Неизвестные лица, как минимум — в российском интернете, запустили кампанию по наливу большого количества трафика разным новостным сайтам, как мелким, так и крупным, при этом сами сайты от этого трафика открещиваются, и не знают, кто является его источником.



Об этом Roem.ru рассказали менеджеры двух крупных и нескольких мелких новостных проектов. Выглядит нагоняемый трафик следующим образом:

Точка входа «пользователя» — морда сайта Яндекс.Метрика видит «юзера» как нормального, не ботного IP-шники — существенная часть из дата-центров, но есть и из пользовательских сетей, то есть это и сервера, и ботнет Рефералы любые: новостные сайты, поиск, агрегаторы, выглядят в целом как нормальные Клики от этого трафика по рекламе — отсутствуют

На одном из сайтов благодаря такому «подарку» несколько сотен заходов в час подпрыгнули до 7-8К (на скриншоте).

По словам участников андеграундной сцены, прямой экономической выгоды от таких действий нет, но кто-то, похоже, тестирует ботоферму громадного размера и обеспечивает наполнение куками её «пользователей», что потом можно использовать как для компрометации недружественных площадок, и для наращивания монетизации дружественных.

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