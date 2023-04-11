Надзорное ведомство рассказало прессе, что не собирается разбанивать в России Twitter несмотря на предложения об амнистии со стороны Антона Горелкина и партии "Новые Люди".

Инициатива разблокировать сервис микроблогов созрела в Госдуме сразу в нескольких местах после того, как купивший Twitter Илон Маск поменял подход к политизированным аккаунтам. В частности, аккаунт BBC был помечен как финансируемый государством, аккаунт New York Times лишился галочки верификации. RT на английском дополняет, что разблокированы были "аккаунт Кремля", МИДа, российских посольств и других госорганов.

Британская The Telegraph проанализировала изменения в результатах поиска, алгоритмах построения ленты и рекомендаций Twitter и нашла появившимся в них даже аккаунт Владимира Путина.

Роскомнадзор ответил, что во-первых, у россиян есть свои социальные сервисы, а во-вторых, Twitter не устранил нарушения, за которые был запрещён.