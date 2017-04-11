Компания АО «Смартфин», разработчик сервисов мобильного эквайринга 2can&ibox, купила облачный сервис складского и торгового учета для небольших компаний и частных предпринимателей Store&Cash, который работает на российском рынке 2 года. На сегодняшний день у него примерно 5 тысяч подписчиков-компаний малого и среднего бизнеса. Руководитель 2can&ibox сообщил, что они приобрели складской учет для развития собственного кассового решения.