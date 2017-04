The New York Times опубликовала текст, почти полностью основывающийся на публикациях издания «Медуза» о кибератаках на США, на это обратил внимание корреспондент «Медузы» Даниил Туровский. В сентябре 2015 года «Медуза» написала репортаж в котором пересказала историю бывшего сотрудника компании Qrator Александра Вари, к которому якобы обращались представители госкорпорации Ростех, просившие помощи в создании ПО для кибератак.

Заметка The New York Times, опубликованная в декабре 2016 года, пересказывает содержание текста «Медузы» и еще одной публикации, посвященной киберподразделениям Минобороны, написанной тем же Туровским. Вчера The New York Times получила Пулитцеровскую премию за серию репортажей, посвященных кибератакам на США, в числе этих репортажей и основанный на публикациях «Медузы» текст. Туровский снова опубликовал в Facebook недовольный пост (только для друзей).

Автор The New York Times Эндрю Крамер в комментариях в Facebook Туровского в декабре ответил, что действительно использовал публикации «Медузы» при подготовке материала, но при этом речь не идет о заимствовании всего текста, также газета опубликовала ссылку на первоисточник материала, также она ссылается и на другое российское издание Republic (бывший Slon.ru). Проблема в том, что заметка The New York Times по сути является простым пересказом информации из русскоязычных публикаций и не содержит какого-нибудь значимого собственного контента.