Основанный экс-замминистра связи Денисом Свердловым Arrival чья капитализация достигала $14 млрд после выхода на Nasdaq в 2021 году на буме слияний с компаниями-пустышками по механизму SPAC, попытается привлечь капитал тем же способом. Она выходит на повторное слияние с Kensington Capital Acquisition V и рассчитывает на $283 млн инвестиций, пишет Bloomberg.Ожидания от Arrival на этот раз более чем скромны: проспект подразумевает оценку всего бизнеса чуть больше $500 млн и выручку в $1,5 млн в текущем году после потери $1 млрд в прошлом. На новости о сделке котировки Arrival накануне выросли на 55%, до 19 центов. Это все равно в 50 раз меньше цены размещения в $10 за бумагу.

Сделка проходит с арбитражем и выглядит спекулятивной: доли в Arrival будут зафиксированы по средневзвешенной цене объема (VWAP) за 10 дней. Инвесторы Kensington таким образом получат опцию шорта. Попытка спасти Arrival, скорее всего, станет последней: компания не выполнила ни одного из своих амбициозных планов. В 2024 году она хотела делать 168 тысяч электрофургонов в год, но в прошлом году признала, что с серийным производством не справилась. Пара десятков (вместо сотен и тысяч) электромобилей были собраны по обходным технологиям. В ноябре Денис Свердлов, ненадолго ставший миллиардером, оставил пост гендиректора, его сменил некогда спасший Marvel Entertainment Питер Кунео, а потом Игорь Торгов из Yota и Microsoft. Смена руководства последовала за сокращением персонала, продажей Свердловым части акций и предупреждением о том, что Arrival обанкротится ко второму полугодию 2023 года без новых вливаний. Потом к этому добавились слухи о проблемах с опорным контрактом с UPS на 10 тысяч фургонов, новые сокращения и угроза делистинга с Nasdaq к 1 мая.