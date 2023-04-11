На этой неделе инвесторы получат доступ к эфиру на сумму более $33 млрд в рамках запланированной модернизации блокчейна. Новое обновление программного обеспечения для блокчейна Ethereum, получившее название Shapella, позволит игрокам рынка выкупить свой «заложенный эфир» — монеты, которые они вложили и заблокировали в сети за последние три года, в обмен на проценты. По данным Dune Analytics, на стейкинг приходится около 15 процентов всего эфира, что составляет $33,73 млрд рыночной стоимости.

Хардфорк Shapella был запланирован на 13 апреля 2023 года. Данные Etherscan показывали, что с момента запуска Beacon Chain в декабре 2020 года в сети было размещено более 18,1 млн ETH на сумму $33,7 млрд. Аналитики IntoTheBlock рассказали, что крупная сумма цифровых средств будет снята в первые 4 — 5 дней. Кроме того, исследователи спрогнозировали, что вывод примерно 30% от всей суммы замороженных средств займет чуть более 100 дней. По их оценкам, ежедневно стейкеры или валидаторы будут разблокировать примерно по $80 млн — $100 млн в ETH, согласно текущему курсу криптовалюты.