Всё подорожало, количество поездок упало, поэтому те кто будут ездить - будут оплачивать и подорожание, и снижение количества заказов:

«Яндекс.Такси» и «Яндекс.Доставка» совместно с таксопарками и логистическими компаниями начали поднимать тарифы на поездки в большинстве городов России. «В такси изменения произойдут в течение апреля, о чем таксопарки и «Яндекс.Такси» напрямую оповестят водителей в самое ближайшее время», — сообщила Forbes пресс-служба агрегатора.

Там отметили, что повышение тарифов призвано улучшить экономику поездок и частично компенсировать рост цен на обслуживание автомобилей и их содержание. Один из руководителей группы компаний «Ё-такси» Ростислав Пыльцов объяснил Forbes, что таксопарки сейчас находятся в непростой ситуации из-за роста цен на машины, запчасти, расходные материалы и даже страховку ОСАГО, которая для такси подорожала с начала года на 30%. «С другой стороны, водители подолгу простаивают без заказов — заработок падает. В таких условиях тарифы на такси не могут быть прежними», — подчеркнул он.