся экономику хватит, а вот у ста с лишним миллионов оставшихся за бортом ваших прекрасных мегаполисов другое мнение.
самое несмешное тут, что предлагающий эту благоглупость (отработку за образование) живет в городе, куда стекаются все деньги нашей страны, и видимо поэтому упускает из вида как живёт вся остальная страна. он не знает, какие разговоры ходят по курилкам, общественным баням и кухням городов-немиллионников (или знает и делает вид что всё ок?). он не знает, что любая новая инициатива властей вида «а заплатит за всё гражданин» вызывает новый прилив ненависти (или знает?). никто уже не разбирается, как и за что гражданин заплатит, все помнят что пенсии не будет, видят цены на бензин, знают сколько надо отнести ежемесячно в школу, в секцию или в кружок, знают на сколько выросла в цене одежда и обувь, и при этом ежедневно видят несущиеся через нищий город мерседесы и крузаки с холёными рылами внутри. и эти же холёные рыла видят по телеку. и когда слышат у своего сына-подростка из плеера строки «пусть всё горит, пусть всё горит» — кивают головой — да, сука, пусть, б…ь, горит. потому что большинству очевидно одно — будущего конкретно у его семьи, конкретно у его детей — нет. а значит…
сейчас такое время, когда надо больше инициатив про «заплатит за всё гражданин». чтобы потом строго по канону развести руками и удивиться — да как же так-то? ведь хотели же как лучше.
>Вот почему-то в США есть чудо-города со спокойной жизнью и это не Вашингтон ДС, и не Нью-Йорк…
Сравнение негодное, в США нет такой концентрации ресурсов в одном городе, там исторически много центров силы.
У нас основная причина внутренней миграции экономическая, от безнадеги едут в Москву. В Москве отъевшись, появляется желание комфорта и безопасности, вэлкам в Шереметьево.
>>Вообще, отчасти вся наша дискуссия — о том, как жить не по средствам. Ответ тоже лежит на поверхности — увеличивать госдолг на триллионов долларов ежегодно и всё вкладывать в оружие. А иначе придётся жить по средствам — тускло, гадко и бесперспективно.>>
Нет, дорогой. Боливар двоих (или уже даже троих) не вынесет.
>Нет, дорогой. Боливар двоих (или уже даже троих) не вынесет.
Денег в стране завались, но опять надо гражданскую устраивать, кровь кишки и все такое.
https://vc.ru/future/50516-est-li-u-rossii-dengi-na-bezuslovnyy-bazovyy-dohod
В этом трэше, почерпнутом, видимо отсюда:
отсутствует один такой маленький базовый кирпичик — человеческий фактор.
Мало кто представляет, сколько моральных уродов, и жадных тупых двуногих тварей населяет эту 1/6 часть суши. Как вы с ними собираетесь в кооперативочку строить этот прототип коммунизма, я понятия не имею.
Мне больше импонирует власть, основанная на страхе и силе, как в США с их замечательнейшей Second Amendment.
>Как вы с ними собираетесь в кооперативочку строить этот прототип коммунизма, я понятия не имею.
Странный вопрос, с нашей-то историей…
>власть, основанная на страхе и силе, как в США
Нет, власть в сша основана на идеологии, вот ее базовый стержень:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%82%D0%B0
Страх и сила даже в Римской Империи были не главными.
В США сложились уникальные условия, для воспитания эффективной элиты.
С одной стороны, исторически вооруженное до зубов население (требовалось оборона от индейцев и разбойников), с другой стороны, туда ехали самые отчаянные, отъявленные и предприимчивые, такими людьми очень трудно управлять, очень сильно пришлось заморочиться с идеологией.
Страх и сила не могут быть основой власти. Власть — это добровольное подчинение приказу.
Про холёные рыла очень душевно, прямо за сердце берёт.
Кто же любит холёные рыла, в самом деле.
Собачники разве что и свинопасы.
Про мегаполисы: может быть, вы не очень вдумывались в тот факт, что в нехорошем и стянувшем в себя все-все ресурсы страны мегаполисе Москва живёт 12−15% населения страны. Условно говоря, каждый восьмой — и то, только из учтённых. Добавим ещё пяток миллионников — и будет чуть ли не 25%.
Это просто про качество аргументов и порядок ведения дискуссии.
Про города я отвечал вот на этот пассаж:
«Причем не обязательно по всей России, достаточно сделать один-два города привлекательными, с работающей правоохранительной системой, медициной и жкх. Эмигрировать внутри страны проще, чем из нее.»
Вот вы с ним и поспорьте, зачем со мной-то.
Ну вот так сразу бы:
«Мало кто представляет, сколько моральных уродов, и жадных тупых двуногих тварей населяет эту 1/6 часть суши.»
Но вы-то не мало кто, вы-то хорошо представляете.
Русофоба-то в себе не спрячешь.
Да и зачем в себе держать.
Предлагаю впредь брать готовые чеканные формулы прямо вот отсюда. Это не какие-то там, это лучшие люди страны писали:
https://uborshizzza.livejournal.com/4220536.html
Глупые люди, ничему их история не учит, когда они расшатают Россию, первыми же отправятся в канаву, им бы молиться на Путина, пока он сохраняет статус кво.
Как только у страны появится вменяемый вектор, в лучшем случае, они окажутся на философском 747-ом в одних трусах.
вбросил соучредитель умело на вельтилятор. Сработало.
С другой стороны — сырое сырое сырое. Ну как отделить воды рек от вод моря? Если диплом получила — а вышла замуж. Или уехал, выплатил, но вернулся назад (возвращать гаду бабки взад?). И т.д.
Это гворит о хорошей математической подготовке афтора, но полный профан в юриспруденции и вообще в принципах права.
Тоже и этика. Будет данный эдикт выглядеть как продажа государственных рабов. Да по другому, собсно, это и нельзя трактовать.
С историческойже точки зрения (есть и такая наука, окромя математики, хотя математики так не считают) тоже косяк. Гитлер продавал явреев за выкуп в инвалюте, ГДР тоже этим отметилась. Сейчас за женщин из Туркмении (вроде как) берут еще и госкалым если вывоз на сторону. (туркменки — невероятно красивые бывают). И т.д. и тому подобное.
Проблема же на самом деле не в этом. А в том, что такое предлагает не абы хто, а вон он хто. Особа прибилженная и тому подобное. Это говорит о тупизне и маловысокообразованности приближенных. Балбес не понимает, что он уже влип в учебники истории, если не всемирной, то как минимум, российской науки и образовання. Это будут иллюстрации инициатив сверху в 2018—2019 гг.
Гы))))
Сперва хотел указать топикстартеру на труднореализуемость сей благой затейи.
и т. д. — «долг» нарастает. и т. д. Сосбно, чем это отличается от алиментов, кредитов, штрафов и т. д. Деньги ведь не пахнут?
Надо какбы какието базы дипломов составлять, отделяя купленные в метро?
Тогда уж и аттестатов?
А ежели он (эмигрант беглец ссцуко) уже успел остепениться? (и не в метро купил диссер, а чинчинарем, защитился сам). Этож еще были дополнительные госрасходы полюбасу. Значит, надо прейскурантик расширять. Которые просто с диплмаме — те по одной цене. Которые доктора али кандидаты наук — те в иную стоимость. (хотя они уже доказали свою тупость и маловостроебоаннность, что сразу не свалили)))).
Ну, это конечно шутки. А потом пришла неплохая мысля. Это все быстро и просто реализуется, даже без распила триллиардов на создание реестров. Просто все кто на бюджете вносятся в базу данных ФССП. И всио. А потом, по мере перехода с курса на курс, получения дипломов
Ну, а далее все просто — оплатить можно прямо в терминале в аэропорту
В целом же, сие предложение отражает не только маразм и идейный тупик, в которые забрели отдельные руководители (и их сохлебатели) на отдельном историческом участке времени, но и мозговую беспомощность и оторопелость перед передовыми технологическими вызовами современной науки и промышленности.
А при чем здесь русофобия-то? И не надоест ведь на людей ярлыки лепить.
Отлично, отлично, но если вы серьезно считаете что все заберутся на борт ковчега безусловного базового дохода и будут распевать кумбайя, а уголовник подружится с ментом, и рабочий с интеллигентом, то вы как минимум тот еще околокремлевский мечтатель.
