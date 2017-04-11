Создатели Ask.fm запустили сервис по управлению контентом Arbitrum


Создатели латышского сервиса Ask.fm Илья Теребин, Марк Теребин и Оскар Лиепинс запустили сервис по управлению контентом Arbitrum и вложили в него $500 000. Arbitrum — сервис модерации текста, изображений и видео, основанный Германом Гедгаудсом, ранее возглавлявшим отдел модерации и развития продукта в латвийском сервисе вопросов и ответов Ask.fm.

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