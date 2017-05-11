Qrator Labs, специализирующаяся на защите от DDOS-атак, отложила запуск американского офиса, сообщил ComNews со ссылкой на основателя и главу компании Александра Лямина: «На наш взгляд, в современных реалиях для ИТ-компаний с российскими корнями рынок США приобрел консистенцию железобетона», — объяснил Лямин. Сейчас предприниматель сосредоточит усилия на Юго-Восточной Азии. Мнение Лямина разделяет Президент НП «Руссофт» Валентин Макаров, частично поддерживает представитель «Лаборатории Касперского», и совсем не разделяют представители «Центра речевых технологий» и Parallels. Александр Лямин надеется на изменения: «При первой удобной возможности, при смене "климата" мы обязательно планируем открыть [в США] представительство». Предприниматель продолжает следить за рынками. В 2016 году Qrator проверили национальные сегменты 236 стран (всех, в которых интернет вообще есть), в частности исследователи выяснили, что устойчивее российского интернета только британские и американские сети.

Российский Фонд Развития Интернет-Инициатив (ФРИИ), учреждённый в 2013 году Агентством стратегических инициатив по предложению Владимира Путина, в мае 2017 года запустил в США первый акселератор. Из офиса в Сан-Франциско российские стартапы, при помощи ФРИИ, попытаются выстраивать зарубежный, по отношению к РФ, бизнес.

Президент НП «Руссофт» Валентин Макаров предположил, что трудности российских компаний в США связаны с обвинениями хакеров во влиянии на исход американских выборов. Однако сложности ждут, в первую очередь, компании занимающиеся кибербезопасностью: «Радикализация американского рынка, помимо ограничений, создает и новые возможности для российских ИТ-компаний, действующих в сфере безопасности. Они становятся поставщиками альтернативных решений для тех стран, которые задумываются о "цифровом суверенитете" на фоне разоблачений Сноудена и WikiLeaks. Этот рынок может составлять до 20% мирового рынка инфобезопасности, такой объем позволит нашим производителям стать реальными конкурентами доминирующим сейчас компаниям из США, Британии и Израиля», — считает Валентин Макаров.

Управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ Сергей Земков заметил изменения, но не считает их критичными: «На собственном примере могу отметить, что усложнилась работа с государственными органами и госкомпаниями, но этот сегмент в США никогда не был легкодоступным для иностранных компаний — не только для русских. Однако с другими B2B-секторами бизнес не претерпел значительных изменений».