Не будет такого никогда. Историю мира я знаю прекрасно. Во все времена качественные изменения жизни сословий сопровождались либо войнами, либо междуусобицами — таков уж человеческий вид. И мизантропом по этому поводу быть не стыдно. Ну не быть же фанатично влюбленным в стадо безмозглых баранов, увлекаемых очередной шариковской идеей «отнять и поделить».
>увлекаемых очередной шариковской идеей «отнять и поделить».
А отнять у всех и поделить между собой, нормальная идея?
Глава ООН тоже шариков?
https://hightech.plus/2018/09/28/gensek-oon-prizval-strani-mira-vvesti-bod
Про Цукерберга такого точно не подумаешь…
https://www.newsru.com/finance/26may2017/zuckerberg.html
а остальные 75% пусть сдохнут, только чтобы в единственном городе развязки строили да шоссе бы расширяли. вы серьезно эти 15% за аргумент считаете? тогда для всех нас плохие новости.
вы яркий представитель элиты, и замечательно то, что неглупый, и вдвойне замечательно что зарабатываете на прогрессе. и именно поэтому на вашем примере хорошо видно, что ум еще не гарантия от политической слепоты, из-за которой однажды наша страна уже была умыта кровью. ведь это вы озвучиваете эти прекрасные инициативы про «заплатить», не понимая что вы этими заявлениями (скорее всего, сами того не подозревая) вступаете в ряд людей, которых будут потом ненавидеть просто за одно это слово — потому что все устали платить. и вы лично — я уверен — прекрасный человек. но ведь все те столыпины, витте, да даже и зубатовы, да даже и некоторые члены царской фамилии — они тоже были неглупые и в целом неплохие люди. только у них тогда (так же как сейчас у вас) выпадала из поля зрения та огромная масса людей, которая оплачивала их банкет. к сожалению, история всё так же учит лишь тому, что ничему не учит.
При чём здесь русофобия?
Ну ваши пассажи здесь отлично встают в общий ряд русофобского дискурса по ссылке выше:
«вы яркий представитель элиты"
От яркого слышу!
Яркие представители элиты — это Артемий Троицкий и Сергей Пахоменко, процитированные выше.
А я-то как в элиту внезапно оказался записан?
«""от понимания, что проклятая политическая целесообразность обязывает попытаться их полюбить""‘ - я тут не вижу русофобии, а вижу небольшую личную трагедию человека, которого его бизнес заставляет любить. Если бы на рынке для него оставалось место только для того, чтобы писать о мороженом, он ненавидел бы мороженое, потому что Его Величество Рынок брал бы от него статьи только о мороженом, и не брал бы — о полиномах Якоби, о которых ему хотелось бы писать. Русофобия — это то, что пишет поляк Бжезинский, что нет шансов мол на существование. Потому что он — реальный сосед. Только сосед может глубоко и навсегда ненавидеть.
«выпадала из поля зрения та огромная масса людей, которая оплачивала их банкет.»
Как и куда внезапно эта «масса людей» стала выпадать? Чем она стала внезапно «оплачивать»?
Когда ей жрать было нечего в 90-е, когда кандидаты наук торговали деревянными членами в Химках - как-то не выпадала никуда, почему-то никто не грозил социальным взрывом, когда бабки в 1998 обнулили — все просто проглотили ит.п.
Никто почему-то не говорил, что банкет за их счёт.
Откуда внезапно такая борзость — как раз когда всё стало налаживаться, не приходило в голову задать себе вопрос?
А теперь, значит, как подкормили, подняли, отряхнули, построили дороги, оживили медицину, дали работу, подняли зарплаты на порядок, так она и стала внезапно ролять, когда на платную парковку и вторую тачку в семье стало немного не хватать, в Турцию западло стало ездить, надо в Европу — так прямо аштрисёт, да?
Лёня, ну Пархом уже свалил. Любить он не мог в принципе, он яростно ненавидел, но Веник башлял за это, а сейчас, видимо, развёл руками — бюджеты сжимаются. Понятно, впереди пять с половиной лет затишья, медийных бойцов можно пока не кормить.
А потом всё равно новых, молодых наймут, а не этих морщинистых горсумов.
«брал бы от него статьи только о мороженом, и не брал бы — о полиномах Якоби, о которых ему хотелось бы писать. »
Пархоменко даже не слышал о полиномах Якоби.
Писать они могут — почитай Быкова или Сноб — о где покушать качественных продуктов недорого, об проблеме оргазма с нелюбимым человеком, о «янебоюськазать», о гомофобии, о проклятом восьмидесятишестипроцентном быдле — то есть об одном и том же. Секс, жратва, жратва, секс. Ну ещё обиды элитария, говнометария в государстве быдла.
А это тоже почти уже не продаётся.
Видите ли, чтобы анатомировать явление русской пассионарности, нужно понимать, как русский человек устроен. Он привык жить в экстремальных условиях, и некий экстрим всегда должен являться постоянным спутником его жизни. Без этого русский человек закисает и превращается в чахнущую болотную слизь. Но по счастью русского человека его собственное правительство всегда заставляет выживать, а не жить.
Русский человек не привык делать что-то просто для прогресса. Ему обязательно нужна какая-то угроза, или точка кипения.
Я тоже, к сожалению, за собой это замечаю — почему-то получается работать наиболее качественно, усердно и эффективно именно в условиях жесткого дедлайна.
Вот вы считаете это нормальным явлением, сначала копить проблемы, как снежный ком, а потом авралом их решать «всем миром», «титаническими усилиями», «максимальными жертвами»?
Мы имеем не просто наблюдение естествоиспытателя, а целый исторический паттерн русской нации.
Я подспудно чувствую, что это очень плохо, несмотря на то, что таким образом осуществляются революции и интеллектуальные прорывы.
Я выше уже описал, чем руководствуется молодежь, покидая родину, в поисках лучших условий деятельности.
Попытка это остановить, приватизировать — отчаянная мера системного характера, направленная не на развитие человека и личности в государстве, а на поддержание статуса-кво власти.
А власть прекрасно знает об этом историческом паттерне, и свое многомиллионное личное стадо рабов стремится постоянно держать в экстремальных условиях.
Надо, надо, надо… создайте нормальные условия, чтобы процесс не превращался в тезисы Жванецкого (сочинение «Государство и народ» — можно каждую строчку цитировать).
>> что ум еще не гарантия от политической слепоты, из-за которой однажды наша страна уже была умыта кровью.
небольшая эффективная чистка необходима. Процесс малоприятный, но когда тож надо и бриться и зубы чистить. Возможно, какието новые формы нужно применять, а не прям в овраг из пулемета. Так или иначе, но от коросты и перхоти организм должен както избавляться. Конечно, довольны будут не все, поскольку и перхоть и короста — суть прекрасно развивающиеся (с их точки зрения) колонии всяких там микро организмов.
Они доедят тушу кита и превратят мертвый организм в множество своих (мы все состоим из колбасы, которую съели). Кит же умер, поскольку потерял смысл существования. Он остался один, без самок, слишком добрый, щедрый, способный, умный и крупный, чтобы не быть съеденным и переведенным их кишечниками в более мелкие, но живучие формы жизни.
По теме топика (продажа права на уезд образованным людям) очевиден т.н. полный мыслекризис. Тут я писал, что какбы «совещание» с капитанами промышленности и индустрии было неполно, т.к. на собрании сантехников и электриков небыло ни одного архитектора, не говоря о скульпторах и художниках. Это, надо признать, было подправлено.))) Вскоре состоялась встреча перьвого лица с приседателем АН. типо, без вас врядли мы справимси. Надо както соучаствовать в нацпроектах, блаблабла)))))
Огромная страна, прекрасный потенциал и людской и экономический. Выдающися задел во многих областях. А вон куды завернуло. И ведь не меняет дружбанов (принято, что смена курса в отрасли должна быть ознаменована сменом чижика). Тот же все Фурсенко с мыслями об ненужности творцов. (слово — не воробей). Тот же и там же.
Ну и кудыж им, тоесть эдисонам и зворыкиным, получив диплом, от энтих туповатых руководителей деваться то? Они, касатики, и деваются, кто куда. В основном за бугор.
Расшивка неопределенности в данном вопросе необходима. Нужно просто объявить прейскурант. И Западу будет прощще людей себе приобретать (они знают, как их сверхприбыльно применить к делу). Да и тутошняя придурня получит копеечку для растаскивания. Все счастливы.
За 30 лет — ни одного даже мало мальского достижения ни в чом (наука, музыка, литература, скульптура, машиностроение, химия, блаблабла). Это надо очень постараться, в России такого небыло 300 лет.
