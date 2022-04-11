Мой офис», российская компания-разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, выпустила средство для адаптации существующих VBA-макросов и их перевода на язык Lua. В компании утверждают, что это первый инструмент такого рода на российском рынке.

Проблема с VBA заключается в том, что он является проприетарной технологией Microsoft и его нельзя переносить "как есть" в другие программные продукты, необходимо переводить эти макросы в какой-то свободный (или другой проприетарный) язык.