Из магазина приложений Huawei (Appgalery) убрали оплату картами "Мир" и приложения банков подвергшихся санкциям ЕС и США
Банк ВТБ, на текущий момент, предлагает скачивать приложения на Android в виде .apk файла, что не очень безопасно, особенно для банковского приложения.
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в ксиаоми магазине обноалчется регулярно . а почему небезопастно то?
Какие классные друзья, эти китайцы. Только хотел обновить телефон, на Huawei, так они ещё и отказались ввозить телефоны в РФ (разве телефоны попали под санкции?). В официальном магазине Huawei, телефона, на который примерялся, больше нет в наличии.
Ну и эта новость показывает настоящую «поддержку» китайцев, которая, видимо, заключается только в рисовании красивых картинок и мемов.
Грустно.
на tmall даже вроде же Huawei полно. Ну а насчет приложений — это ж не apple — поставьте apk вручную. Так и не понял чем это хуже покупки в "официальном магазине"