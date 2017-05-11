Российский стартап NtechLab, который создал сервис по распознаванию лиц FindFace, привлек $1,5 млн. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на основателей стартапа Артема Кухаренко и Александра Кабакова. Инвесторами выступили фонд Impulse и группа частных инвесторов с заместителем гендиректора Tele2 Александром Провоторовым. Они получат миноритарную долю в компании.

По словам управляющего партнера фонда Кирилла Белова, он действительно стал одним из инвесторов. Также он добавил, что распознавание лиц — перспективное направление, которым в настоящее время занимаются многие крупные компании. По результатам исследований MarketsandMarkets, рынок решений в этой области с начала 2013 года и по конец 2017 увеличится примерно в 4 раза. К 2018 году его объем должен оцениваться в $6,5 млрд.

Как сообщил изданию Александр Кабаков, полученные средства пойдут на развитие компании и разработку новых продуктов. Также NtechLab собирается открыть офисы в США, Европейском союзе, Китае, Индии и Объединенных Арабских Эмиратах.

«Наша цель — сделать NtechLab крупнейшим международным игроком полного цикла, предлагающим весь спектр решений по распознаванию лиц — от собственных разработок по детектированию лиц до распознавания лиц, определения эмоций, пола и возраста человека», — сообщил Кабаков.

Сейчас компания разрабатывает продукт в сфере безопасности для работы госструктур и спецслужб. На основе своего алгоритма они занимаются развитием ПО, которое помогает находить людей по доступным спецслужбам базам и работать с их документами, также по словам Кабакова. Другое направление работы команды — распознавание клиента онлайн. Основатели рассказали, что во втором квартале этого года выручка их компании должна составить примерно $500 000 и по итогам года — 200 млн рублей.