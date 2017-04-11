Главный редактор «Делового Петербурга» Максим Васюков объявил о переводе сайта на подписную модель. С конца февраля 2017 года Васюков владеет примерно 80-процентной долей издания. Интернет-рынку «Деловой Петербург» известен, например, новостями о «Юлмарте», основателях и первых собственниках «ВКонтакте», а один из бывших авторов ДП впоследствии стал популярным пресс-секретарём ВК. В конце 2015 года Bonnier AB, шведские владельцы ДП, продали 80% «Делового Петербурга» холдингу Fort Group, по данным «Коммерсанта», аффилированного с топ-менеджерами «Газпрома», ради соблюдения российского закона об иностранцах в СМИ. В конце февраля 2017 года холдинг Fort Group продал 99% своих акций главному редактору Максиму Васюкову (в рассрочку). Управляющий партнер Fort Group Максим Левченко (владелец 1%) подчеркнул ещё в момент продажи, что paywall будет доработан. «Принимая решение о продаже ДП, мы преследовали единственную цель: сохранить независимость уникального медиа от любых посягательств. В том числе, и наших собственных».

Ранее ДП уже экспериментировал с платными материалами в онлайне, но прошлая версия защиты публикаций не была слишком «жёсткой». Москвичам вышеописанный сценарий знаком на истории деловой газеты «Ведомости». Как и ДП, из-за закона о СМИ, зарубежные собственники продали доли в издателе «Ведомостей», а спустя некоторое время, сайт перешёл от «мягкой» защиты платных материалов, на жёсткий paywall, который уже нельзя обойти несложными ухищрениями.

Татьяна Лысова: Потенциальные потери от paywall на «Ведомостях» малы, овчинка стоит выделки → Roem.ru

С 11 апреля лучшие материалы «Делового Петербурга» будут доступны только подписчикам нашего издания и никому, кроме них. […] У АО «ДП Бизнес Пресс» нет другой цели, кроме как зарабатывать деньги. Лучший способ зарабатывать деньги — это рассказывать руководителям и собственникам петербургских компаний правду о том, что происходит в городском бизнесе.

Главным конкурентом платного сайта dp.ru Васюков видит «газету на бумаге цвета лосося» — то есть бумажную версию «Делового Петербурга»: «мы знаем, что полной и объективной картины деловых новостей нашего города в Интернете больше взять негде — ни бесплатно, ни за деньги». Васюков напомнил, что в сети публикуется масса бесплатных новостей без рекламы, но попросил подумать о тех, кто заплатил за создание этих продуктов. Этим «кем-то» обычно является государство, заинтересованное в пропаганде. Одновременно существуют ресурсы, выгодные своим частным владельцам-спонсорам, своих спонсоров они и продвигают.