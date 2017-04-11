В отчете Института исследований интернета (ИИИ) говорится, что с учетом особенностей организации и работы Рунета уменьшить скорость доступа к сервисам Google технически невозможно. Замедление доступа возможно только в 4 точках и ценой многомиллиардных инвестиций. Идея внести поправки в законодательство, благодаря которым стало бы возможным замедлить доступ к сайтам-нарушителям российских законов, появилась при обсуждении дела ФАС против Google.