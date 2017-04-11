Инвестиционная группа «Онэксим» Михаила Прохорова возобновила остановленные летом 2016 года переговоры о продаже медиахолдинга РБК, сообщили RNS несколько источников, близких к сделке. Одним из возможных претендентов на покупку актива является группы ЕСН Григория Березкина. Источник, близкий к РБК, добавил, что в данный момент идет due diligence актива, в котором в частности, участвуют инвестконсультанты из «ВТБ капитала», и сделка может быть подписана в течение месяца.

Выручка РБК за 2016 год составила 5,582 млрд рублей, рост по сравнению с 2015 годом — 10%. Выручка медийного сегмента бизеса, куда входят газета и телеканал, выросла на 7% и составила 2,989 млрд. Вторым по размеру выручки оказался сегмент «В2 В инфраструктура», куда входит компания RU-CENTER, «Регистратор Р01» и другие активы. Выручка этого сегмента составила 2,065 млрд рублей, увеличившись на 15%.

Нынешний владелец холдинга Михаил Прохоров вел переговоры о продаже РБК весной 2016 года, тогда среди возможных покупателей также фигурировали структуры Березкина. В 2016 году переговоры были приостановлены — после того, как в медиахолдинге сменилось руководство редакции.