Читатели Roem.ru заметили: «Яндекс» тестирует продвижение собственных не поисковых услуг. В частности, часть посетителей главной страницы, вместо ссылки на «Маркет», видели ссылку на «Беру!» в минувшие выходные. Это собственный магазин совместного предприятия «Яндекса» и «Сбербанка», а не поиск по товарам независимых от «Яндекса» онлайн-магазинов. В поисковой модели «привычного Яндекса» компания зарабатывала на комиссионных с подключённых в «Маркет» магазинов. В новой тестируемой модели заработки — это маржа от продаж «Беру!». В новой модели независимые магазины перестают быть партнёрами «Яндекса» и становятся его прямыми конкурентами. Альтернативным сценарием становится партнёрство, когда магазин по классической схеме поставляет маркетплейсу товары, а маркетплейс их продаёт. Этот сценарий заметно обессмысливает прошлые вложения независимого магазина в собственное «имя», так как оно становится не вывеской, а «этикеткой» на чужой витрине.
Одновременно с «Беру!» кинозрители получили первым пунктом в результатах поиска на «Яндексе» виджет с искомым фильмом. Например, ролик с сериалом «Тальянка» воспроизводится автоматически из базы КиноПоиска (собственность «Яндекса»). Зрителю больше не нужно кликать и, тем более, переходить на какие-либо третьи сайты для просмотра видео. Эта интеграция, контент из собственной библиотеки «Яндекса» в самом лучшем месте результатов поиска уже испытана поисковиком дважды — в 2010-м и в 2015-м годах.
Исторически «Яндекс» дважды пробовал и дважды предпочёл собственный контент партнёрствам за комиссионные*. Однако для торговли физическими товарами ситуация не так очевидна. Продажи в «Беру!» начались лишь в 2018-м году. Получается, что сейчас «Яндекс» впервые сравнивает:
- Маржу от продаж с собственного склада «Беру!»;
- и [упущенные] заработки на комиссионных от подключённых в «Маркет» независимых онлайн-магазинов.
В ноябре 2018 года гендиректор Яндекс.Маркета Максим Гришаков рассказал «Коммерсанту», что «Беру!» возможно когда-нибудь вытеснит «Маркет» с рынка. Топ-менеджера не смущало сегодняшнее значение «Маркета» для поисковика. Гришаков подчеркнул, что Маркет «это очень прибыльный проект», однако:
Возможно, на каком-то этапе люди все равно выберут какой-то один онлайн-магазин и будут туда ходить. Поэтому мы решили построить свой маркетплейс «Беру!», где можно найти товар и купить, — заявил Гришаков.
Замена привычной ссылки «Маркет» на «Беру!» потенциально обозначает, что маркетплейс «Яндекса» должен охватить все существующие сегодня в «Маркете» товарные категории, в противном случае часть потенциальных покупателей будет разочарована. Владельцы «Беру!» предусмотрели стратегию расширения ассортимента. Его смогут расширять существующие магазины-партнёры «Маркета», которых «Беру!» выбросит из привычного канала доступа к целевой аудитории. Маркетплейс «Яндекса» работает с единой корзиной — с точки зрения покупателя он приобретает товары у одного единственного магазина с брендом «Беру!», в действительности же в корзину могут попасть товары разных продавцов, просто у них, в новой системе, почти не остаётся права на собственный бренд.
Весь «Яндекс» растёт вдвое быстрее доходов от рекламы: компания отходит от рекламной модели к сервисной
* Одна из первых версий популярной теперь Яндекс.Музыки была лишь генератором трафика для сторонних площадок. Предполагалось, что они могли бы делиться с «Яндексом» частью заработка. В 2010-м поисковик отказался от идеи посредничества, сам договорился с правообладателями и начал распространять музыку напрямую, от своего собственного имени. Позднее эксперимент повторился в области кино. Первая версия интернет-кинотеатра в КиноПоиске агрегировала предложения разных российских легальных онлайн-кинотеатров за процент от их выручки. Но к началу 2018 года «Яндекс» счёл, что ему выгоднее распространять контент из собственного кинотеатра. Делиться трафиком, даже за деньги, «Яндексу» оказалось неинтересно.
