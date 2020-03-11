Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам безуспешно пытается с помощью суда взыскать с компании ICOBox и её основателя Николая Евдокимова штраф за краудсейл криптовалюты, не зарегистрированный как размещение ценных бумаг. В 2017 году они привлекли $14,7 млн и, по мнению регулятора, должны отдать полученные средства, плюс процент за период до судебного решения.

Лично Евдокимов должен был заплатить штраф в размере $189,426. С ним SEC не может связаться с января: после того, как комиссия выиграла суд по своему иску, ICOBox «освободила помещения, не заплатив за несколько месяцев», местонахождение основателя неизвестно. На письма Комиссии он не отвечает. Штраф для него вырос до $192,768.

SEC считает, что ICOBox в 2017 году ввела инвесторов в заблуждение, предложив им высокорисковый инструмент без положенного по закону информирования и защиты, убедила в возможности получить прибыль от токена (который сейчас практически ничего не стоит).

Кроме того, компания действовала как брокер, не получив соответствующей лицензии: помогала проводить токенсейлы другим компаниям, получая процент от привлечённых средств (от 1,5% до 6%, плюс плата за обслуживание).

Тем временем, юристы Telegram отправили в суд Нью-Йорка письмо о том, что одно из недавних судебных решений доказывает несостоятельность позиции SEC, пытающейся признать токен Gram ценной бумагой. В недавнем решении Апелляционного суда Калифорнии по поводу соглашения о ремонте и лизинге помещений в Лос-Анджелесе они нашли формулировки, схожие с пунктами соглашения на покупку Gram.