«За 30 лет — ни одного даже мало мальского достижения ни в чом»
Опять за своё взялся, Джигсо?
Подозреваю, что твои циклы связаны либо с тем, что бросаешь таблетки, либо с циклом размножения каких-то бактерий внутри.
«блаблабла»
Да, верно. Так бы и писал бы.
«огромная страна, прекрасный потенциал и людской и экономический. Выдающися задел во многих областях. »
Джигсо, ты болеешь всё-таки. Вон тебе тов. русофоб объясняет выше: стадо безмозглых баранов, моральные уроды, жадные тупые двуногие твари, миллионы рабов, исторический паттерн русской нации. Никакой умный не свяжет своё будущее.
Какая потенциал, какие задел.
главное — махи
начиная с 13:25 показывают интересные лица. да и вся передача заслуживает просмотра. как говорится — куда ушли те времена?
не надо прибедняться. троицкие и пархоменки это маргиналы, а вы как раз наоборот — православный, чтите верховную власть, вас приглашают поговорить за айти в кабинеты, вас зовут в телек, спрашивают ваше мнение — или как вообще обсуждаемая новость появилась? и ваше отличие от троицких и пархоменок не только в принадлежности другой группе (политически вы скорее охранитель, а они скорее оппозиционеры), но вы еще и экономически находитесь в верхнем классе, в классе эксплуататоров, в то время как пархоменки и троицкие — наёмные шуты. пускай у вас нет еще своего самолета (или уже есть?), пускай вы не вершите судьбы страны в высоких кабинетах, но вы рядом с ними, и это делает вас «элитой» — «лучшим», в каком-то смысле.
читаешь такое — и почему-то в голове одни матерные слова.
расскажу недавний случай. бабушка с внуком поехала в Москву, походить по музеям. у бабушки в Москве случается приступ, внук вызывает скорую. с этого места, когда рассказываешь местным, слушают реально как про другую планету. скорая приехала через 12 минут. приехавшие вызвали еще одну бригаду. после еще одну. с перерывом в 10−15 минут эти бригады приехали. дойдя до этого момента у слушающих вырываются восклицания типа «охренеть», хотя вроде бы культурные люди (зная местную медицину, другие слова на ум не приходят). но это завязка. в больнице бабушке говорят «вам давно положена операция, вам нужно ставить кардиостимулятор». бабушка говорит «да я у себя там у заведующего кафедры сердечных болезней, у профессора наблюдаюсь, он мне ничего такого не говорил». бабушке делают операцию. пока бабушка там лежит, она слышит примерно такие разговоры между персоналом и больными:
(молодая врач говорит глубокой старушке) — почему вы себя так плохо чувствуете? вы не должны себя так плохо чувствовать. вам всего 75 лет, по всем анализам у вас не должно быть такого плохого самочувствия. значит, мы не нашли причину, будем искать дальше. сделайте такие-то и такие-то анализы, пройдите такие-то обследования, будем искать причину.
на этом месте даже у самых культурных слушателей обычно вырывается мат. потому что наша медицина говорит «вы свой паспорт видели? вам сколько лет? как вы еще себя должны чувствовать? следующий».
у кого стало налаживаться? в городе Москва — мы видим — да, всё налаживается. ну чо, мы рады за вас! прям на душе светло и радостно становится что в Москве всё ок.
>у бабушки в Москве случается приступ, внук вызывает скорую. с этого места, когда рассказываешь местным, слушают реально как про другую планету.
Мы это у китайцев копируем, у них такая государственная политика, Ден Сяопин завещал: «Пусть одни богатеют быстрее других», побережье Китая отличается северо-запада так, как же ЕС от Африки.
Но у нас никаких шелковых путей для развития территорий не предусмотрено, мы оптимизировали идею Дена, сократили, просто «Пусть богатеет Москва».
>прям на душе светло и радостно становится что в Москве всё ок.
Это классика же, «разделяй и властвуй», противопоставили Москву всей остальной России, москвичи с пренебрежением смотрят на замкадышей, замкадыши на москалей с ненавистью.
Я проехал по стране не менее 200 000 км, люблю автотуризм, практически везде фиксирую ненависть к Москве, если нашей стране суждено будет вновь упасть, то вероятно, вокруг Москвы уже не получится страну пересобрать.
Лучше попробуйте ответить на вопрос — какие годы в жизни СССР были его «золотым веком», когда никого за границу не тянуло, все были сыты, обуты, и при деле?
После того как ответите на этот вопрос, вот вам другой наводящий вопрос: чья это была заслуга, каких конкретных людей, объединений, движений?
ну и по поводу вот этого феномена:
проглотили как раз те, которые и хотели всего этого. эти самые кандидаты наук и инженеры печатали в своих НИИ на больших печатающих машинах самиздат (у нас дома постоянно гуляли эти распечатки, даже переплетенные), эти самые кандидаты наук и инженеры сначала варили джинсы, а потом занялись кооперативами. они и были той интеллигенцией, которая зачитывалась солженицыным и огоньком. та, во многом наивная, масса, к тому же оболваненная верхушкой КПСС, была повинна в катастрофе 1991 года. поэтому и проглотили — потому что в той катастрофе виноваты были в том числе и они, их руками всё было сделано. сейчас они — старики, которые до сих пор уверены в том, что в СССР всё было плохо — то есть что они были правы тогда. тяжело признать что ты своими руками (своей головой, своими словами) разрушил свою же страну. поэтому всё что происходило потом, вплоть до 1998 года, проглатывалось, потому что всё это было легитимизировано народом, на всех уровнях, от шахтеров до кандидатов наук. вы хотели джинс и колбасы? жрите. а сейчас, через 30 лет, не просто выросло другое поколение, не запятнанное верой в солженицина и в огонёк, не замаранное желанием джинс и колбасы, а у этого поколения уже взрослые дети. и пускай это поколение безыдейное, но оно поэтому и не предавшее — потому что нечего было предавать. даже если кто из этого поколения когда-то и произносил слова клятвы «перед лицом своих товарищей…» — то это было уже формальностью, никто в неё не верил, принимали всех, вне зависимости от.
и если старое поколение было заражено идеями антикоммунизма, идеями сладкой жизни, то новое поколение было уже поколением отчасти прагматиков, отчасти потерянных. потерянные спились и скололись, а среди оставшихся есть группы условно «либеральные», для которых на западе всё еще намазано мёдом, и есть группы патриотические, «деды воевали», всё такое. но и последние чаще склоняются — спасибо заколоченному мавзолею и поощряемой с высоких трибун белогвардейщине — к оппозиции властям и их лжи про СССР. но они всё же прагматики, и если бы не последовательное ограбление лично их, если бы не последовательное урезание лично их пирога — так и ездили бы с наклейками про победу и дальше. но после пенсионной реформы, после поднятия налогов — а значит и цен — любой кто скажет, что народ должен еще что-то заплатить — враг. никто уже не слушает объяснений, за что надо заплатить.
и еще даже не заработали в полную силу принятые прекрасные законы, еще не стали умирать, чуть-чуть не дожив до пенсии, отцы и матери. но, судя по состоянию умов верхнего класса, нас ждёт продолжение прекрасных инициатив вида «а заплатит за всё народ». ведь оказывается, что у НИХ — всё налаживается.
Ферин, после вот этого:
«стадо безмозглых баранов, моральные уроды, жадные тупые двуногие твари, миллионы рабов, исторический паттерн русской нации. Никакой умный не свяжет своё будущее.»
обсуждать с вами Россию бессмысленно. Всё равно что с бандеровцем Украину.
Отличнейшая статья о беседе с советологом, автором трудов по Сталину, СССР и России профессором Принстонского университета Стивеном Коткиным:
https://news.rambler.ru/other/41516581-delfi-latviya-putin-ne-stalin-rossiya-pochti-koloniya-kitaya/
Я пока комментировать не буду, слишком много мест, которые хочется отметить.
Ознакомьтесь, господа.
Может быть, у вас просто кризис аргументов? :-D
А то получается в духе:
«- Эй земляк, где у вас тут русские живут?
— Москаль менi не земляк.» (Брат-2)
>к тому же оболваненная верхушкой КПСС, была повинна в катастрофе 1991 года. поэтому и проглотили — потому что в той катастрофе виноваты были в том числе и они, их руками всё было сделано.
Sol, вы какой-то фанатик-некрофил, странно, что вы коммунист, а не монархист, уверенный в катастрофе 1917-го, дескать какую страну загубили.
СССР к 1991 сгнил окончательно и бесповоротно, также как РИ к 1917.
После лихих 20-х и 90-х, жизнь значительно улучшилась, кратно.
Так как русские люди сейчас живут (особенно до 2014), они не жили никогда в истории, это объективные данные, их легко доказать.
Просто москвичи живут еще лучше и кичатся этим (право какая глупость, на федеральных каналах рассказывать замкадышам как Москва хорошеет).
Лично у меня, претензия к Путину одна, он и его система выдохлась, остановились и буксуют, пора менять, но этот никак не умоляет его заслуг, жить в РФ общей массе населения стало значительно легче чем в СССР.
Как в СССР стало легче жить чем в РИ.
1933−1956 примерно. потому что за границей тогда было не лучше. а с 1960х — да, витрину капитализма значительно украсили. и уже гречка с картошкой стали не такими вкусными, и сапоги «скороход» стали жать. и в этом — безусловно — ошибка СССР. однако, не надо забывать, что СССР пережил сначала гражданскую войну с интервенцией, а потом ужасную Великую Отечественную, и таких разрушений не было после той войны больше нигде.
После освобождения западных областей РСФСР, Украины, Белоруссии, Прибалтики, была проведена инвентаризация, выявившая ужасающие цифры: рабочих оставалось не более 15−17 процентов от довоенного количества. Уцелело не более 13 процентов промышленных предприятий. В сельском хозяйстве насчитывалось не более половины довоенного парка тракторов и комбайнов, причем большинство машин нуждалось в капитальном ремонте. Поголовье скота на оккупированных территориях по сравнению с довоенным уровнем снизилось до 20−25 процентов лошадей, 40 процентов крупного рогатого скота, свиней осталось лишь 10 процентов.
За время войны было разрушено 1710 городов и поселков городского типа, уничтожено 70 тысяч сел и деревень, взорвано и выведено из строя 65 тысяч километров железнодорожных путей. По подсчетам экономистов, страна утратила примерно треть своего национального богатства. В отличие от оккупированных европейских стран, чьи граждане в итоге смогли адаптироваться к новой жизни и до конца войны ударно трудились на благо германского рейха (и воевали в рядах Ваффен-СС), на территории СССР велась война на полное уничтожение всего и всех.
https://www.pravda.ru/economics/industry/09−05−2013/1155415-victory-0/
поэтому сравнивать послевоенную жизнь в СССР можно — но не со всей Европой, а например с Великобританией, за колонии которой, в частности, была вторая мировая. но лучше, конечно, сравнивать с Китаем, который, не без своей специфики, вырулил таки после войн 20го века в нужное русло, раздавив свою перестройку танками и продолжив путь — пускай и капиталистический — но без либеральщины и ограбления народа.
А, у нас тут коммунист в тредике. Грозит народными волнениями.
Я тоже за социальное государство и социализм. Но осетра надо немножко урезать, коммунист.
Вообще-то, чувак, налаживается у всех. У всех больше автомобилей и детей на семью, у всех дороги стали получше.
Есть, наверно, места, где ничего почти не меняется, например в дальних уголках Якутии или Чукотки, да и то. Пишет нам оттуда этим летом Тутубалин, что там по всякому. Точно не как в Москве, даже удивительно.
Но ты не оттуда нам пишешь отчаянные сообщения СОС.
Я лично езжу по стране, не много, но постоянно, везде кардинальные отличия от 90-х — начала 2000-х, когда деревянными членами торговали в Химках и Измайлово, а китайскими тренировочными и ножками Буша по всей стране, на рынках, где хлюпала жижа под брошенными в неё палеттами.
Я был за последние пару лет в Севастополе, Балаклаве, Симферополе, Горно-Алтайске, Томске, Казани, Сочи, Владивостоке, Самаре, Нижнем, Питере, Ярославле, Серпухове, Туле, …
Везде дороги лучше, чем 10 лет назад, везде города прибраны, везде новые здания, дорожная разметка, светофоры. Во многим городах — полно тёток с колясками. Люди везде прилично одеты.
Везде в провинции вдоль дорог стук полотков и визг циркулярок, сплошные леса, свежее дерево и кирпич, сплошные рынки стройматериалов по обочинам. Везде все поляна распаханы до последнего метра. Пасётся много, скота, стало появляться много лошадей и коз. Нигде в полях брошенных железок или остовов зданий вдоль дорог.
Везде изобилие машин, среди них полно иномарок.
Торговые центры везде кишат народом, перед супермаркетами и ТЦ парковки забиты, рестораны и кафе тоже не пустуют.
Видимо, как писали как-то Ведомости, народ стал больше потреблять, чтобы забыться от ужаса перед кризисом.
Так было не всегда. Ты хочешь как бы незаметно забыть, отрезать нижнюю и заднюю часть графика, чтобы любое колебание выглядело могучим трендом — так делают продавцы биткоинов сейчас.
Что касается скорой, то, наверно, раньше в вашем городе она приезжала на любой вызов моментально, по две штуки, врачи немедленно делали операцию, были крайне внимательны, а теперь внезапно, при проклятом Путене, всё ухудшилось, да?
Вернуться бы вам год в 1997−98, да, когда в вашей местности всё было прекрасно, верно?
Чуть-чуть стало легче дышать через 20 лет — всё, пора требовать себе Висячих садов Семирамиды. Может, не будем пока опять всё бешено ломать, как хохлы, может, ещё поработать немного, коммунист?
Построим ещё дорог, мостов, заводов, АЭС, ГЭС, самолётов, ракет, больниц, аквапарков, торговых центров, парковок?
http://sdelanounas.ru
Это к ним основная претензия. У них были рули и возможности, а масса, включая западно-ориентированную савейско-еврейскую интеллигенцию, ничего бы сама не сделала, все революции начинаются с передачи власти наверху.
Что стадо безмозглых баранов, так и ходить не нужно — две лакмусовые отрасли есть — медицина и образование, которые всегда голосуют так, чтобы обеспечить провластный статус-кво, а значит сохранить текущий паритет.
При этом они вечно недовольные, жалуются на недостаток финансирования и хотят реформ, но сами участие в этом принимать не желают.
Есть еще бараны, другого вида, но те вроде как бы и не бараны, а скорее -овчарки, которые баранов стерегут, но по сути наследуют те же бараньи привычки. Это силовики всех мастей.
«Жадные тупые двуногие твари и при этом миллионы рабов»
А вот моя цитата:
«Мало кто представляет, сколько моральных уродов, и жадных тупых двуногих тварей населяет эту 1/6 часть суши. Как вы с ними собираетесь в кооперативочку строить этот прототип коммунизма, я понятия не имею.»
Напоминаю, сказано было в контексте к материалу Демидова:
«Денег в стране завались, но опять надо гражданскую устраивать, кровь кишки и все такое.
https://vc.ru/future/50516-est-li-u-rossii-dengi-na-bezuslovnyy-bazovyy-dohod »
Если до сих пор непонятно, поясню: утерян тот культурный код, который взращивали в строителях коммунизма в СССР. Ну нет его больше. Сегодняшнюю Россию наследуют поколения эгоистичных безнравственных скотов, которые заботятся, как потомки Хама, только о своем чреве, во многом — функционально неграмотных болванчиков, а не развитых личностей.
И лишь небольшая, совсем маленькая часть населения понимает подноготную всех этих процессов, но остается в меньшинстве, и поэтому сделать ничего не может. И остается только критически осмыслять. Интеллигенции свойственна рефлексия, не будете же с этим спорить.
>Может, не будем пока опять всё бешено ломать, как хохлы, может, ещё поработать немного, коммунист?
Построим ещё дорог, мостов, заводов, АЭС, ГЭС, самолётов, ракет, больниц, аквапарков, торговых центров, парковок?
http://sdelanounas.ru
Замечательные слова!
Без шуток, глубоко убежден, Путин лучшее, что может быть для текущей системы, точно не условный навальный.
Просто система устарела, но к новой мы пока и не готовы, не готова будущая правящая элита — Программисты.
Как они будут готовы, придут и «научат» «путиных и медведевых» управлять государством, массово заменяя чиновников алгоритмами.
ну уж нет, дорогой. Вот кого-кого, а программистов до власть лучше вообще не допускать. Потому что сухой острый ум как правило бывает у людей, являющихся интровертами, а значит — как минимум латентными мизантропами.
Смысл деятельности программиста — уложить бытие в рамки логики и взаимосвязанных последовательностей. А теперь ответьте себе на вопрос: ничего не напоминает? Никакой «1984й»?
К власти должны приходить инженеры естественных наук — физики, химики, биологи. Но не программисты. Программисты это своеобразная секта, отчуждающая любое проявление иррациональности. Ну нельзя любовь к народу, любовь к природе, к постижению мира уложить в рамки сухого кода.
У любого программиста есть скрытая страсть, и имя ей — контроль. Программист по сути стремится к контролю за всем, к чему прикасается. И это, надо сказать, ничем не отличается от сути сегодняшней полицейской администрации.
Везде все поляна распаханы до последнего метра. Пасётся много, скота, стало появляться много лошадей и коз. Нигде в полях брошенных железок или остовов зданий вдоль дорог.
Игорь, вот прям-таки нигде-нигде? Не сочтите за начетничество, но ада еще очень много. И брошеной земли и спившихся деревень и много чего.
Я полгода в Иркутске прожил (это где недавно боярышником отравились) там героином в школах торговать относительно недавно перестали.
До этого торчки лежали прямо на центральной улице, идешь вечером, а они валяются. Зимой убирали чтобы не умерли.
Я подолгу жил в Башкирии, Екатеринбурге, Череповце. Ездил на машине по Уралу. Ада еще очень много, брошеной земли, брошеных деревень, безнадеги полной. Да вот хоть на север Свердловской области съездить — Тагил, Невьянск, Серов…
В целом тренд вверх много где, но из ваших слов может сложиться неверное впечатление, что вся Россия как подмосковное шоссе с дачами, а это не так далеко.
количество школ, поликлиник и больниц падает, а рынки и торговые центры полны. но не количество рынков определяют будущее, а количество школ.
а чо бы не вернуться в 1975, м? тоже отрезаем часть графика, начинаем историю с 1997? чтобы не дай бог график не просел, а то картина вставания с колен будет не такой впечатляющей.
с дорогами просто дали по рукам и приказали дорожные тратить только на дороги. а школы? а больницы? а промпроизводство?
а зачем работать, капиталист? чтобы не дожить до пенсии и умереть? чтобы видеть как образование деградирует — и это в лучших ВУЗах страны (речь не про Москву)? чтобы видеть как медицина становится платной, но не становится от этого лучше? чтобы регулярно читать в новостях как и чего построили и открыли в Москве, и знать что на твоем заводе идёт перманентное сокращение? и при этом воочию видеть, что твой труд оплачивает каждый год новые лексусы и поездки на курорты для всех калибров чиновников и капиталистов? какой прок работать, если будущего для твоих детей всё равно нет? если единственный шанс для твоего ребенка — это пристроиться в Москве (при этом понимая, что работа в Москве — не жизнь), стать чиновником я не говорю — мало того что это всё равно что стать вором, да у них ведь свои дети есть. зачем жить белкой в чужом колесе, зная что твоим детям уготовано то же?
неужели построили прямо новые АЭС и ГЭС? чо, правда? я знаю только что глушатся блоки на работающих АЭС, потому что не нужно столько электричества. на Балаковке из 6 запланированных блоков работает 4 — потому что больше не надо, не потребляет промышленность, потому что она разрушена и новая не строится. а на самой станции говорят что и 4х много, не потребляется столько, сколько вырабатывается.
аквапарки, конечно, нам сильно помогут, как и ракеты. а новости с больницами и школами у нас просто делаются — закрывается 10, открывается одна — про неё одну снимают репортажи, а про то что 10 закрыли — молчок.
В 2000—2015 годах количество больниц в России сократилось в два раза, с 10,7 тыс. до 5,4 тыс., подсчитали эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата (копия исследования ЦЭПРа есть в распоряжении РБК.) В своем докладе «Здравоохранение. Оптимизация российской системы здравоохранения в действии» специалисты отмечают, что, если власти продолжат закрывать больницы такими темпами (353 в год), к 2021−2022 годам количество медучреждений в стране достигнет 3 тыс., то есть уровня Российской империи в 1913 году.
«коммунисты».
> Это не какие-то там, это лучшие люди страны писали:
> https://uborshizzza.livejournal.com/4220536.html
Игорь. Из того, что вы цитируете «жабу», не следует, что вы не «гадюка». Даже как-бы имплицируется обратное.
Да, российские этнолибералы люди омерзительные и говорят отвратительные вещи.
Однако вы, Игорь, тоже человек омерзительный и говорите отвратительные вещи (см. топик). Только вы в противофазе к предыдущим, но вы не лучше, вы такого же качества.
А иногда у вас с ними даже и трогательное единство.
>Вот кого-кого, а программистов до власть лучше вообще не допускать.
Они спрашивать никого не будут, пришли в такси и улучшили, в торговлю, в сферу услуг, заходят в банки, потом военка будет, и в государство в финале.
>А теперь ответьте себе на вопрос: ничего не напоминает? Никакой «1984й»?
У меня целая статья на этот счет имеется, смысл в том, что в будущем мы будем жить в открытом обществе, тезис «Бог все видит» поменяется на «Все и всё видят"
https://demidov-denis.livejournal.com/397.html
>Ну нельзя любовь к народу, любовь к природе, к постижению мира уложить в рамки сухого кода.
Посмотрите на Ашманова, он программист и у него все хорошо с перечисленным.
>Программист по сути стремится к контролю за всем, к чему прикасается. И это, надо сказать, ничем не отличается от сути сегодняшней полицейской администрации.
Верно, но есть нюанс, чтобы программистам стать правящей элитой, попутно перебив негатив от их деятельности в виде тотальной автоматизации, они должны будут дать народу то, что он жаждет — безусловный базовый доход и государство в виде интернет-сервиса, т.е. убрать обрюзжие чиновничьи морды, которые всех раздражают.
Т.е. сам приход программистов во власть, закинет социальное устройство общество и качество жизни на новый уровень, это главная задача всех преобразований, помимо выживания как такого, естественно.
>К власти должны приходить инженеры естественных наук — физики, химики, биологи. Но не программисты.
Тут такое дело, в будущем, не будет инженеров, физиков и химиков, будут программист-инженер, программист-физик, программист-химик, что тогда делать? Кого на царство ставить?
>>вообще-то СССР развалили исключительно коммунисты
>"коммунисты".
Это показатель, коммунисты так сильно деградировали, что разрешили управлять собой «коммунистам», забудьте вы про СССР, не тревожьте покойника, умер он по объективным экономическим обстоятельствам.
В любом осажденном городе, который вот вот сдастся от изнеможения, всегда найдутся предатели, ускорившие приближение кончины, может даже польза от них есть, говорят ужас без конца хуже ужасного конца.
Нет, это неверно, никаких экономических причин для краха СССР не было.
Была лёгкая стагнация при очень сильной экономике.
Экономически его начали сознательно разваливать примерно с 1986 года.
Делали это нагло, в открытую, так что все следы видны — обналичка, «кооперативы», разрешение вывоза товаров, сознательное создание дефицитов, вплоть до перебоев с подвозом хлеба в столицы в 1991.
Бывший советник Путина, Илларионов, яростный либерал, по какой-то причине не любит Гайдара и в серии статей детально разобрал эти методы, способ имитации «дефолта СССР» гайдарышами.
СССР нельзя забывать, как и Владимира-Крестителя, Донского, Невского, Петра, Грозного, Елизавету, Екатерину, Александра III, Николая Второго и Ленина со Сталиным и Брежневым.
История — основа национальной идеологии, в ней ключ к осознанию себя. Это не цепь случайных негодных правителей и их грубых ошибок.
Это не пространство случайных событий, в которых ни массы, ни вожди ничего не понимают, и просто трепыхаются, как раки в кастрюле.
Такие стохастические процессы не привели бы к построению самой большой страны мира, многоразовой победе над европейским фашизмом и выходу в космос.
Как болтание неорганического углевода и окислов в первичном бульоне не может привести к образованию ДНК ни за какие сотни миллионов лет:
http://www.creatio.orthodoxy.ru/articles/violovan_abiogenesis.html
История даёт понимание того, что для русского народа было первичным, основным, стержневым при всех правителях, потому и социальный эксперимент СССР нужно осмыслить детально — что там было правильно, что было не так, и что было и оставалось сутью русской империи при коммунистах так же, как при Романовых и Рюриковичах.
