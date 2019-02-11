Читатели Roem.ru заметили: «Яндекс» тестирует продвижение собственных не поисковых услуг. В частности, часть посетителей главной страницы, вместо ссылки на «Маркет», видели ссылку на «Беру!» в минувшие выходные. Это собственный магазин совместного предприятия «Яндекса» и «Сбербанка», а не поиск по товарам независимых от «Яндекса» онлайн-магазинов. В поисковой модели «привычного Яндекса» компания зарабатывала на комиссионных с подключённых в «Маркет» магазинов. В новой тестируемой модели заработки — это маржа от продаж «Беру!». В новой модели независимые магазины перестают быть партнёрами «Яндекса» и становятся его прямыми конкурентами. Альтернативным сценарием становится партнёрство, когда магазин по классической схеме поставляет маркетплейсу товары, а маркетплейс их продаёт. Этот сценарий заметно обессмысливает прошлые вложения независимого магазина в собственное «имя», так как оно становится не вывеской, а «этикеткой» на чужой витрине.

Одновременно с «Беру!» кинозрители получили первым пунктом в результатах поиска на «Яндексе» виджет с искомым фильмом. Например, ролик с сериалом «Тальянка» воспроизводится автоматически из базы КиноПоиска (собственность «Яндекса»). Зрителю больше не нужно кликать и, тем более, переходить на какие-либо третьи сайты для просмотра видео. Эта интеграция, контент из собственной библиотеки «Яндекса» в самом лучшем месте результатов поиска уже испытана поисковиком дважды — в 2010-м и в 2015-м годах.

Исторически «Яндекс» дважды пробовал и дважды предпочёл собственный контент партнёрствам за комиссионные*. Однако для торговли физическими товарами ситуация не так очевидна. Продажи в «Беру!» начались лишь в 2018-м году. Получается, что сейчас «Яндекс» впервые сравнивает:

Маржу от продаж с собственного склада « Беру!»;

Беру!»; и [упущенные] заработки на комиссионных от подключённых в «Маркет» независимых онлайн-магазинов.

В ноябре 2018 года гендиректор Яндекс.Маркета Максим Гришаков рассказал «Коммерсанту», что «Беру!» возможно когда-нибудь вытеснит «Маркет» с рынка. Топ-менеджера не смущало сегодняшнее значение «Маркета» для поисковика. Гришаков подчеркнул, что Маркет «это очень прибыльный проект», однако:

Возможно, на каком-то этапе люди все равно выберут какой-то один онлайн-магазин и будут туда ходить. Поэтому мы решили построить свой маркетплейс «Беру!», где можно найти товар и купить, — заявил Гришаков.

Замена привычной ссылки «Маркет» на «Беру!» потенциально обозначает, что маркетплейс «Яндекса» должен охватить все существующие сегодня в «Маркете» товарные категории, в противном случае часть потенциальных покупателей будет разочарована. Владельцы «Беру!» предусмотрели стратегию расширения ассортимента. Его смогут расширять существующие магазины-партнёры «Маркета», которых «Беру!» выбросит из привычного канала доступа к целевой аудитории. Маркетплейс «Яндекса» работает с единой корзиной — с точки зрения покупателя он приобретает товары у одного единственного магазина с брендом «Беру!», в действительности же в корзину могут попасть товары разных продавцов, просто у них, в новой системе, почти не остаётся права на собственный бренд.

* Одна из первых версий популярной теперь Яндекс.Музыки была лишь генератором трафика для сторонних площадок. Предполагалось, что они могли бы делиться с «Яндексом» частью заработка. В 2010-м поисковик отказался от идеи посредничества, сам договорился с правообладателями и начал распространять музыку напрямую, от своего собственного имени. Позднее эксперимент повторился в области кино. Первая версия интернет-кинотеатра в КиноПоиске агрегировала предложения разных российских легальных онлайн-кинотеатров за процент от их выручки. Но к началу 2018 года «Яндекс» счёл, что ему выгоднее распространять контент из собственного кинотеатра. Делиться трафиком, даже за деньги, «Яндексу» оказалось неинтересно.