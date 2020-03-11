Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам безуспешно пытается с помощью суда взыскать с компании ICOBox и её основателя Николая Евдокимова штраф за краудсейл криптовалюты, не зарегистрированный как размещение ценных бумаг. В 2017 году они привлекли $14,7 млн и, по мнению регулятора, должны отдать полученные средства, плюс процент за период до судебного решения.
Лично Евдокимов должен был заплатить штраф в размере $189,426. С ним SEC не может связаться с января: после того, как комиссия выиграла суд по своему иску, ICOBox «освободила помещения, не заплатив за несколько месяцев», местонахождение основателя неизвестно. На письма Комиссии он не отвечает. Штраф для него вырос до $192,768.
SEC считает, что ICOBox в 2017 году ввела инвесторов в заблуждение, предложив им высокорисковый инструмент без положенного по закону информирования и защиты, убедила в возможности получить прибыль от токена (который сейчас практически ничего не стоит).
Кроме того, компания действовала как брокер, не получив соответствующей лицензии: помогала проводить токенсейлы другим компаниям, получая процент от привлечённых средств (от 1,5% до 6%, плюс плата за обслуживание).
Тем временем, юристы Telegram отправили в суд Нью-Йорка письмо о том, что одно из недавних судебных решений доказывает несостоятельность позиции SEC, пытающейся признать токен Gram ценной бумагой. В недавнем решении Апелляционного суда Калифорнии по поводу соглашения о ремонте и лизинге помещений в Лос-Анджелесе они нашли формулировки, схожие с пунктами соглашения на покупку Gram.
«Как и в деле истца Siry Investment, условия Gram демонстрируют, что экономические реалии нашего закрытого размещения не состояли в распространении ценных бумаг среди широкой общественности в нарушение американских законов о ценных бумагах. Эти условия отражают неопределенность данного вопроса и свидетельствуют о стремлении не участвовать в транзакциях, которые подвели бы их под законы о ценных бумагах», — говорится в письме Telegram.
В ответном письме от 9 марта SEC назвала аргументы команды Telegram «настойчивой попыткой скрыть фактическую экономическую реальность и условия рассматриваемых сделок».
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По нормам американского права, само наличие потенциального прецедента не обозначает, что суд автоматически разрешит Telegram и 39 инвесторам американцам экономическую деятельность. Сначала судьям придётся заслушать адвокатов.
Представляющие Дуровых попытаются доказать, что ICO Telegram максимально похоже на историю про лизинг и ремонт. В свою очередь юристы противника, скучные люди из SEC будут нудно и методично доказывать, что лос-анджелесская история про недвижимость не похожа и не имеет ничего общего с происходившим внутри и около Telegram во время распространения Дуровыми первых Gram по своим знакомым российским олигархам и американским интернетчикам.
Внешнему наблюдателю судебные прения интересны тем, что Telegram теперь придётся детально рассказывать о своих занятиях. Просто чтобы действительно доказать суду, насколько действия команды Дуровых неотличимы от действий девелоперов с ремонтируемой недвижимостью в LA.
И, возвращаясь к Николаю Евдокимову (наиболее известному вне судебных новостей, в качестве создателя Seopult), допустим он до сих пор игнорирует требования SEC выплатить $16 млн штрафа за краудсейл своей криптовалюты около 3 лет тому назад [1]. Валюта давно рухнула. Окей. Предприниматель скрылся. Окей. CrowdSale — это предварительная продажа токена группе первых покупателей-инвесторов, еще до выхода токена на открытые биржи.
Иными словами: первые Gram распространялись по российском олигархату и американскому интернетократу методом сильно похожим на метод распространения финтифлюшек Евдокимова. Сия схожесть, в глазах противников Telegram, превращается в… Прецедент. Он по-настоящему близок к тематике ICO проекта Дуровых. Реальных активов нет, реальных услуг — нет. Там токены, тут токены… В Лос-Анджелесе же — это другое. Там, получается, были хибары в лизинге (реальный, зарабатывающий актив), есть ремонт (реальная услуга).
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[1] https://roem.ru/24−09−2018/273867/evdokimov-i-kripta/