С 1986 активно включились предатели, согласен, НО предпосылки к 1986 были объективны, после провала Косыгинской реформы, когда попытались недорыночную экономику сделать:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
Собственно, так китайцы от нас ушли к США, плановая система у них захлебнулась, у них не было другого выхода, либо потеря власти, либо рыночная экономика с американским рынком сбыта.
Ключевой провал плановой экономики СССР заключается в том, что инстинкт собственника невозможно задушить, рыночная экономика лучше использует мозговой потенциал нации, Сталин это использовал в артелях.
>СССР нельзя забывать, как и Владимира-Крестителя, Донского, Невского, Петра, Грозного, Елизавету, Екатерину, Александра III, Николая Второго и Ленина со Сталиным и Брежневым.
Согласен, я не правильно выразился, нужно забыть, как инструкцию для повторения, не получится повторить, а главное, не нужно.
> что там было правильно, что было не так, и что было и оставалось сутью русской империи при коммунистах так же, как при Романовых и Рюриковичах.
Я бы на этом идеологию построил, роль нашего народа в мировой истории бесценна, мы стражники глобальной конкуренции ведущий к прогрессу, мы разбили не одну силу, мечтавшую стать монополией и погубить мир остановкой конкуренции.
количество школ, поликлиник и больниц падает
Ты не шутишь, коммунист? Ты серьёзно?
Мне кажется, тебе надо с кем-то поговорить, рассказать про первые детские сексуальные впечатления. Полежать на кушетке с внимательным собеседником у изголовья.
А то ты уже дошёл до передельного ужаса. Да, количество школ падает. Вдвое, как миним ум — их укрупнили, чувак. С больницами то же самое.
Чучело, койки посчитай и количество учащихся. Слабо? Ну конечно, это же надо прийти в себя.
У нас ещё количество банков резко сокращается и псевдовузов.
Ты ещё поцитируй разные «Центры реформ», вообще перестанешь отличать, где стол, а где стена.
«Однако вы, Игорь, тоже человек омерзительный и говорите отвратительные вещи (см. топик). «
Ага.
Я в твоём стиле мог бы про тебя, например, написать, что ты врождённый дебил, генетический мусор, годный только в биореактор, но не буду этого делать ни в коем случае.
Потому что ты в целом нормальный русский (?) человек, только обчитавшийся националистических дацзыбао.
Но ты не очень умный, Ильяк, потому что ты думаешь, что если кто-то говорит то, что тебе не нравится — то он омерзительный, а если он тебя (!!!) ругает, то вообще гадюка.
Это так называемая готтентотская этика (не путать с протестантской), она простительна только племенам вторичной дикости. А образованному (?) российскому (?) программисту (?) — непростительна.
дело не в том, что был прекрасный коммунистический СССР — хотя он и правда был, но кончился где-то к 1960 м годам — а в том, что жизнь человека ДОЛЖНА становиться лучше, и человек ДОЛЖЕН развиваться.
если вы не согласны этими тезисами — то можно на этом завершить беседу. но если согласны, то давайте договоримся, что составляет основу качества жизни — школы или рынки, больницы или торговые центры. и договоримся, что означает «развитие человека» — его знания и умения, богатство его культурной и творческой жизни, или его покупки в торговых центрах. сейчас у нас есть условия для покупок — рынки и торговые центры и правда полны, купить можно всё. а что с другими качествами жизни — c долголетием и образованием для большинства? уж не принесены ли они в жертву рынкам и торговым центрам?
сломали СССР, сказали что будет лучше — ну и где лучше? лучше не стало. выходит дело, обманули. и теперь нам бывший советский гражданин, а теперь верующий капиталист, говорит «надо поработать». никто не против поработать, но ради чего? ради миски супа — как-то не хочется всю жизнь к этому сводить. а только на миску супа и остается. ну еще сходить в торговый центр и посидеть у телека. это — жизнь?
работа может быть любимой, если работаешь головой. но попробуйте объяснить рабочему на стройке, у станка, в забое — что надо еще пяток лет потянуть лямку. или водителю грузовика — что надо еще пяток лет потрястись за баранкой. и он вас спросит — а почему вдруг моя жизнь ухудшается? на нас напал враг? — нет. аааа, просто чиновники не могут свести концы с концами? себе зарплату увеличивают, а нам — годы работы? и не надо никаких ссылок на сделаноунас, вы вот на это ответьте, а то что где-то отремонтировали какой-то корпус, то это не повод гордиться — так просто должно быть, и всё. и школы с больницами ДОЛЖНЫ открываться, а не закрываться, и заводы ДОЛЖНЫ строиться, а не закрываться — это вообще не обсуждается, не надо из этого делать событий. если пришедшие к власти двоечники не могут обеспечить всех этих долженствований — значит надо их менять. у большевиков почему-то получалось обеспечивать все эти требования рабочего народа, и стройки шли постоянно, и в новых районах открывались новые школы и больницы, а у нас новые районы называются «спальными» — понятно почему.
так что коммунизм не причем, вы сделайте жизнь богатую, и пенсию скорую — и никто про коммунизм даже не вспомнит. будут говорить «хорошо что в 91 тогда деды постарались», а на машинах будут наклейки «1991 — помню, горжусь». а если жизнь беднеет, школы и больницы закрываются, а пенсия отодвигается за черту смерти — коммунизм как-то сам приходит на ум.
дайте себе труд, посмотрите все три серии.
надо благодарить чтоли, что их не стало меньше? я не понял аргумента. школы укрупнили, и теперь детям надо ехать до школ, а потом ехать обратно. это что, плюс чтоли? а укрупненные больницы — может быть они стали лучше помогать больным? а те кто не доехал до укрупненной больницы — просто не вписался в рыночек? и это куда тренд — чтобы все в Москву переехали?
а должно-то быть не так! количество школ и больниц ДОЛЖНО расти, сёла ДОЛЖНЫ расти и укрупняться до ПГТ, а ПГТ ДОЛЖНЫ становиться новыми городами, прирастать новыми районами (с новыми заводами рядом с этими ПГТ). если вы считаете что так быть не должно — ну, вам не в прогресс, вам обратно. а нам не с вами.
>сломали СССР, сказали что будет лучше — ну и где лучше?
Нет дорогой товарищ, сломали наследие Сталина в 1953, именно на сталинской системе все держалось, в ней был и план в экономике и рынок — артели (выпускали в том числе оружие).
Православие сочеталось с коммунистической религией, где был свой бог-отец (Ленин) и бог-сын (Сталин), свои церкви (сталинские высотки и метро).
>у большевиков почему-то получалось обеспечивать все эти требования рабочего народа, и стройки шли постоянно
Стоит подчеркнуть, что «рабочий народ» в начале 20 века, это не весь народ, и даже не половина, это примерно 5−10%, а большинство, крестьян, поставили в стойло, т.е. пустили на индустриализацию.
Я не обвиняю, сам восхищаюсь большевиками, я вношу поправку, а то у вас сейчас у большевиков нимб засветился.
>"хорошо что в 91 тогда деды постарались", а на машинах будут наклейки «1991 — помню, горжусь».
Прадеды же, в 1953, именно тогда начали ломать Великую Страну СССР.
А что тут осмыслять — история России до СССР представляла из себя патерналистский, патриархальный, имперский и клерикальный синтез, в котором были монархи, было узаконенное рабство, была фактическая диктатура церкви, и все это можно было бы рассматривать как раунд в Age of Empires, как игру в солдатики, если бы не СССР, в котором людям предложили вместо консерватизма — фанатичную веру в человека, в СССР богом для людей стал Человек, была сформирована идеология верховенства Человека надо всем сущим. Озеленение пустынь, пробивание арктических льдов, проникновение на уровень строения вещества и изучение элементарных частиц, подчинение природы Человеку — разработка полезных ископаемых, стройки ГЭС, транспортных магистралей. Только во главе этого уже стоял не Царь, окруженный сворой прихлебателей, а фактический бенефициар — гражданин СССР.
Разве это не чудо — в постцарской России, где, как и сегодня, было полицейское государство, пролетариат уравняли с интеллигенцией, обеспечили жильем, медициной, образованием?
Люди покидают сегодняшнюю Россию по осознанной причине, что это чудо было уничтожено и разрушено, что оазис вновь стал пустыней.
А есть ли логика в этом?
