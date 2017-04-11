По данным опроса, проведенного ФРИИ, представители власти и бизнеса оценивают предпринимательские навыки российских стартаперов ниже среднего - на 2,9 и 2,8 из возможных 5 баллов соответственно. Почти половина респондентов из корпоративного сектора и органов власти склонны считать, что российские ИТ-стартапы вторичны и не обладают оригинальными идеями. Утверждение «на российском рынке технологических стартапов нет оригинальных идей, а все лучшие идеи взяты из-за рубежа» в группах «бизнес» и «власть» поддерживают 46 и 45% респондентов соответственно.

Бизнес-ангелы и представители венчурных фондов, что неудивительно, выше других фокус-групп оценивают предпринимательские навыки российских стартаперов и дают им 3,4 балла из 5 возможных. Также венчурные эксперты высоко оценили уникальность российских проектов: 84% принципиально не согласны с тем, что российские проекты — «копирки» зарубежных.

В опросе ФРИИ приняли участие 162 человека, из числа пяти фокус-групп: представители крупного бизнеса, руководители ведущих российских венчурных фондов и бизнес-ангелы, интернет-предприниматели, а также представители органов власти и СМИ.