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Да здравствует плановая экономика!
Яндекс, по факту, являясь гос. компанией, усиленными темпами уничтожает частные компании, потом удивляемся, почему молодежь мечтает уехать…
В конституции новой реинкарнации России, необходимо будет прописать запрет на вхождение государства в экономику, антимонопольное ведомство должно стать сильнее ФСБ и СК вместе взятых.
Государство должно стать интернет-сервисом для предпримателей и граждан, а не емкостью для коррупции, коей обречено быть государство погрязшее в экономике. Менеджер гос. компании вор по определению, за редким исключением.
Напрягаемся… но не сильно. Продажа цифрового контента и реальных товаров это как говорится «две большие разницы».
Не выстроить Яндексу ruAmazon: бабло не всегда решает вопросы криворукости и отсутствия гения среди руководителей или лидеров мнений внутри компании
Криворукость трудно заменить деньгами, но можно, яркий пример — алиэкспресс, получили возможность не платить налоги и тариф от почты в 5 раз ниже рынка, как итог, кривой с точки зрения екомерса проект, с отстойными товарами занял половину рынка.
Другой пример: wildberries, имея хорошую крышу, получили возможность торговать контрабандой в промышленном маcштабе, стали N2 (после алиэкспресс), тогда другим контрабанду не дают продавать.
https://oborot.ru/news/v-kibermarket-yulmart-prishla-tamozhnya-v-ramkah-planovoj-obshheotraslevoj-proverki-i68529.html
Так и с Беру будет, за счет сбербанковских гос. денег, он может работать в минусах долго и нудно, дольше Озона.
>отсутствия гения среди руководителей
Если вы про Безоса, то давайте быть честными, да умный мужик, спору нет, но смог бы он сделать что-то похожее, например в России?
Или даже в Европе?
Думаю нет, так как там нет мирового печатного станка, пусть деньги в ЕС или Японии такие же дешевые как в США, но их там не раздают на право и налево без необходимости отдавать, так как это быстро разгонит инфляцию у них, только США экспортируют свою инфляцию на весь мир, а чтобы мир не давился от американской инфляции, имеется тяжелый солдатский сапог (бюджет армии США больше, чем у остальных стран вместе взятых), которым всегда можно постучать по спине.
Я бы не превозносил достоинства Amazon (как и aliexpress) на невероятную высоту. Достоинств куча, но это лишь часть картинки. Амазону, почти безвозмездно, помогает национальный почтовый оператор. Подобной поддержки нет у Сбербанка и Яндекса, в результате они не могут отправить товар из Якутска в Пермь. Amazon (и AliExpress) — наоборот. Эти компании «на А» могут отправить товар из Вермонта во Флориду или довезти безделушку (или не безделушку, а дорогой ноутбук) Пекина в Красноярск, и там и там за символическую плату. С логистикой гигантам помогают национальные почтовые операторы Америки и России, соответственно. У Сбера и Яндекса и их компании «на Б» нет подходящего национального почтового оператора, и ему неоткуда появиться. Хоть из класса компаний «на П» и «на М» переходи в класс компаний «на А», как умудрились сделать Mail.ru Group. Вот у последних государственная поддержка теперь есть.
Похоже, что компании «на Б» теперь, вместо господдержки, предстоят и огромные расходы по поддержке государства. Как не крути, бренда «Беру!» в массовом сознании пока нет, зато есть Wildberries, Ozon, Ali. Владельцам «Беру!» придётся влить огромные деньги в телевизионную рекламу (дурацкая мысль, может быть для этого и создано СП :) чтобы успешная интернет-компания, у которой мёртвым грузом лежат на счетах свободные 100 миллиардов рублей, поделилась этими деньгами с телевидением, у которого бизнес в последнее время чахнет (непосредственно у самого телевидения, а не у жён телевизионных начальников, тут не надо путать производителей телепрограмм и само телевидение).
Согласен на счет поддержки амазона и алиэкспресс почтовыми операторами США и России.
Что касается Беру, думаю, что сбербанк рано или поздно подвинет от туда команду яндекса, которая похоже не понимает, зачем сбер с ними СП сделал.
Они думают, что им просто дали много денег на поиграться в интернет-магазин, они же не маркетплейс полноценный строят, в который сбербанк смог бы завести своих клиентов имя которым легион.
Я это понял, когда общался с ними (они в Ростов приезжали склад открывать). Тема моего общения с ними была насчет того, чтобы они дали мне положить к ним на склад товар.
В голове не укладывает, я хочу на полляма положить к ним своего товара по лучшему соотношению цена/качество в РФ, а они мне рассказывают о том, что у них тщательно выстраивается ассортимент, на каждую категорию свою категорийные менеджеры, они будут думать, может что-то придумают, но это не точно.
В общем, ребята решили построить бутик какой-то, а не маркетплейс калибра сбербанка.
К слову, Озон мой товар уже на этой недели начнет продавать, WB давно его ждет, но я пока не могу решиться на их комиссию в 38%, но близок поставить хотя бы мелочевку.
>> Криворукость трудно заменить деньгами, но можно, яркий пример — алиэкспресс, получили возможность не платить налоги и тариф от почты в 5 раз ниже рынка, как итог, кривой с точки зрения екомерса проект, с отстойными товарами занял половину рынка.
патамушто люди с промышленной производственной программой + с принципами и идеями + имеют умелый передовой отряд, который в стране сбыта покупает кого надо среди разложившейся тамошней камарильи.
А купивши — уже и не скрывают презрения.
Пример: китайский министр отказался с Чубайсом вчера на саммите здороваться. И чотко обосновал причину:
«Почему-то в России принято думать, что мы не интересуемся их жизнью. Я интересовался, еще с 1980-х годов. В том числе как действующий министр, я не мог не узнать, с кем мне придётся иметь дело здесь, в Петербурге. Я не хочу показаться бестактным, но в Китае нас с детства учили отвечать на поставленные вопросы. И я скажу, что такие люди, как господин Чубайс, подчеркну — я бы не смог его назвать «товарищем Чубайсом», такие люди у нас лес валят в лучшем случае. Воспитание, служебный статус, моральные взгляды не позволяют мне подавать руку человеку, который у нас в стране имел бы робу и лагерный номер, а не богатства и власть», — сказал он.
Сам глава Роснано от комментариев отказался.
https://www.yaplakal.com/forum1/topic1910995.html
поскольку это лицо официальное, это и есть какбы общее отношение Китая к данной звездобратии. Кстати, я помню, год назад почти слово в слово тут писал, как они про нас думают. Китайцы — не японцы, долго сохранять выдержку не стали. Министр просто высказал общее мнение.
> я бы не смог его назвать «товарищем Чубайсом», такие люди у нас лес валят в лучшем случае.
Китайцы институт создали, изучающий причины развала СССР, его методичками пичкают всех крупных чиновников, так что не знать кто такой чубайс, этот китаец не мог, даже до встречи с ним. Брешит желтолицый.
Только им это не поможет, они рухнут 100%, Юг отвалится точно.
Си Дзин Пин это наш брежнев, такой же бестолковый с экономической точки зрения, но крепкий аппаратчик, плетет такую же властную систему сдержек и противовесов.
Си Дзин Пин худший руководитель за всю историю Китая со стратегической точки зрения, такой же каким у нас был брежнев.
Ради личной власти, Си уже пожертвовал политической стабильностью Китая, отказавшись передавать власть после второго срока.