Когда история становится «основой идеологии» — все — пиши пропало. Это значит, что власти больше не на что ставить — только на историю. Точнее на то, как ее власть понимает. А понимает ее исключительно «патриотично»: мы великие, можем повторить, дошли до Берлина и прочие Т-34. История — штука крайне субъективная. Объективной она быть априори не может. Я был бы очень рад, если бы основой идеологии была бы мысль о будущем. И прежде всего о научных разработках, которые двигают общество вперед. А вообще — лучше чтобы идеологии не было вообще. Достаточно понимания, что нужно помогать ближним, не сорить кругом, добросовестно выполнять свою работу. А идеология — зачем она вообще? А насчет клиник и школ. Полежала я в одной московской городской с переломом ключицы. Ну что? Лежал в коридоре и, кстати был этому рад — в палатах там был просто ад — запах из несмываемого туалета, стоны 8 поломанных мужчин, непрекращающийся храп по ночам.Я оттуда сбежал через три дня — на большее меня не хватило. Что творится в областных больницах — я вообще молчу — тесть с сердечным приступом попал в Звенигородскую — там им вообще не занимались и его мы сами платно перевезли в частную клинику по рекомендации. Про школы — не спорю — есть очень хорошие, но у меня есть знакомая, которая приехала с дочкой из Иркустка и она за 6 лет сменила три квартиры в разных районах Москвы. И нигде она не видела, чтобы были адекватные школы — везде учителя стерперы, хамоватые завучи с директорами и постоянные поборы на день рождения учителя истории и на мультиварку завучу. Ну и конечно каждые полгода что-то вроде генеральных уборок силами родителей.
А насчет предложения Ашманова — если государство так заботит, что из него утекают мозги — что мешает государству создавать у себя нормальные конкуреные рабочие места, чтобы эти мозги приносили пользу стране, а не на чужбине? Кстати, по моим наблюдениям (естественно глубоко субъективным) — - по специальн6ости сейчас работают менее половины выпускников. Даже среди своего поколения — знаю по своим одноклассникам, что после вуза по полученной специальности мало кто работал — большинство уже с 3−4 курса по вечерам ходили на иные занятия, скажем по дизайну или маркетингу и после вуза устраивались в частную компанию стажерами и там уже начинали делать карьеру. А образование было зачастую — у парней — чтобы в армию не загреметь или просто «для корочки», а у девушек — нередко для создания семьи. И куда вот таких отправлять по распределению — для кого полученное образование было чисто формальным? И которые усердно ходили на вечерние курсы и именно там строили фундамент своих карьер? Высшее образование — это опция, которую предоставляет государство. Оно добровольно. А раз так, то никаких условий получения этой добровольной опции быть не может. Ссылаться на опыт других стран глупо. Хотя бы потому, что уровень и качество образования там иной, там гораздо выше процент тех, кто работать начинают по специальности полученной в университете.
Ашманову — новости оптимизации: https://www.interfax.ru/russia/646223
Кровати из досок и стульев установили в пензенской больнице из-за наплыва пациентов
Вот оно — главное же количество койко-мест!
Логика четкая, зачем вкладываться в свой плебс, когда можно недорого высосать чужой, за собственноручно напечатанные вечно зеленые.
> Но ты не очень умный, Ильяк, потому что ты думаешь, что если кто-то говорит то, что тебе не нравится — то он омерзительный, а если он тебя (!!!) ругает, то вообще гадюка.
Простите, а у вас какие-то другие были претензии к авторам по ссылке https://uborshizzza.livejournal.com/4220536.html ?
По-моему, разницы нет особой.
Обобщённый Игорь Юргенс из ВШЭ считает, что русских нужно изолировать в России и заставить отрабатывать, и Игорь Ашманов тоже считает, что русских нужно изолировать в России и заставить отрабатывать.
Где разница? В чём она? У Ашманова план по закрепощению более проработанный, это да.
Так то оно так, но за эти вечнозеленые там можно получить уровень жизни в разы выше чем у нас за наши деревянные. Ларчик просто открывается: подними уровень жизни у нас, создай большое количество качественных стажерских рабочих мест с хорошими перспективами роста и вдалбливай на каждом углу, что где родился — там и пригодился, это почетно и прибыльно. Главное, чтобы эти слова не расходились с делами. Но ведь не будет этого. Проще высасывать из народа последнее, чтобы он валил отсюда. Не США высасывает, а наше государство выдавливает. Спросите ваших родных — почему покинули родину? И почему не стремятся назад?
Такие прикольные интернет-хомячки набежали, пищат: вы просто поднимите уровень жизни и всё. Кому кричат — непонятно.
Ну если просто — так поднимите, в чём проблема?
Вы себе-то уровень жизни хотя бы подняли, хомячки? Вы что-то сделали заметное?
Или как обычно, идей-то обустройства Вселенной полно, вот бабланах.
>> Опять за своё взялся, Джигсо? Подозреваю, что твои циклы связаны либо с тем, что бросаешь таблетки, либо с циклом размножения каких-то бактерий внутри.
не. это я был в таком какбы туре по нидерланды страна контрастов, бельгия страна контрастов и франция страна контрастов. Реально там жесть в некоторых местах, особенно если смотреть не только и не столько фасадную часть. Конечно, мигранты в основном это дело у них вносют своим просто колхозом. Не думаю, что когда проявляли толерантность
и т. д. ожидали такого.
Но с другой стороны они какио видимо сконцентрировались и продолжают фигачить и всякое выдумывать. А тчо делать? Энергоносителей то толком нет. Остается только всякие ноухау и кундштюки. Этим и живут. Но денег полно и продукты оч. качесвтенные.
Почитал этот тредик оттудова, но написал только по приезде.
Как затея — бред и дискредитация (дискредитация потому, что как я уже писал выше — вы не абы кто, а ассоциируетесь с истеблешментом). Сегодня вон в вашем же духе предложение поступило и с выезжающих брать по 500 руб. налога. Все предложения исключительно в стиле Ксанфа.
В целом же картина характеризует уже с трудом скрываемое финансовое банкротсво (тото сплошь везде орут, что денег прям некуда какбы деватья якобы) а про умственное — это и не скроешь, всем понятно.
Рад, что по прошествии столких лет предложение таки оснащать датчиками газа квартиры вроде как внесено. Это сколькож надо было народу выгрести из-под глыб, чтобы дотумкать.
А ведь полностью вся система предлагалась и давно. И куда более и многоплановая и эффективная. И на угар и на пожар. И на общее информирование и на радиацию и на химию. И на дым и на обратную связь. Даже и соседей можно оповещать по деревне, если допустим датчик в доме Пронькиных показал что дым. Пока пожарные не доедут — хоть соседи побегут вытащат. А то так и сгорают семьями десятками в день.
Да собсно это любой даже уже кружковец может реализовать за неделю другую на базе датчиков и модулей ардуины за 3 коп. пучок.
И алюминию бы нашлось масштабное применение (а не для проводки чтобы еще повысить возгораемость) и для газа. Какбы не эти пеньки, а адекватные люди своей страной занимались.
Кстати, а зачем вам столько специалистов то понадобилось? (ну, с которых вы брать деньги собрались при отъезде)? Проектов то нет для них, да и денег для оплаты. Да собсно и рынков сбыта (куда излишки поделий продавать) — тоже все благополучно отпиливает корифей. Вроде уже и белорусию тудаже.
Вот и выходит, что нету никаких вообще ни мыслей ни планов ни хрена нет. Повысить ндс, яйца по 9 шт, все бутылочки и фасовочки вместо 0.5 перевести на 0.4, побольше бадяжить пальмовово масла в продукцию. Все. Ну и еще брать за выезд налог. Чем не идея?
Кстати, гневные хомячки — прикольное зрелище.
Давайте вы поопровергаете Пикабу, это ресурс как раз для вас, в картинках:
https://pikabu.ru/story/realnyie_izmeneniya_k_luchshemu_pri_putine_5609698
Спойлер: там про реальные улучшения «при Путине».
Накапливайте гнев заранее, до щелчка по ссылке.
Боже мой, что несут некоторые альтернативно ориентированные хомячки!
«Высшее образование — это опция, которую предоставляет государство. Оно добровольно. А раз так, то никаких условий получения этой добровольной опции быть не может. »
Да, еда, поездка на метро, поход в театр — это опции, которые предоставляет государство. Они сугубо добровольны! А значит, никаких условий получения этих добровольных опций, а тем более оплаты этих опций быть не может.
Чувак, я всё думаю, когда ж ты про Десятое яйцо Кащея-то вспомнишь. А ты не забыл, не забыл.
ну про упаковку и ее снижение объемов фасовки я еще наверно в марте, в предвыборную, отмечал. Яйца — это какбы уже такой конкретный апофигей. Сложно даже полуслепому незаметить. Да и тут помимо арихметики вступает геометрия и топо логия. Если бы сразу, радикально, снижали бы до 8 шт., то просто привычный формфактор прямоугольной коробочки укоротился бы. А когда 9 — надо квадрат. И это заметно.
Хотя фасовки мелкие яиц (чуть ли не по 3 шт) были в продаже и давно.
Но это понятно — комуто много десяток. Но урезать не 3 не 2 а 1 шт. — это просто смешно по своей беспомощности))))))) Такое мелкое мелкое жульничество, даже по замыслу.
Чье жульничество?
Кому-то быть хомячком, а кому-то — вечнозеленым толстым троллем, вбрасывающим тред в стиле «запретить и не пущать».
По поводу пикабушных графиков — ловко, ловко, брать точкой отсчета стагнирующий 1990−1991 год, а точкой экстремума — позиции 4−5 летней давности.
ау, алё, страна уже года 3−4 как в кризисе, по причине все тех же торгово-промышленных санкций.
>> Чье жульничество?
ну, наверное, тех, кто контролирует компании по производству и фасовке продкутов питания, не? Иначе как объяснить прям синхронность уменьшения фасовок в прошлом\позапрошлом году у большого числа брендов? Это дело затратное, надо новые выдувные формы, новые баночки, переналаживать все это дело
и т. д. Это какбы тоже самое что был недовес и пересортица в эпоху ссср, только на новом какбы уровне. Публика то таже самая у руля. Соотвественно и методы. и т. д. заново. Неизбежно нарушается целостность БД и т. д., которые предполагают наличие хотябы ряда констант (что в десятке яиц десять яиц, и вообще система СИ и т. д.). Да вот хоть бы и ваше идиосткое предложение по этим дипломам. В сочетании с предыдущим предложением супруги об их непризнании — складывается картина пугающая.
Это такое мелкий мухлеж — сущность жизненного бэкграунда + этническая составляющая. Проявляется во всем и везде. От цен на проезд до тарифов или там во внешней политике. Или в плане непредсказуемых гиперзвуковых батискафов. Поначалу прикольно, потом все направления постепенно заходят в абсурд и тупик. Невозможно (темболее имея полуусохшие мозги) выдумать за год всю картину мира, экономику, дипломатию, технологии, понятийный аппарат, право
Просто надо понимать, что метод Алкивиада с хвостом собаки (сам он кончил плохо) не предполагает бесконечно длительного применения. Вскоре хвост собаки заканчивается, а методов новых вы не выдумали (да и этот то из среденй школы вспомнили с трудом). И начинается отрубание ног собаки, вырывания зубов у собаки, креативные стрижки собаки, и прочие членовредительства, нарастающие крещендо, поскольку народ уже начинает потихоньку закипать.
«ну, наверное, тех, кто контролирует компании по производству и фасовке продуктов питания, не?»
А почему ты предъявляешь претензии Крававаму Режыму и лично Путену?
Про «заканчивается», «картина пугающая», «проявляется во всём и везде» начинаешь писать?
Похоже, ты уже и мне предъявил претензию про недостающее яйцо. И уже «супруге» моей. Ты мгновенно понял, что 9 яиц — часть общей картины, общего заговора, вот всё у нас так, в этой проклятой Рашке, за тридцать лет ничего не сделали, и уже ничего не будет. Ясно же, что звенья одной цепи!
У тебя прямо похолодело в спине, когда ты про кражу десятого яйца прочёл, да?
Ты же типовой горсум. Ты даже не в супермаркете увидел эти 9 яиц, в сети прочитал — и упал на пол в корчах и с пеной у рта.
Ты понимаешь, что ты не очень здоров ментально, если твоё бессознательное буквально ищет подобные триггеры и потом бросает тебя писать простыни бреда?
Понимаешь, что моё высказывание про утечку мозгов — тоже точно такой же триггер?
Ты сходил бы в супермаркет, балбес, попробовал бы найти эту упаковку. И поймёшь, где именно произошла учетка мозгов.
Ещё один горсум (только ещё и с нездоровыми наклонностями, как мы помним):
насчет предложения Ашманова
Что за предложение? Кому?
Как и кому можно сделать «предложение» в кафе вечером на тусовке из восьми десятков человек?
Неважно. Горсумам неважно — любой триггер, заставивший их сработать и пойти писать простыни — всегда вселенского масштаба, потому что их Вселенная в любом случае не больше черепной коробки горсума.
Окурок на лестничной клетке — всегда связан с Путиным и проклятой историей России.
«…если государство так заботит …. что мешает государству
Государство заботит? Что за «государство», где оно здесь? Откуда взялось?
Горсум нечувствительно перескочил от «предложения Ашманова» к выдуманному им «государству», он уже ничего не замечает, шум в ушах, возбуждение и пузыри слов застилают глаза.
Это уже решение государства, практически закон, душит…аааа, хххады, ненавииииижууу!!!1!!111
Вот кстати, отличная новость, в которой есть всё для полноценного и сбалансированного питания горсумов, как мне кажется: и повелитель батутов Рогозин, и разваленный русский космос, и незримо присутствующий за сценой Маск, и абсолютное лживое государственное СМИ РИА Новости — да буквально всё, чего душа пожелает.
Мне кажется, это триггер:
https://ria.ru/20190114/1549313313.html
Впрочем, что это я.
Как-то я не сразу сообразил, а сейчас посмотрел на главную страницу Роем и числа комментариев под статьями, и понял, что для местных горсумов основной триггер-то — это слово «Ашманов».
вы не поняли кому кричат? так вам же кричат.
а почему вам кричат — тоже не понимаете? да потому что вы — часть класса. и никого не интересует, есть ли у вас ощущение причастности к классу или нет — вы просто по факту нахождения в верхней части имущественной пирамиды причастны. вы можете думать, что вы просто деньги зарабатываете и детей своих растите, а все остальные пускай как хотят, ваш коттеджный поселок с краю. но реальность такова, что вы — часть класса, и поэтому вопросы не к вам лично (да и какие могут быть вопросы к вам лично? бросьте, лично вы ни для кого не интереса представляете), вопросы — к классу. а вам их кричат, потому что вы и есть — пускай нижняя страта — но класса правителей, и вы здесь, отвечаете на вопросы. до верха не докричишься, а до вас можно. толку правда мало, вы же еще не осознали своей классовой сущности, но по большому счету ответов от вас и не ждут — через вас вашему классу доводят до сведения, что так нельзя. что делать с этой информацией — уже ваша забота. можете посмеяться, похахакать, написать юморной камент, нахамить — ваш ответ, в сущности, не важен (хотя его могут и запомнить до будущих времен).
поэтому не удивляйтесь, что через вас передают вопросы к Путину — потому что опять же, не Путину эти вопросы, а классу в широком смысле. и здесь вот какая забавная штука — вы друг с другом там в классе не можете договориться, потому что вы все в элиту попали вчера, и на вас слишком действует капиталистический индивидуализм — оказывается, он не только рабочих разобщает, он и капиталистам не даёт сойтись. и поэтому каждый из вас — одиночка, и поэтому вся ваша надежда — на семью. а вам бы сойтись, вам бы общественную температуру измерить, вам бы договориться лягушку варить постепенно — но вы не можете, потому что вы не из аристократических семей вышли, которые могут на платформе благородной крови договариваться, как они это делают в мировом капдвижении. а вы все вышли из советских, но остались без связи с большинством. а когда советский человек теряет связь с большинством — он теряет свои важнейший орган социального чувства. «мы живем под собою не чуя страны» — это про вас. вы слепые, и вслепую вы сейчас такого наговорите, такого наделаете… - что мы и видим.
а вам лично, Игорь Станиславович, даже еще тяжелее понять обстановку, работая с хипстерами — они же ущербные в сущности люди, что они могут? а когда работаешь бок о бок с мужчинами без высшего образования, классовая обстановка в обществе становится ясной без лишних слов, достаточно изменения тона междометий.
и уже совсем не смешно, когда представитель верхнего класса говорит «всё хорошо, прекрасная маркиза», показывая график от 199х года. потому что общество уже давно смотрит на график от 197х.