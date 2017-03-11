Американский #стартапдня TerrAvion регулярно фотографирует для фермеров их поля, чтобы те быстрее узнавали, где и что сломалось, куда прилетели вредители, а где не хватает воды. Услуга не новая, но TerrAvion придумал новый способ её реализации — самолеты.

Другие проекты обычно продают фотографии либо с самого верха — со спутников, либо с самого низа — с дронов. У того и другого есть свои плюсы, но есть и минусы. Дроны получаются слишком дорогими: один аппарат маленький, летает медленно, покрывает относительно маленькие участки и все сложности обслуживания и стоимость самого аппарата ложатся на относительно малое число фермеров. Спутники — наоборот, в масштабе могут дать очень хорошую цену, но с непрактично плохим разрешением и с проблемой облаков.

TerrAvion раз в неделю запускает над полями своих подписчиков самолеты-кукурузники, которые летают ниже облаков и фотографируют с разрешением 9см — «достаточно, чтобы рассмотреть каждую лозу в винограднике». Самолеты, понятное дело, чужие, у местных авиакомпаний перелеты заказываются. Кроме обычных снимков для «просто посмотреть» они делают фото в инфракрасном диапазоне, а также численно определяют количество воды, температуру земли и плотность растительности.

Продается это по годовой подписке, цена колеблется от нескольких долларов до нескольких десятков долларов за сезон за акр (~40 соток) в зависимости от продолжительности сезона и региона — денег они подняли мало, сильно субсидировать фермеров не могут, там, где их клиентов меньше, там цена дороже. Что любопытно, стартап не пытается допродавать сервисы и услуги по консалтингу, зато готов интегрировать по API свои данные в любой сторонний сервис. Т. е. фермер платит в TerrAvion свои $4/акр за фотографии, а если хочет получать на их основе автоматические рекомендации «тут полей, тут уже пора убирать, а тут ничего не делай», то покупает какой-нибудь другой сервис.

Несмотря на скромные начальные инвестиции, проект уже популярен, в сезоне 2015 они говорили, что снимают 2.5 миллиона акров еженедельно — это, с одной стороны, выручка порядка 15−20 миллионов долларов в год, а с другой — примерно в 30 раз больше снимков, чем рапортовал тот же DroneDeploy в 2016-ом, на тот момент уже освоивший 11 миллионов долларов и вроде бы являвшийся лидером по фотографиям с дронов.

Впрочем, расти им тоже есть ещё куда, всего в США обрабатывается почти миллиард акров, пока даже 1% рынка не охвачен. Для масштабирования недавно появились и деньги, уже в 2017-ом году TerrAvion получил первый большой раунд инвестиций — десять миллионов долларов.