Открытка: The New York Times получила «Пулитцера» за пересказ «Медузы». Это норма?


The New York Times опубликовала текст, почти полностью основывающийся на публикациях издания «Медуза» о кибератаках на США, на это обратил внимание корреспондент «Медузы» Даниил Туровский. В сентябре 2015 года «Медуза» написала репортаж в котором пересказала историю бывшего сотрудника компании Qrator Александра Вари, к которому якобы обращались представители госкорпорации Ростех, просившие помощи в создании ПО для кибератак.

Заметка The New York Times, опубликованная в декабре 2016 года, пересказывает содержание текста «Медузы» и еще одной публикации, посвященной киберподразделениям Минобороны, написанной тем же Туровским. Вчера The New York Times получила Пулитцеровскую премию за серию репортажей, посвященных кибератакам на США, в числе этих репортажей и основанный на публикациях «Медузы» текст. Туровский снова опубликовал в Facebook недовольный пост (только для друзей).

Автор The New York Times Эндрю Крамер в комментариях в Facebook Туровского в декабре ответил, что действительно использовал публикации «Медузы» при подготовке материала, но при этом речь не идет о заимствовании всего текста, также газета опубликовала ссылку на первоисточник материала, также она ссылается и на другое российское издание Republic (бывший Slon.ru). Проблема в том, что заметка The New York Times по сути является простым пересказом информации из русскоязычных публикаций и не содержит какого-нибудь значимого собственного контента.

Добавить 1 комментарий

  • Ответить
    Alexander Rechitskiy

    Т.е. автор пересказа пересказа получил «Пулитцера». За седьмую воду на киселе. Человек, написавший статью, не был участником событий, не рисковал жизнью, он просто копирайтер.

    Да, измельчала премия.

Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь.
Важное
Обсуждаемое