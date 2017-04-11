Люди, подписавшиеся на тестирование системы B2B-мониторинга для автоматического отслеживания интересных тем под названием «Экстракт», получили письма, что сервис не будет запущен.

Мы рассмотрели все заявки и поняли, что людей прежде всего интересует мониторинг СМИ, а для этого уже есть специализированный сервис — Яндекс.Медиана. Поэтому мы решили пока отказаться от развития и тестирования «Экстракта», — говорится в сообщении компании.

Подразделение российского поисковика Yandex Data Factory анонсировало «Экстракт» в декабре 2016 года. По словам компании, сервис был рассчитан на аналитиков, исследователей и консалтеров и проходил закрытое тестирование в Центробанке. «Экстракт» использовал технологии машинного обучения и должен был искать нужную информацию по заданным темам самостоятельно.

Система для мониторинга СМИ Яндекс.Медиана запустилась в сентябре 2016 года. Под «запустилась» мы подразумеваем, что «Яндекс» показал лендинг проекта. Вскоре выяснилось, что доступ якобы получили только избранные — по крайней мере отказ в тестировании пришёл крупнейшим пиар-агентствам, Ростелекому, SAP, Qlean, Rambler&Co, CardsMobile, редакциям федеральных газет и изданий TheRunet и Cossa и многим другим. На настоящий момент неизвестно, пользуется ли кто-то «Медианой» в рабочем режиме.

PS