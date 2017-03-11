Сразу двум подряд руководителям Яндекс.Новостей, Исаевой и Рубакову оказалась неинтересна работа над сервисом, упрощённым под российский «закон о новостных агрегаторах». С разницей в полгода они ушли из «Яндекса». В свою очередь поисковик пока не стал назначать нового руководителя «Новостей» и передал проект «под присмотр» главы портативных и мобильных сервисов. Исаева говорила летом 2016: «продуктовая работа над новостным агрегатором перестает быть такой уж интересной штукой». Рубаков поменял интересы в марте 2017: «6 лет в команде Новостей. Это большой срок, и мне интересно попробовать себя в чем-то еще, что меньше связано с контентной областью». С нового 2017 года сюжеты Яндекс.Новостей формируются по упрощённой схеме и состоят исключительно из прямых цитат зарегистрированных в Роскомнадзоре СМИ.

В феврале 2016 в «Яндекс» распространил отзыв на законопроект (сейчас это действующий закон) «о новостных агрегаторах». Сервис предупредил, что Яндекс.Новости не смогут существовать в текущем виде под нормами законопроекта. С 1 января 2017 года закон начал действовать. Яндекс.Новости упростились. Блоки «сюжетов» перешли на модель прямого цитирования сообщений из зарегистрированных в Роскомнадзоре СМИ (аналогичная модель цитирования формирует региональные и тематические рубрики, топ-5 российских новостей на главной странице «Яндекса» и подборку на главной странице Яндекс.Новостей). Закон обязал новостные агрегаторы проверять достоверность новостей до их распространения. Агрегаторы не несут ответственность за дословное цитирование сообщений зарегистрированных в Роскомнадзоре СМИ, и несут за собственные, или за сообщения из незарегистрированных СМИ. Законодатель сделал рискованными их тексты и сообщения, например, написанные роботами. Уже в новый год выяснилось, что в региональной рубрике Яндекс.Новостей пока не будет местных новостей о 1,1 млн россиян. На Чукотке, в Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Тыве и Ненецком АО просто нет достаточного числа зарегистрированных Роскомнадзором СМИ. Местные сайты этих регионов публикуют новости без регистрации, поэтому «Яндекс» просто отказался перекладывать на себя ответственность за их сообщения и удалил регионы из рубрики (новости незарегистрированных СМИ можно найти через поиск, но «поиск» не равно «агрегации»).

10 марта Сергей Рубаков объявил, что в конце марта перестанет руководить Яндекс.Новостями и покинет «Яндекс». Сменщика у Рубакова нет: за общение с партнерами продолжит отвечать Ирина Халилуллина, за службой в целом присматривает Вера Лейзерович — глава портативных и мобильных сервисов «Яндекса».

Среди запущенных Лейзерович проектов есть Яндекс.Дзен — интеллектуальный агрегатор ссылок. Технически, среди предлагаемых «Дзеном» материалов могут попадаться и новости, но не только и необязательно должны попадаться. В самом «Яндексе» и в российском реестре новостных агрегаторов «Дзен» агрегатором не называют. «Яндекс Статистика» не раскрывает популярность «Дзена». По закону агрегатором считается сервис с посещаемостью от 1 млн человек в сутки. В «Яндексе» рассматривают «Дзен», как один из перспективных проектов — компания готова платить за его установку партнёрам в 15 странах мира, не только в России.

Сергей Рубаков, до конца июля 2016 года — заместитель руководителя сервиса, стал главой «Новостей» после ухода Татьяны Исаевой. Она разошлась во мнениях с собственниками Яндекс.Новостей по поводу работы под законом о новостных агрегаторах. Как и Рубаков, Исаева просто покинула проект, а не перешла к новому работодателю. Перед этим Исаева, в частности, предсказала: «да, агрегаторам придется прекратить сотрудничество с не лицензированными в России СМИ», с чем тогда не согласился официальный «Яндекс». В конце июля 2016 года Исаева объявила: «1-го августа по собственному желанию я перестану быть руководителем сервиса Яндекс.Новости и работником Яндекса. В текущей ситуации (бесконечные звенья цепи, закон о новостных агрегаторах etc.) продуктовая работа над новостным агрегатором перестает быть такой уж интересной штукой».

В 2014 году основатель «ВКонтакте» Павел Дуров отметил разочарование стартаперов российскими законами, хотя в прошлом: «Россия имела все шансы стать технологической супердержавой, так как была и пока остается лидером интернет-индустрии Европы». Годом ранее Дуров предупредил: «мы — неосторожными высказываниями законодателей — рискуем загнать себя в каменный век, создавая психологический климат, несовместимый с инновационным развитием».

Объявление Рубакова 10 марта 2017 года: