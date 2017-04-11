Международный сервис по бронированию жилья Airbnb ликвидировал свою дочернюю компанию ООО «Эйрбиэнби Раша» в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Kartoteka.ru и представителя площадки Екатерину Кукуреко.

Сотрудники компании рассказали, что упростили операционную структуру и перевели все операции в Берлин, Дублин и Лондон. Сокращения работников при этом не было. По словам экспертов, ликвидацию юридического лица можно объяснить в том числе ужесточением законодательства. Так, властям будет сложнее запрашивать у компании информацию о пользователях, которые не платят налоги за сдачу жилья.

Сервис был запущен в 2008 году и сейчас уже предлагает арендовать недвижимость в 65 000 городах. В 2016 году сервис стал прибыльным. За российский рынок в настоящее время в компании отвечают шесть человек. По словам сотрудников Airbnb, позиции распределены между Москвой, Берлином и Дублином.