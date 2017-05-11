Какие страницы теряют трафик от Баден-Бадена «Яндекса» на качественных статейных сайтах


Алексей Трудов опубликовал исследование «Какие страницы теряют трафик от Баден-Бадена на качественных статейных сайтах» в своем блоге, посвященном SEO, веб-аналитике и продажам. Он выделил следующие главные пункты:

  • Баден-Баден проявляет себя как фильтр, наложенный на документ (или хост), без привязки к конкретным запросам.
  • Постраничный характер санкций позволяет провести сравнительный анализ документов с разной динамикой трафика после 22 марта и использовать результаты на практике.
  • В ходе исследования не было выявлено прямое влияние поведенческих факторов. Различия относятся в первую очередь к текстовым метрикам.
  • Для статейных сайтов относительно высокого качества выявлены следующие характеристики попавших под санкции страниц: высокая водность, высокая частота биграмм и триграмм, плохо коррелирующая с частотой входящих в них слов. Проще говоря, спамные тексты по мнению «Яндекса» содержат много стоп-слов, а также избыток устойчивых сочетаний из нескольких слов. При этом сама по себе частота устойчивых сочетаний может быть не слишком большой.
  • Для интернет-магазинов и корпоративных сайтов наблюдаются схожие тенденции, однако в этом случае размер выборки не позволяет делать выводы с высокой степенью уверенности.
  • «Тошнота», как академическая, так и классическая, не является самостоятельным полезным сигналом.
  • Для возврата трафика требуется повышение естественности текста. По всей видимости, «Яндекс» оценивает ее комплексно. Любые показатели следует воспринимать только как ориентиры, демонстрирующие лишь часть общей картины.

Добавить Нет комментариев

Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь.
Важное
Обсуждаемое