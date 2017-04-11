В отчете Института исследований интернета (ИИИ) говорится, что с учетом особенностей организации и работы Рунета уменьшить скорость доступа к сервисам Google технически невозможно. Замедление доступа возможно только в 4 точках и ценой многомиллиардных инвестиций. Идея внести поправки в законодательство, благодаря которым стало бы возможным замедлить доступ к сайтам-нарушителям российских законов, появилась при обсуждении дела ФАС против Google.
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Ну тогда блокировать его совсем.
Идет война с сша (пока что информационная) главное оружие в этой войне не должно работать в РФ
Дядя Денис вы еще от андроидов и эплов откажитесь, и вообще берите винтовку в зубы и валите рыть окопы в Калининграде
Прикольный институт! Исследовал-исследовал и забыл, что российские операторы умели замедлять «сайты» даже по типу соединения-протоколу, а не то, что там по известному списку ip и адресам. Как все прекрасно замедляли торренты на мобильных анлимах, когда в стране были мобильные анлимы. Отсылка к судьбе малых нищих операторов, у которых, видите ли, непродвинутый аппаратный парк, имеет смысл ровно на долю этих операторов на рынке. Она меньше 100%. А в идее возмездия речь идёт, как раз, о работе с некой долей посещений.
Возмездие для Google не преследует целью абсолютное препятствие для посещения его сервисов. Идея заключалась в том, что нужны просто болезненные сокращения объёмов чувствительного трафика. Поэтому начать можно с Москвы, где все операторы продвинутые, и совершенно спокойно могут замедлить доступ к Google Analytics, AdWords, AdSense, возможно к платёжным гейтам Googel и так далее.