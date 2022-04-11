Из магазина приложений Huawei (Appgalery) убрали оплату картами "Мир" и приложения банков подвергшихся санкциям ЕС и США

Банк ВТБ, на текущий момент, предлагает скачивать приложения на Android в виде .apk файла, что не очень безопасно, особенно для банковского приложения.