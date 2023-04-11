Надзорное ведомство рассказало прессе, что не собирается разбанивать в России Twitter несмотря на предложения об амнистии со стороны Антона Горелкина и партии "Новые Люди".
Инициатива разблокировать сервис микроблогов созрела в Госдуме сразу в нескольких местах после того, как купивший Twitter Илон Маск поменял подход к политизированным аккаунтам. В частности, аккаунт BBC был помечен как финансируемый государством, аккаунт New York Times лишился галочки верификации. RT на английском дополняет, что разблокированы были "аккаунт Кремля", МИДа, российских посольств и других госорганов.
Британская The Telegraph проанализировала изменения в результатах поиска, алгоритмах построения ленты и рекомендаций Twitter и нашла появившимся в них даже аккаунт Владимира Путина.
Роскомнадзор ответил, что во-первых, у россиян есть свои социальные сервисы, а во-вторых, Twitter не устранил нарушения, за которые был запрещён.
"Российские пользователи не испытывают недостатка в возможности получения информации и общении благодаря популярным отечественным социальным сервисам, показывающим активный рост аудитории, развитие функционала, познавательного и развлекательного контента, - сообщили в РКН в ответ на запрос агентства относительно идеи Горелкина. - Оснований для снятия ограничений с иностранных сервисов в настоящее время нет".
Среди остающихся в открытом доступе в Twitter запрещенных материалов "помимо детской порнографии, наркотического и суицидального контента" есть и "призывы к участию в массовых беспорядках, сообщения экстремистских организаций, фейки, в том числе о ходе проведения специальной военной операции", объяснили в РКН.
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