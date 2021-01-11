Павел Дуров ответил на некоторые вопросы пользователей в чате своего канала в Telegram. Стало известно, что команда мессенджера разрабатывает веб-версию, которая будет работать в браузере Safari не хуже, чем мобильное приложение и пригодится на крайний случай, если Apple заблокирует мессенджер в App Store.

Дуополия Apple и Google представляет гораздо большую проблему для свободы, чем Twitter. И Apple опаснее, так как полностью контролирует, какие приложения вы ставите. На Андроиде можно ставить APK в обход магазина приложений. Поэтому я стимулирую пользователей переключаться с iOS на Android -- это минимум того, что они могут сделать, чтобы получить свободный доступ к информации. Что касается iOS -- мы работаем над богатым функциями веб-приложением, которое будет работать в Safari почти так же качественно, как нативное приложение. Не заменит его, конечно, но пригодится в крайнем случае.

В другом ответе Дуров намекнул, что, предположительно, российское правительство пыталось получить доступ к коду серверной стороны «Телеграма», чтобы сделать такое же приложение, а потом «закрыть все остальные соцсети». Серверный код «Телеграма» не опенсорсный, но Дуров не видит смысла в том, чтобы его открывать. Показав серверный код, нельзя доказать, что приложение безопасное и приватное, так как никто не сможет проверить, что на серверах именно этот код и исполняется. Открытие такого кода — просто PR-ход, но и его Дуров не хочет делать:

«3 года назад я узнал, что некий авторитарный режим (догадываетесь, какой) искал способ получить серверный код Telegram. Планировалось запустить сравнимое по удобности местное приложение, а потом закрыть все остальные соцсмедиа в стране. Узнав об этом, я прекратил подготовку к открытию серверного кода. Не хотел давать диктаторам инструменты порабощения населения».

Реклама в Telegram будет размещаться в крупных каналах и не будет таргетироваться с помощью сбора личных данных пользователей. Дуров пообещал, что «мы никогда не заставим вас смотреть 30-секунждные рекламные ролики».

Signal он не считает конкурентом Telegram, так как он является альтернативой только одной из многочисленных его функций — секретным чатам. Лично Дуров считает секретные чаты Телеграма более безопасными, так как не доверяет ничему американскому, особенно связанному с государством.