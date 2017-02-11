«Это одна из самых клиентоориентированных вещей, которые мы когда-либо создавали, — возможность обычным языком управлять музыкой прямо из вашей кухни или спальни. Это идеальное сочетание высоких технологий — Alexa и Echo — с музыкой», — заявил Джефф Безос в интервью журналу Billboard (прим.: «Alexa» — это имя на которое откликается электронный ассистент. Микрофоны ассистента находятся внутри умной аудиоколонки «Echo»).

Amazon дал шопоголикам стриминговую музыку летом 2014 года. Участники клуба покупателей Amazon Prime получили подписку на коллекцию из миллиона треков (~ в 20 раз меньше, чем у других популярных стриминговых сервисов). Echo начал распространяться среди участников клуба приблизительно в это же время. Спустя год, летом 2015, колонка попала в свободную продажу в США, ещё через год в Великобритании. Echo взаимодействует с владельцем голосом, воспроизводит музыку, создаёт списки дел и напоминает о них, рассказывает о погоде и пробках, к Echo могут подключаться ещё несколько устройств для домашней автоматизации. В 2016 Amazon запустил Music Unlimited, с большим числом записей в стриминге.

Кассовый аппарат Amazon (через колонку можно покупать товары) ищет музыку по нестрогим соответствиям. Вице-президент Amazon Music Стив Бум привёл примеры вопросов к колонке: «Эй, Alexa, ты можешь играть мне счастливую музыку?», или: «какую-то грустную музыку?». Просьбы могут быть более конкретизированы — «грустная музыка кантри 90-х».

Бум намекает, что подобного поиска нет у конкурентов, что до известной степени правда. Однако неразрешимой проблемой для некоторых из них подобный поиск, вероятно не является. Уже сегодня (и даже вчера) сложные запросы из примеров можно разобрать при помощи API службы Echo Nest (собственность Spotify) и выдать нужный плейлист. Действительности соответствует оговорка Бума о том, что в других сервисах человеку придётся зайти в интерфейсы, ввести несколько слов, а колонка Amazon начнёт играть музыку сразу, в ответ на простую реплику.