Сразу двум подряд руководителям Яндекс.Новостей, Исаевой и Рубакову оказалась неинтересна работа над сервисом, упрощённым под российский «закон о новостных агрегаторах». С разницей в полгода они ушли из «Яндекса». В свою очередь поисковик пока не стал назначать нового руководителя «Новостей» и передал проект «под присмотр» главы портативных и мобильных сервисов. Исаева говорила летом 2016: «продуктовая работа над новостным агрегатором перестает быть такой уж интересной штукой». Рубаков поменял интересы в марте 2017: «6 лет в команде Новостей. Это большой срок, и мне интересно попробовать себя в чем-то еще, что меньше связано с контентной областью». С нового 2017 года сюжеты Яндекс.Новостей формируются по упрощённой схеме и состоят исключительно из прямых цитат зарегистрированных в Роскомнадзоре СМИ.
В феврале 2016 в «Яндекс» распространил отзыв на законопроект (сейчас это действующий закон) «о новостных агрегаторах». Сервис предупредил, что Яндекс.Новости не смогут существовать в текущем виде под нормами законопроекта. С 1 января 2017 года закон начал действовать. Яндекс.Новости упростились. Блоки «сюжетов» перешли на модель прямого цитирования сообщений из зарегистрированных в Роскомнадзоре СМИ (аналогичная модель цитирования формирует региональные и тематические рубрики, топ-5 российских новостей на главной странице «Яндекса» и подборку на главной странице Яндекс.Новостей). Закон обязал новостные агрегаторы проверять достоверность новостей до их распространения. Агрегаторы не несут ответственность за дословное цитирование сообщений зарегистрированных в Роскомнадзоре СМИ, и несут за собственные, или за сообщения из незарегистрированных СМИ. Законодатель сделал рискованными их тексты и сообщения, например, написанные роботами. Уже в новый год выяснилось, что в региональной рубрике Яндекс.Новостей пока не будет местных новостей о 1,1 млн россиян. На Чукотке, в Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Тыве и Ненецком АО просто нет достаточного числа зарегистрированных Роскомнадзором СМИ. Местные сайты этих регионов публикуют новости без регистрации, поэтому «Яндекс» просто отказался перекладывать на себя ответственность за их сообщения и удалил регионы из рубрики (новости незарегистрированных СМИ можно найти через поиск, но «поиск» не равно «агрегации»).
10 марта Сергей Рубаков объявил, что в конце марта перестанет руководить Яндекс.Новостями и покинет «Яндекс». Сменщика у Рубакова нет: за общение с партнерами продолжит отвечать Ирина Халилуллина, за службой в целом присматривает Вера Лейзерович — глава портативных и мобильных сервисов «Яндекса».
Среди запущенных Лейзерович проектов есть Яндекс.Дзен — интеллектуальный агрегатор ссылок. Технически, среди предлагаемых «Дзеном» материалов могут попадаться и новости, но не только и необязательно должны попадаться. В самом «Яндексе» и в российском реестре новостных агрегаторов «Дзен» агрегатором не называют. «Яндекс Статистика» не раскрывает популярность «Дзена». По закону агрегатором считается сервис с посещаемостью от 1 млн человек в сутки. В «Яндексе» рассматривают «Дзен», как один из перспективных проектов — компания готова платить за его установку партнёрам в 15 странах мира, не только в России.
Один из проектов Лейзерович — это главное флагманское мобильное приложение большого «Яндекса», где собраны фрагменты различных служб «Яндекса»: поисковых и непоисковых, и с 10 марта появился «Помощник» — интеллектуальный ассистент → Roem.ru
Сергей Рубаков, до конца июля 2016 года — заместитель руководителя сервиса, стал главой «Новостей» после ухода Татьяны Исаевой. Она разошлась во мнениях с собственниками Яндекс.Новостей по поводу работы под законом о новостных агрегаторах. Как и Рубаков, Исаева просто покинула проект, а не перешла к новому работодателю. Перед этим Исаева, в частности, предсказала: «да, агрегаторам придется прекратить сотрудничество с не лицензированными в России СМИ», с чем тогда не согласился официальный «Яндекс». В конце июля 2016 года Исаева объявила: «1-го августа по собственному желанию я перестану быть руководителем сервиса Яндекс.Новости и работником Яндекса. В текущей ситуации (бесконечные звенья цепи, закон о новостных агрегаторах etc.) продуктовая работа над новостным агрегатором перестает быть такой уж интересной штукой».
В 2014 году основатель «ВКонтакте» Павел Дуров отметил разочарование стартаперов российскими законами, хотя в прошлом: «Россия имела все шансы стать технологической супердержавой, так как была и пока остается лидером интернет-индустрии Европы». Годом ранее Дуров предупредил: «мы — неосторожными высказываниями законодателей — рискуем загнать себя в каменный век, создавая психологический климат, несовместимый с инновационным развитием».
Объявление Рубакова 10 марта 2017 года:
Всем привет!
В конце марта я планирую покинуть команду Яндекс.Новостей.
В Яндексе я уже 8 лет, и из них 6 лет в команде Новостей.
Это большой срок, и мне интересно попробовать себя в чем-то еще, что меньше связано с контентной областью.
Из того, чем я занимался в Яндексе — был менеджером поиска по англоязычному интернету в 2009−10 годах, с 2010 — в Яндекс.Новостях, сначала менеджером проектов, потом заместителем руководителя сервиса, и вот сейчас заканчиваю руководить сервисом Яндекс.Новости.
Я очень рад, что за эти годы мне удалось поработать вместе с прекрасными людьми — перечислять всех большого смысла нет, это сотни (а может быть и тысячи) замечательных руководителей, менеджеров, разработчиков, дизайнеров, администраторов, тестировщиков и так далее. Но отдельно хочу отметить чудесных Lev Gershenzon и Татьяна Исаева, которые были моими руководителями в Новостях, и которым я обязан очень многим.
Коллеги, спасибо!
За сервис Яндекс.Новости я спокоен — в нем остается сильная команда, с частью из которой мы проработали все 6 лет. За общение с партнерами сервиса продолжает отвечать Ira Halilullina, в целом за сервисом присматривает Вера Лейзерович (Vera Leizerovich).
Я пока не определился, чем конкретно я планирую заниматься дальше — с одной стороны есть идеи проектов и продуктов, которые мне самому хотелось бы попробовать сделать, с другой стороны возможно уже сейчас есть проекты, которым я мог бы быть полезен, и которые были бы интересны мне.
Так что если у вас есть такой проект, и вам было бы интересно со мной поговорить — я буду рад.
На всякий случай, мой профиль в LinkedIn: www.linkedin.com/in/sergey-rubakov-8737a424/
Как я написал в начале, до конца марта я еще в Яндекс.Новостях, так что если вы хотите поговорить именно про Яндекс.Новости и именно со мной, то следующие пару недель — это хорошее время, чтобы это сделать.
Удачи всем нам
Добавить 1 комментарий
А «разгадка» проста. Сервис нельзя закрыть, выдержки из официальных СМИ неприятно постить руководителям сервиса.
Гершензон (экс глава Яндекс.Новостей) объяснял, что: Яндексу запретят закрыть топ-новостей → Roem.ru
Гершензон объясняет: «У этого блока — телевизионная аудитория. Большинство людей не читают подробности: как увидели, так и поняли. Власти всегда этого хотели».