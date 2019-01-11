Mediascope обсчитал охват новогоднего шоу «Первого канала» на сайте телекомпании (учитывались только просмотры с десктопов) — по данным измерителя через сайт «Первого» шоу телеканала посмотрело 493,9 тыс. человек. Накануне Mediascope рассказал, что шоу «Яндекса» заинтересовало 70 тысяч, а «Одноклассников» — 100 тысяч человек.
Следует заметить, что в обычные, не новогодние дни, по оценкам того же Mediascope (в прошлом TNS) такие интернет-гиганты, как Google, «Яндекс» или ВК обогнали «Первый канал», и, соответственно, остальные каналы, по MAU и DAU ещё в 2016 году.
«Первый канал» не стал комментировать данные Mediascope. В пресс-службе «Яндекса» ещё вчера не согласились с оценкой измерителя, но собственную не привели.
Новогоднее шоу для Яндекса делала компания «Красный квадрат», которая специализируется на создании телевизионных шоу. «Затраты на создание подобного шоу сопоставимы как для телеканала, так и для интернет-компании», — сообщил RNS источник на телевизионном рынке.
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Удар под дых, в соседней ветке было мнение, что раз ок и яндекс не предоставили реальную альтернативу, то щелкнуть кнопку на пульте ТВ легче, чем открыть сайт, а тут такое, потеря потерь…
Интернетчики слабо себя пиарили, кстати. В Одноклассниках я вообще не помню, чтобы мне _заранее_ показали рекламу новогоднего эфира, Яндекса разок заранее видел упоминание, что, мол, будет…
Ну, будет и будет…
А то, что на «Первом» будет традиционная программа — и пиарить не надо, и так все знают. Причём, если родня смотрит по телеку «Россию 1», но кому-то хочется глянуть, а что там на «Первом»… То логично зайти на сайт телеканала.
«Интернетчики слабо себя пиарили»
Да ладно, я их рекламу видел по нескольку раз в день.
Причина провала по моему в качестве контента.
Яндекс пытался повторить почти тоже самое, только с более худшим качеством, что делает Первый.
А зачем повторять?!
Зритель в интернет приходит за уникальностью, а ему бах-бах…, блогеры которые работают не в своём формате и не по своим правилам, о как! Да на этих ребят подписывались совсем за другим, эти ребята нафиг не нужны в формате шоу Первого канала.
Основная ошибка, это привлечения к интернет-шоу традиционного игрока с ТВ, речь про «Красный квадрат». Если идёте в интернет, принесите что-то новое, а старое г., оно нам и по телеку давно надоело.
Хм… Видимо на меня не таргетировали. В остальном согласен, интернет куда более индивидуален (в кавычках), а праздник массовый, объединяющий семьи и друзей чем-то общим, например общим праздником на экране.