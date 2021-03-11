Qiwi заявила, что запускает кредитование малого и среднего бизнеса в виде овердрафтов для нужд рынка такси. Комиссия за подключение овердрафта единовременная и равна 0,5% от суммы лимита, ставка по кредиту — 0,07% в день. Если кредит погашается в день оформления, проценты за использование сервиса не будут начисляться. Лимит зависит от оборота по счёту клиента. Деньги зачисляются на счёт в «Точка Банке».

«Таксопарки получат возможность избежать кассового разрыва, смогут выплачивать деньги за совершенные поездки водителям вне зависимости от поступления денег от агрегаторов, выходных и праздничных дней. Те, в свою очередь, получат стабильный заработок на карты и электронные кошельки без перебоев и уверенность в своем таксопарке».

Директор по развитию Qiwi Александр Щербаков ещё в конце 2020 года рассказывал, что компания будет смещать фокус в сторону услуг платёжной инфраструктуры для бизнесов.

Подход к бизнесу упорядочился в целом по стране: вместо разрозненных таксопарков появились мощные агрегаторы с прозрачными выплатами, вместо полулегальных ларьков — уличные кафе с эквайрингом. Мы стали развивать платежные шлюзы на основе XML-протокола для интеграции в банковские платежные каналы, интернет-эквайринг, сервисы онлайн-выплат и многое другое. Вместе с этим мы вышли с платежными сервисами на рынок электронной коммерции, такси, интернет-маркетинга и других. Наконец, мы начали развивать коробочные решения для отраслевых рынков: например, сервис «Таксиагрегатор» для таксопарков, позволяющий делать массовые выплаты таксистам, сервис выплат ломозаготовителям в партнерстве с Ассоциацией НСРО «РУСЛОМ.КОМ», а в начале этого года запустили биллинговую платформу для создания современной цифровой инфраструктуры для компаний ЖКХ. Одним из ключевых направлений для нас также стал рынок самозанятых.

Развитие новых направлений для Qiwi особенно актуально в свете деактуализации старых. По итогам 2019 года компания около 40% выручки получила от платежей букмекерам. В 2020 — 2021 году российские регуляторы объявили войну нелегальным букмекерам и онлайн-казино, в ходе которой Qiwi получила штраф и запрет на трансграничные платежи. Доходы от легальных букмекеров тоже оказались под угрозой после решения о создании «Единого регулятора азартных игр».

Тем временем в Калуге водители такси «Везёт» получили СМС о том, что с 15 марта их «переключат на приложение Яндекс.Про», сообщает канал «Федеральный таксист».

Компания «Яндекс.Такси» приобрела наши колл-центры в регионах России, что позволит нам объединить пользовательские базы, а также знания, опыт и технологии, — говорится на официальном сайте ГК «Везет». — Мы планируем переход на приложение «Яндекс.Про». Туда будут поступать заказы от обоих сервисов, а приложение «Везёт» со временем перестанет работать.

«Работникам обещают во время интеграции увеличить размеры стимулирующих программ», передаёт канал, но в Яндексе другие требования к машинам, поэтому в Яндекс.Такси смогут работать не все бывшие водители «Везёт».

Канал «Беспощадный таксист» тоже передаёт сообщения из городов «Центральной России и Сибири» о переходе водителей из «Везёт» в Яндекс.

Второго февраля стало известно, что Яндекс.Такси приобретает колл-центры и бизнес по заказу грузоперевозок группы компаний «Везёт». Сумма сделки -- $178 млн. Яндекс присматривался к покупке конкурента с 2019 года, но в 2020 сделку запретила ФАС. В конце февраля ФАС обвинила Яндекс в нарушении антимонопольного законодательства посредством продвижения своих сервисов и задвигания конкурентов в «колдунщиках». Задвинутые конкуренты в последние годы не раз на это жаловались.

ФАС требует от Яндекса в течение месяца прекратить давать преимущества собственным сервисам, опубликовать «условия доступа сервисов к техническим, визуальным и иным возможностям по продвижению» в поиске и обеспечить всем равный доступ к колдунщикам и прочим видам «интерактивных ответов», а также показывать неяндовские сервисы «по единым правилам ранжирования, применяемым при формировании органической выдачи в поисковой системе Яндекс».

Тогда же, в феврале, ФАС возбудила против Яндекса дело за рекламу в «Директе» «услуг по предоставлению сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости». Такое повышенное внимание антимонопольного ведомства к Яндексу некоторые участники рынка объясняли недовольством ФАС из-за сделки «Везёт»: Яндекс фактически проигнорировал и обошёл запрет на слияние с конкурентом.