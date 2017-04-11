Генеральный директор «Яндекса» Александр Шульгин рассказал, что принятие законопроекта о регулировании работы товарных онлайн-агрегаторов, таких как «Яндекс.Маркет» и Price.ru, приведет к росту цен на товары. Также он добавил, что компания предлагает «откорректировать законопроект и привести в соответствие права и обязанности агрегаторов». Эту коррекцию участники рынка уже проводили и, как казалось, согласовали с властью в 2016 году. Однако весной 2017 Роспотребнадзор утвердил в правительстве неудобную для рынка, «старую» версию законопроекта, о которой Шульгин заявил RNS:

Это приведет к тому, на мой взгляд, что способность агрегаторов выполнять свою функцию сократится, что ни в коем случае не будет являться благом. В итоге это приведет к тому, что неэффективность будет расти и цены будут расти.

Законопроект разработал Роспотребнадзор, в начале марта его одобрило правительство РФ. Первое ведомство уверенно, что сегодня агрегаторы находятся вне юрисдикции законодательства о защите прав потребителей. Правительство утвердило старую версию закона, не согласованную с рынком. Спустя несколько дней «Роскомсвобода» обвинила Роспотребнадзор в том, что ради принятия своей версии закона «о торговых агрегаторах» ведомство пошло на подлог документов. Летом 2016 года рабочая группа Роспотребнадзора обсуждала законопроект с участниками отрасли и решила добавить положения о том, что агрегатор несет ответственность только за предоставление заведомо недостоверной информации, в том случае если были очевидны недобросовестные намерения продавца.