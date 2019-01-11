Mediascope обсчитал охват новогоднего шоу «Первого канала» на сайте телекомпании (учитывались только просмотры с десктопов) — по данным измерителя через сайт «Первого» шоу телеканала посмотрело 493,9 тыс. человек. Накануне Mediascope рассказал, что шоу «Яндекса» заинтересовало 70 тысяч, а «Одноклассников» — 100 тысяч человек.

Следует заметить, что в обычные, не новогодние дни, по оценкам того же Mediascope (в прошлом TNS) такие интернет-гиганты, как Google, «Яндекс» или ВК обогнали «Первый канал», и, соответственно, остальные каналы, по MAU и DAU ещё в 2016 году.

«Первый канал» не стал комментировать данные Mediascope. В пресс-службе «Яндекса» ещё вчера не согласились с оценкой измерителя, но собственную не привели.