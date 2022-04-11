Пятый пакет санкций Евросоюза вводит ограничения на использование россиянами криптокошельков — в юрисдикциях ЕС и Швейцарии на них может быть не более €10 тыс. Ограничения по открытию кошельков, торговле криптовалютами на бирже и так далее уже вводили для россиян по собственной инициативе небольшие участники рынка. Позиция крупных бирж, в частности, Binance, Kraken, KuCoin и AAX, состояла в том, что они не могут замораживать счета российских клиентов «без законного требования сделать это». В начале марта Coinbase заблокировала десятки тысяч кошельков, связанных с российскими лицами, которые занимались незаконной деятельностью. В середине марта криптобиржа Binance ограничила использование способов оплаты через российские банки, попавшие под санкции, на платформе Binance P2P.

При этом ЕС или Швейцария не могут заблокировать кошельки, которые зарегистрированы не в компаниях этих стран. А многие популярные у россиян юрисдикции, например ОАЭ и Турция, санкций не вводят. В качестве еще одной альтернативы эксперты указывают на возможность хранения криптовалюты на холодных кошельках, таких как Ledger и Trezor. Адрес, который создается в холодных кошельках, не привязан ни к какой юрисдикции, а значит, невозможно проследить, кто его создал, россиянин или нет.